Reciclarea în realitate: evaluarea Sistemului de Garanție-Returnare la o lună și jumătate de funcționare în România

La o lună și jumătate după ce a fost implementat și lansat în România, Sistemul Garanție-Returnare aduce atât provocări, cât și progrese semnificative în efortul de a promova reciclarea și de a reduce impactul poluării prin ambalaje asupra mediului înconjurător.

Sursa foto: Profimedia Images

O radiografie scurtă a SGR arată că, până la finalul anului 2023 (conform raportării după prima lună de funcționare), producătorii de băuturi au pus pe piață 45 de milioane de produse în ambalaje SGR – sub 1% din volumul anual estimat de ambalaje (7 miliarde); au fost emise aproximativ 2.000 de vouchere la RVM-uri, dar niciun ambalaj nu a ajuns încă la RetuRO.

Deși sunt consumatori care au semnalat apariția ambalajelor SGR pe piață, ponderea acestor produse pe rafturile magazinelor din România este încă redusă. Motivele?! Prin ultimele modificări aduse legii (prin HG 1075/2023), producătorii au mai putut produce băuturi în ambalaje nemarcate cu logo și cod de bare SGR până la finalul lunii decembrie 2023. De asemenea, punerea pe piață nu reprezintă, neapărat și prezență la raft. Distribuitorii și retailerii care au primit aceste produse își administrează stocurile pe baza principiului FIFO (first in, first out), aceștia urmând să alimenteze, treptat, rafturile magazinelor cu produse în ambalaje SGR. Aspect comunicat și de RetuRO după lansarea Sistemului în România.

Pe de alta parte, și stocurile marilor retaileri au fost asigurate cu câteva luni înainte de perioada sărbătorilor de iarna, când Sistemul Garanție-Returnare încă nu intrase în vigoare, iar băuturile nu erau, încă, îmbuteliate în ambalaje marcate conform SGR. Mai întâi, comercianții vor pune în vânzare aceste produse, urmând ca cele cu ambalaje SGR să apară din ce în ce mai consistent în perioada următoare. Cert este că după data de 30 iunie 2024 vom găsi pe piață doar băuturi (din categoriile vizate de SGR) în ambalaje SGR. Deci, mai sunt doar 5 luni în care vom căuta cu insistență marcajul “Ambalaj cu garanție” pe etichetă.

Referitor la înrolarea comercianților în SGR, trebuie menționat că există două faze importante care trebuie finalizate. Doar că acestea pot crea și o oarecare confuzie printre cei nefamiliarizați cu proiectul. Dacă sunteți comercianți, detaliem, mai jos, pașii pe care îi aveți de făcut în platforma RetuRO.

Pentru înregistrare, puteți accesa link-ul: https://portal.returosgr.ro . Ghidul de înregistrare îl puteți consulta la adresa www.returosgr.ro/info-comercianti . Pentru suport accesați: [email protected] sau tel. 031.9003.

Cum te înregistrezi în SGR?

O primă etapă presupune înregistrarea comercianților în platforma electronică a SGR, care se face în 3 pași.

Crearea și activarea contului de utilizator: Creați contul de utilizator prin introducerea codului fiscal si a persoanelor semnatare; Activați link-ul primit pe email și generați o parolă.

Accesarea contului de utilizator și introducerea datelor solicitate: Accesați contul de utilizator folosind adresa de utilizator și parola; Introduceți datele solicitate: punctele de vânzare și rapoarte de vânzări pe anul precedent si un estimat pe anul curent; Semnarea formularului de înregistrare: După introducerea datelor, se generează formularul de înregistrare în platformă; Semnați și confirmați că toți semnatarii au semnat.

Ghid video de înregistrare: https://youtu.be/iVI2tf9JBMk

Dacă v-ați oprit aici, ar tebui să știți că înrolarea în SGR nu este finalizată.

Cum semnezi contractul cu RetuRO?

A doua etapă care trebuie încheiată este semnarea contractului de prestări servicii cu RetuRO, administratorul SGR. Documentul poate fi accesat doar din contul de utilizator.

Modalitatea de semnare acceptată este cea electronică, direct în platformă, prin semnătură simplă digitală sau certificată. Procesul de semnare a contractului va putea fi realizat doar de către operatorii economici care au finalizat înregistrarea în portal (prima etapă menționată mai sus).

Ghid video de semnare contract pentru comercianți: https://www.youtube.com/watch?v=Ghaq66k-oeQ&t=4s

Până când te poți înregistra în SGR?

Din partea RetuRO, procesul de înregistrare în Sistemul Garanție-Retrurnare rămâne deschis în continuare agenților economici care se încadrează în SGR. Dar, conform legii, perioada legală de înregistrare a fost depășită și există riscul sancționării celor care nu s-au înscris, încă, pe platforma RetuRO și nu au semnat contractele cu administratorul Sistemului.

Până în acest moment, din cei 80.000 de potențiali participanți, s-au înscris în SGR aproximativ 65.000 de operatori economici, care sunt în diferite etape de înregistrare în platforma electronică. Peste 51.000 dintre ei au finalizat procesul de înregistrare și peste 17.000 au semnat contractele cu RetuRO.

Ce înseamnă asta?! Că adopția Sistemului Garanție-Returnare s-a făcut mai ușor și mai rapid pentru consumatori, producători și marii retaileri. Micii comercianți încă mai au semne de întrebare, mai au nevoie de informații sau sunt reticenți din principiu la presiunile puse pe business-ul lor, nu doar de SGR, ci de o mulțime de modificări fiscal-contabile care i-au asaltat la începutul anului 2024. Cert este că înrolarea în SGR este o obligație legală a operatorilor economici care comercializează băuturi vizate de SGR, iar mai devreme sai mai târziu, aceștia trebuie să facă acest pas. După data de 30 iunie 2024, acest proces este inevitabil.

Pe de altă parte, apariția tot mai multor produse în ambalaje SGR pe piață și comportamentul consumatorilor, care vor dori să returneze ambalajele și să își recupereze garanția, vor pune presiune pe comercianți, aceștia riscând să își piardă clienții pe termen lung, dacă nu le asigură acest serviciu simplu, și legal. În plus, consumatorii au și posibilitatea de a reclama această situație autorităților competente (ANPC, Garda de Mediu, Ministerul Mediului).