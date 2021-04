Medicii de la Soma Clinic ne explică mai exact ce înseamnă lifting-ul mamar

Mastopexia reda fermitatea si ridica bustul vizibil. Sanii femeilor se pot schimba odata cu trecerea timpului, pierzandu-si astfel aspectul tineresc si frumos. Aceste schimbari sunt cauzate de mai multi factori, dintre care amintim: sarcina, alaptare, fluctuatii in greutate, imbatranire, factorii ereditari.

Uneori, mameloanele devin mari odata cu trecerea timpului, astfel mastopexia este ideala pentru a reduce acest aspect. De asemenea, se poate obtine si reducerea in marime a areolei. In functie de fiecare caz in parte, mastopexia se poate face cu implant mamar, sau fara.

Menținerea glandei mamare de fascia musculară este realizată de ligamentele Cooper. Odată cu înaintarea în vârstă, acestea își pierd din elasticitate, determinând lăsarea sau ptoză mamară. Corectarea acesteia presupune ridicarea parenchimului glandular, îndepărtarea excesului de piele și repoziționarea areolei.

Există o clasificare a ptozelor mamare: Gradul 1 (ptoză ușoară): mamelonul este situat puțin sub șanțul inframamar, dar deasupra polului inferior al glandei; Gradul 2 (ptoză moderată): mamelonul este situat sub șanțul inframamar, puțin deasupra polului inferior al glandei; Gradul 3 (ptoză severă): mamelonul este situat sub șanțul inframamar și sub polul inferior al glandei; Pseudoptoză: glanda ptozată, dar mamelonul situat LA NIVELUL șanțului inframamar.

Mastopexia nu va schimba masura bustului dumneavoastra. Daca doriti o marire sau o micsorare a bustului, va trebui sa apelati la alte interventii la nivelul sanilor.

Ati putea fi un candidat ideal daca:

Sunteti sanatoasa din punct de vedere fizic si aveti o greutate stabila.

Nu va simtiti confortabil din cauza faptului ca sanii si-au pierdut fermitatea si volumul.

Mameloanele dumneavoastra si-au pierdut fermitatea

Pielea dumneavoastra este “lasata” si aveti areole mari

Sanii sunt asimetrici

Mastopexia se face sub anestezie generala, dureaza intre 2 si 3 ore, in functie de complexitatea cazului.

Gasiti mai multe informatii despre chirurgia sanului, dar si despre alte operatii estetice pe www.somaclinic.ro

