Promovarea afacerii cu materiale promoţionale

Reclamele la radio sau TV, afisele, pliantele sau posterele nu ti-au scapat, insa totusi nu esti multumit de rezultatele obtinute. O campanie eficienta realizata cu materiale promotionale poate creste reputatia brand-ului tau cu peste 30%.

Pentru a atinge un astfel de procentaj si pentru a avea o notorietate mai mare pe piata, trebuie sa stii faptul ca o campanie trebuie gandita pana in cel mai mic detaliu. Ai nevoie ca fiecare etapa a campaniei sa fie foarte bine pusa la punct pentru ca materialele sa aiba un impact real.

Publicul ales trebuie sa coincida cu obiectul de activitata sau cel putin cu o sfera din acesta. In cazul in care faci parte dintr-un sector de productie, analizeaza cui se adreseaza produsele finite si imparte-le pe categorii. Cand te vei apuca de impartirea materialelor, de distribuirea sau postarea acestora trebuie sa ai in vedere locuri si momente strategice.

De asemenea, materialele pe care le alegi trebuie sa fie calitative. Afacerea ta este una care conteaza pe piata si care merita investitia clientilor prin calitatea pe care o pui la dispozitie. Pentru ca acest lucru sa fie inspirat oamenilor trebuie sa alegi materiale cu adevarat calitative.

De regula, primul impact poate fi sceptic si plin de nedumeriri, in special daca publicul a ales deja un furnizor din concurenta ta. Da, piata este plina de concurenta, iar ca tu sa iesi in evidenta ai nevoie de detalii mici si lucruri marete. Produsele promotionale pe care le folosesti trebuie sa fie la cele mai inalte standarde de calitate.

Oamenii trebuie sa inteleaga pe deplin de la prima vedere faptul ca firma ta este una care se ocupa de nevoile clientilor. Activitatea ta pune in centru clientul si nu doar profitul. Astfel, ceea ce ei vor primi ca si material promo trebuie sa arate pe deplin calitativ pentru a atrage atentia.

Materialele promotionale influenteaza decizia de achizitionare

Ocazional se practica oferirea unei mostre sau a unui produs gratuit pentru a atrage atentia. Este o strategie de marketing buna, dar nu se adreseaza tuturor afacerilor. In cazul in care va ocupati de vanzarea unor materiale de constructii sau autovehicule de mare tonaj, cu siguranta nu veti putea oferi clientilor astfel de mostre.

Cel mai bun mod prin care va puteti face cunoscuta afacerea si puteti influenta decizia consumatorilor este prin intermediul unor materiale promotionale. Acestea trebuie sa reliefeze in cateva sintagme care sunt avantajele si cu ce veniti in plus fata de concurenta, bineinteles fara a face trimiteri directe.

Stabiliti inainte de toate scopul materialelor promotionale pe care le alegeti. Doriti sa faceti reclama afacerii sau doriti sa faceti cunoscut publicului aparitia unui nou produs pe piata? Incercati sa nu incarcati foarte mult un material promo pentru ca nu devine atat de atractiv pentru oameni ceea ce este greu de urmarit, citit.

Clientii sunt mai mult tentati sa achizitioneze produse despre care cunosc caracteristicile sau a caror brand le suna cunoscut. Rareori clientii merg in magazin si analizeaza proprietatile la rafturi, citind descrierile si comparand. O astfel de cercetare a pietei le ia foarte mult timp, asa ca multi aleg sa faca aceste lucruri din confortul locuintei. Cu atat mai la indemana le va fi un pliant alaturi de ei.

Ce trebuie sa fie scris pe materiale promotionale?

In primul rand numele companiei este cel care trebuie retinut. Alegeti nuante vii, care sa atraga atentia, dar nu va indreptati catre extrema palatei coloristice care obosesc ochii. Legat de companie trebuie sa fie un produs sau serviciu pe care il oferiti.

O sintagma care sa atraga atentia clientului va lega numele companiei de beneficiile pe care le vor avea daca va aleg. Consumatorii sunt interesati de cresterea calitatii vietii, in principiu, si de costuri reduse sau cel putin corect apreciate pentru acel produs. Bineinteles ca de cele mai multe ori trebuie sa va resemnati cu gandul ca exista cineva care „vinde mai ieftin”, dar in atentia clientilor trebuie sa ajunga motivele pentru care trebuie sa fiti alesi.

Alaturi de numele companiei si de motto-ul acesteia, puteti adauga misiunea firmei. Acest lucru prinde foarte bine daca este conturat intr-un mod in care clientul are locul principal. Descrierea serviciilor pe care firma le ofera este punctul forte ce trebuie inclus pe materiale promotionale.

Daca este vorba despre unul sau mai multe produse, alegeti variantele de top si faceti o scurta caracterizare a modului in care se utilizeaza sau a functiilor de care dispune. Materialele trebuie sa fie usor de citit, aerisite si sa prezinte pe scurt, astfel incat, sa trezeasca si un soi de interes si sa nu plictiseasca.

Tropeum – liderul calitatii pe piata materialelor promotionale

Atunci cand sunteti in cautarea furnizorului cu care sa incepeti o colaborare pentru punerea in practica a planului de marketing, asigurati-va ca ii alegeti pe cei mai buni. Strategia poate fi costisitoare si indelungata de la momentul gandirii pana la momentul punerii in practica. Pe acest drum trebuie sa ii luati pe cei mai buni pentru a deveni cei mai buni.

Termenul de livrare pentru produsele promotionale nu trebuie sa fie foarte mare. Trebuie sa aveti in vedere raportul dintre cantitatea solicitata si termenul pe care furnizorul vi-l ofera. Tropeum este unul dintre furnizorii a caror livrare este extrem de rapida.

Calitatea produselor puse la dispozitie de acestia este mai mult decat evidenta pentru toata gama de articole. Tehnologiile de tiparire, gravare, brodare, tampografiere sau serigrafiere pe care le folosesc sunt moderne si de ultima generatie. Astfel, compania dumneavoastra se va bucura de o promovare prin materiale promotionale de cea mai inalta calitate.

Un alt mare avantaj cu care vin la pachet este faptul ca va pot ajuta in identificarea celor mai potrivite produse pentru campania dumneavoastra. Este extrem de util sa aveti alaturi un colaborator cu care sa impartasiti pareri si nu doar o persoana cu care ati contractat. Experienta de 25 de ani in acest domeniu va poate fi de folos in identificarea celor mai bune cai pentru promovare.

