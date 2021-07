Un serviciu care găsește în fiecare săptămână profesioniști calificați pentru sute de români

Serviciul Wilio îi ajută pe clienți să gestioneze munca pentru care este de obicei dificil să găsești experți de calitate. În ceea ce privește diverse servicii și meserii legate de construcții, apartamente, case sau grădini, acesta oferă clienților săi o bază de date extinsă cu profesioniști verificați din toată România.

Să găsești pe cineva care să monteze gresia sau să zugrăvească un apartament nu ar trebui să fie atât de greu. Dar, deși tot mai mulți profesioniști își promovează serviciile online, aceasta este încă o problemă, chiar și atunci când clientul are recomandări personale de meșteri de la cunoștințe.

Clientul trebuie să contacteze meșterul, să aștepte un răspuns și să spere că va fi disponibil și că oferta se va potrivi bugetului său. Dacă nu, clientul trebuie adesea să apeleze alți zeci de profesioniști până când găsește unul disponibil și la un preț rezonabil.

Wilio minimizează acești pași enervanți și, chiar și în timpul pandemiei, ajută sute de clienți noi să găsească profesioniști pentru diferite servicii în fiecare săptămână. Spre deosebire de bazele de date obișnuite, care afișează în primul rând doar o listă de furnizori de servicii, Wilio va găsi experți pe baza nevoilor specifice ale proiectului.

Profesioniștii care confirmă că sunt interesați și disponibili vor trimite ofertele clientului pentru ca acesta să aleagă. Valoarea adăugată o reprezintă miile de evaluări și recenzii de la utilizatori reali ai serviciului, astfel încât clientul să poată fi sigur de calitatea lucrărilor pe care le comandă.

Mihaela a încercat acest serviciu atunci când a trebuit să renoveze bucătăria. „Primul pas este să introduceți o solicitare. Trebuie să răspundeți la mai multe întrebări specifice în funcție de categoria proiectului.

Apoi, în câteva ore, veți primi mesaje de la profesioniști cu oferte, recenzii, informații de contact și profilul lor de afaceri”. Deoarece clientul vede mai multe oferte și le poate compara, este foarte ușor să se asigure că oferă un preț foarte corect pentru serviciu. „Veți evita sentimentul că ați plătit în plus”.

În locul descrierii proiectului de care aveți nevoie, Wilio folosește un chestionar pentru a oferi furnizorilor de servicii informațiile de care au nevoie. Acest lucru le permite să decidă rapid dacă aplică pentru un proiect. Profesioniștii vor găsi toate detaliile de care au nevoie pentru a decide dacă sunt interesați de proiect. Există peste 800 de întrebări diferite pentru numeroase categorii și fiecare client va primi doar câteva care sunt relevante pentru el.

Dragoș, care avea nevoie să zugrăvească apartamentul, a apelat la Wilio după ce zugravul a anulat data deja stabilită. „Ne-am pus de acord dar, cu două zile înainte, mi-a spus că nu va mai putea veni pentru că cineva din familie a avut un test Covid pozitiv. Deoarece abia așteptam să zugrăvesc, am încercat să caut pe internet site-ul și am văzut că voi primi mai multe oferte deodată, așa că am încercat.

Am fost surprins că trei zugravi care păreau foarte profesioniști mi-au răspuns în doar câteva ore”. Dragoș a fost mulțumit de rezultatul final. „Meșterul a fost politicos. A făcut o treabă bună și curată. Fiecare dintre noi am auzit povești despre meșteri care promit că vor veni, dar nu mai vin. Datorită lui Wilio, am avut o altă experiență. Mă gândesc și să instalez ferestre noi tot prin acest serviciu”, concluzionează Dragoș.

Dacă aveți și dumneavoastră nevoie de meșteri calificați pentru a vă lucra într-un apartament sau o casă, introduceți o solicitare pe www.wilio.ro .

