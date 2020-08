Rochia de fetite pentru botez de la Paulina, o emotie de la cumparare pana dupa petrecerea de seara

Ce ofera Paulina?

Nu imi placea materialul, nu imi placea croiul, ori nu gaseam marimea, ori nu mai era pe stoc. La un moment dat ajunsesem sa disper, botezul se apropia si eu nu reuseam sa gasesc rochita perfecta pentru fetita mea. Intr-o zi tot navigand pe google, am dat de site-ul Paulina, iar experienta cu acest magazin de rochite pentru fetite este de povestit.

Paulina.ro este un magazin online de rochite pentru fetite. Chiar cred ca daca iti doresti ca fiica ta sa arate uimitor, acesta este magazinul perfect in care gasesti o rochita superba, fie ca este vorba de rochite de botez, rochite speciale pentru anumite evenimente sau rochite cu unicorni, Elsa, Alba ca Zapada etc. Este imposibil sa nu gasesti ceea ce cauti.

De asemenea, tot aici am gasit si accesorii foarte dragute si la alegere potrivite pentru orice tinuta.

De ce acest magazin este atat de special?

In general, rochiile pentru diverse ocazii trebuie sa arate impecabil atunci cand le imbraci. Mi-e mie teama mereu atunci cand cumpar o rochie online ca vad ceva intr-o poza, dar atunci cand vine rochia ma iau cu mainile de cap. Gasesti o tesatura aruncata intr-o punga si ambalata intr-o cutie si asta e tot. Insa nu acelasi lucru pot sa spun si de rochita primita de la Paulina.ro. Am fost de-a dreptul uluita ca totusi exista si la noi cineva care sa ofere servicii de calitate superioara la preturi destul de bune. M-am simtit speciala atunci cand am primit rochita aleasa. Am ales o rochita de botez Gina, dar pot sa spun ca acest model (dar si altele) il poti gasi pentru o fetita care are pana la 12 ani. Rochita este superba, fiica mea, a aratat ca un ingeras alb si pufos. Serviciile oferite de Paulina au fost impecabile si pot sa spunca de acum incolo daca imi doresc o rochita pentru fetele mele, stiu locul perfect pentru a cumpara.

Ce servicii ofera Paulina.ro?

1. Expedierea rochitelor este atent realizata astfel incat sa ajunga la timp pentru momentele speciale ale copiilor si intregii familii. Rochitele sunt ingrijite corespunzator inainte de a fi ambalate, iar expedierea se face cu prioritate pentru romanii de pretutindeni.

2. Ambalarea rochitelor este premium. Intreaga experienta de primire a unui produs, implica si ambalajul. Astfel, cutia in care sunt prezentate rochitele este una de calitate, facand posibila pastrarea intacta a rochitelor pe perioada expedierii. Avand un ambalaj premium, rochitele pot de asemenea sa fie un cadou special si foarte apreciat.

3. Spalare ecologica a rochitelor inainte de a fi expediate Rochitele Paulina.ro trec printr-un proces deosebit de ingrijire inainte de a fi expediate. Asadar, primul pas din acest proces este aceala ce tine de spalarea lor. Ele sunt spalate ecologic pentru a putea sa fie purtate imediat ce sunt primite. Nu au nevoie de ingrijire suplimentara si pot sa faca parte din momentul special chiar in ziua livrarii. Spalarea este un proces realizat cu grija pentru detalii, iar clientii se bucura de acest serviciu.

4. Dupa ce rochitele Paulina.ro sunt spalate ecologic, ele sunt trecute prin procesul de tratare antibacteriana. Atunci cand se lucreaza cu produse pentru copii, trebuie alese cele mai bune servicii care exista. Rochitele sunt gata pentru a fi purtate in siguranta, fara nici o grija pentru parinti. Paulina.ro ofera servicii de inalta calitate atat in ceea ce priveste ingrijirea produselor, cat si expedierea lor.

5. Modul de prezentare al rochitelor Paulina.ro este unul elegant si frumos. Astfel, rochitele sunt calcate profesional inainte de a fi expediate si ambalate astfel incat sa fie gata de imbracat. Ele sunt atent puse in cutie si se pastreaza intacte pana in momentul primirii. Rochitele pot sa fie folosite chiar in momentul in care pachetul a ajuns la destinatie.