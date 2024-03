Muzica în lumea lui Dalí: Concert şi tur expoziţional la ARCUB – Hanul Gabroveni

În contextul celei mai ample expoziții din Capitală, „Universul lui Salvador Dalí”, desfășurată până pe 12 mai 2024, la ARCUB – Hanul Gabroveni, trei dintre artiștii Operei Naționale București, Mihaela Maria Ișpan (mezzosoprană), Mladen Spasinovici (violoncel) și Ethan Schmeisser (pian și direcție muzicală), transformă plimbarea vizitatorilor aflați în spațiile expoziționale într-o călătorie muzicală inedită prezentată pe scena Sălii Mari.

Concertul, intitulat „Muzica în lumea lui Dalí”, organizat de Hadran Events în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, va avea loc vineri, 15 martie, de la ora 20:00, iar biletele pot fi achiziționate, la prețul de 130 de lei, de pe entertix.ro și de la casa de bilete ARCUB (Str. Gabroveni nr. 50-53). Prețul biletului include vizitarea expoziției (în intervalul 20.00-21.00) și participarea la concert (21.00-21.45).

Ghidat de muzica clasică în fiecare încăpere a Hanului Gabroveni, publicul este însoțit de sunetele evocatoare care completează experiența senzorială veritabilă oferită de unicitatea operelor prin exploatarea acusticii deosebite a spațiilor expoziționale și prin sinestezia culorilor și a sunetelor. Circuitul muzical desfășurat pe traseul expoziției se închide cu cea de-a doua parte a concertului, desfășurat în Sala Mare, unde vizitatorii devin spectatorii unui concert autentic. Cu un repertoriu atent selectat, protagoniștii concertului vor interpreta piese menite să evidențieze diverse aspecte ale vieții și carierei artistului Salvador Dalí.

Pe lângă piese memorabile interpretate de artiști de notorietate ai Operei Naționale București, care vor da viață melodiilor precum „Song of the Birds” și „A Ballad for a Madman”, concertul aduce în prim-plan și compoziții evocatoare, inclusiv aventura suprarealistă redată în „Nous avons fait la Nuit” de Poulenc și atmosfera visului unic creat de Dalí în „Spellbound”, regia Alfred Hitchcock. De asemenea, piese precum „Song of the Black Swan” și „Dream a Dream with Me” completează o selecție muzicală ce surprinde esența complexă a lui Dalí - un amalgam captivant de nebunie, inventivitate și pasiune.

Peste 35.000 de iubitori de artă au vizitat expoziția în primele trei luni de la deschiderea acesteia. Ca urmare a interesului accentuat manifestat de public, în ziua de 15 martie vizitatorii vor putea admira cele 170 de lucrări autentice Salvador Dalí în contextul unui concert-eveniment care va imersa publicul nu numai în arta acestuia, ci și în viața lui, unde muzica tradițională este pusă în legătură cu cercetarea poetică a lui Federico García Lorca și Manuel de Falla (prieteni apropiați ai lui Dalí), dar și cu simțul umorului lui Rossini în Canzonetta spaniolă, toate în strânsă legătură cu Catalonia, țara sa natală, și cultura spaniolă în sine.

Mihaela Maria Ișpan – mezzosoprană

Mezzosoprana Mihaela Maria Ișpan, solistă a Operei Naționale București, reprezintă un exemplu remarcabil de artist liric, evidențiind calități esențiale precum vocea frumoasă, inteligența muzicală, talentul actoricesc și pasiunea pentru artă. Absolventă a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, cu o licență și masterat în canto, sub îndrumarea profesorilor Alexandru Fărcaș și Ramona Eremia, Mihaela Ișpan și-a perfecționat tehnicile vocale și stilistica interpretării la nivel internațional. Cu o experiență scenică vastă, a concertat în numeroase orașe din România și din străinătate, consolidându-și meșteșugul vocal. Repertoriul său variat cuprinde atât opere celebre, cât și lucrări vocal-simfonice remarcabile din perioadele baroc, clasic și modern.

Mladen Spasinovici – violoncel

Mladen Spasinovici, absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, Facultatea de Interpretare Muzicală, secția violoncel, a avut numeroase apariții în recitaluri atât în țară, cât și în străinătate. A urmat cursuri de specializare și a acumulat experiență în instituții muzicale prestigioase, precum Eurochestries-Franța, Orchestra Națională a Radiodifuziunii Române și Opera Națională din București. Laureat în multiple concursuri importante, Mladen Spasinovici este și compozitor, aranjor și orchestrator, colaborând cu artiști renumiți. În prezent, este șef al partidei de violoncel în Orchestra Operei Naționale București.

Ethan Schmeisser – pian și direcție muzicală

Ethan Schmeisser, dirijor și pianist născut în Israel dintr-o familie originară din România, a absolvit programul de dirijor al Academiei de Muzică din Tel Aviv sub îndrumarea lui Mendi Rodan, obținând bursele AICF. Până în 2020 a activat ca dirijor, maestru de cor și șef de muzică la Opera Israeliană, conducând peste 20 de producții în teatrul de operă și participând la Festivalul Akko. În perioada 2021-2023 a fost director artistic al Operei Naționale din București. A avut conducerea unor importante orchestre israeliene și a dirijat în Italia, China și Ucraina, lucrând și cu Filarmonica della Calabria și orchestre din Odesa, Lucca, Shanghai și Fuzhou. A colaborat și cu orchestre locale, precum Filarmonica din Israel, și a fondat ansambluri precum Bononcini și un ansamblu de voce feminină la Veneția.

Accesul în spațiul expozițional se face din Str. Gabroveni nr. 50-53.

Eveniment organizat de HADRAN Events în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Urmăriți-ne pe Facebook și Instagram

Detalii pe www.arcub.ro

ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii.

ARCUB este organizatorul Festivalului internațional al luminii – Spotlight, Festivalului Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului.