Ştiţi ce visează o fată în afară de propria nuntă? EdenBride.Ro

De obicei acestui vis i se alătură, odată bifat, cel referitor la o sarcină în tandem, în care cele două viitoare mămici ies împreună la masă, strălucind şi mângâindu-şi la unison burticile, deci tot ceva la fel de nerealist ca şi Sailor Moon, dar mai multe despre asta într-un articol viitor.

Revenind acum la năşeala noastră. Se prea poate ca multe dintre prieteniile din ciclul primar să se fi destrămat deja. La fel de bine se poate ca lor să li se fi adăugat altele, mai noi, poate chiar şi mai trainice, şi mai bine fundamentate.

Ce vreau să zic este că mireasa şi naşa nu trebuie musai să fi stat în aceeaşi bancă pentru a putea să se bucure de organizarea nunţii împreună. Ideal ar fi să fie prietene, nu neapărat apropiate, dar prietene, însă nici măcar acesta nu e un criteriu eliminatoriu, dimpotrivă, experienţa poate fi ea în sine utilă în împrietenire. Acum nah, ar fi bine ca cele două protagoniste să se cunoască şi să se suporte, de la aceste două aspecte chiar nu se poate face rabat. În rest, totul se rezumă la adaptare pe parcurs şi la depistarea părţii pline a paharului, metaforic şi nu numai, pentru că da, alcoolul este cunoscut ca un bun liant social şi în cazurile feminine, nu doar în cele masculine...

Ce trebuie musai reţinut e că cele două nu sunt şi nu trebuie să se simtă în vreo competiţie. Nimeni nu fură nimănui lumina reflectoarelor, Mireasa şi Naşa sunt oricum cele mai importante la o nuntă, sunt diferite, dar pot avea lucruri în comun dacă şi numai dacă îşi doresc amândouă asta. Ştiu cazuri dezastruoase, care s-au lăsat cu multe lacrimi, în care naşa si-a dorit să epateze mai mult decât mireasa sau pur şi simplu cele două aveau un stil complet diferit, mireasa dorindu-şi simplitate şi naşa extravaganţă. Pentru că, să fim sinceri, multe din eventualele mâhniri şi chiar conflicte originează în vestimentaţie şi imagine de ansamblu.

Rolul naşei, atât în această privinţă, cât şi în multe altele, este acela de suport. Ea trebuie să însoţească, ghideze, sfătuiască şi ajute să se decidă pe viitoarea mireasă. Printre picături totodată, poate să şi influenteze câte ceva, şi poate şi afla opinii, aşteptări, vise. Aici vine partea cea mai grea, naşa trebuie să renunţe la ce i-ar plăcea ei mai mult şi mai mult, dacă asta nu coincide cu ce-şi doresc mirii, pentru simplul motiv că este nunta lor, iar ea a avut-o pe ai ei deja. Pare o chestie de la sine înţeleasă, dar nu este, şi de aici iarăşi lacrimi şi tragedii inutile. Degeaba crede naşa că s-ar potrivi de minune niste flori in nuante de orange şi vişiniu unei nunţi de toamnă, dacă mireasa îşi doreşte cu totul şi cu totul altceva. Sunt permise sugestii, nu persuadări asidue ca în campanie electorală. Regula este valabilă şi referitor la lucrurile care nu plac. Naşa poate spune dacă leşină de la mirosul de lavandă, ca să nu se trezească având un delicat buchet lila aromat, însă nu se poate impune cu forţa în ceea ce priveşte orice alte detalii despre decoruri, alegeri vestimentare sau culinare, etc.

Cam atât despre „aşa nu”. Lista lucrurilor pe care ar trebui să le facă naşa este muuuuult mai lungă, deci dacă visaţi doar să vă preocupaţi de propria rochie şi să apăreţi direct superbe la nuntă să aşezaţi pirostriile, vă înşelaţi amarnic, it takes a whole lot more work, I tell you... Pentru început, trebuie să vă declaraţi, cu voce tare şi răspicat, încântaţi că sunteţi naşi. Ştim că pe lângă mândria pe care sigur o resimţiţi se insinuează şi nişte calcule febrile, însă chiar e frumos să vă bucuraţi că aţi fost aleşi şi de tot ceea ce va urma împreună cu viitorii fini. Cu toate celelalte aspecte vă veţi descurca garantat, nu am văzut nicio naşa îmbrăcată în trening (decât dacă aşa o fi vrut, nu din cauza lipsurilor materiale generate de cununia în sine), nici nuntă fără lumânări, deci va fi totul bine cu siguranţă.

După entuziasmul momentului, precizaţi că le veţi fi alături cu tot ce au nevoie pentru planificarea nunţii perfecte (a nu se înţelege că o şi finanţaţi, trebuie cumva punctat subtil asta...). La naş şi fin lucrurile sunt simple, cel mult or sa facă un schimb scurt de poze cu costumele alese pe whatsapp şi o să sporovoiască despre cum a fost la petrecerea burlacilor, pe care oricum ori or să o exagereze, ori or să cenzureze. Şi cam asta a fost. La naşa şi fina treburile se complică, pentru că mireasa, cu sau fără ajutorul naşei (dar preferabil cu), organizează propriu-zis nunta. Deci practic ele vor trebui să decidă oarecum împreună, dacă vrea mireasa, bineînţeles, tot ce e mai important. Mirele este şi el consultat undeva pe acolo, în ceea ce priveşte locaţia, verighetele, meniul şi aranjarea la mese, dar restul i se comunică nu cu rol consultativ, ci cu rol informativ.

Naşa se presupune că are experienţa organizării propriei nunţi, aşa că un bun punct de plecare ar fi cele învăţate din aceasta, bune şi rele deopotrivă, un fel de DOs and DONTs dacă vreţi. Naşa ar trebui să ştie deja ce flori se ofilesc prea repede în aranjamente sau buchete, ce model de rochie este incomodă pentru dans, ce salată nu se prea mănancă la masă. Tot ea a aflat unde se fac pantofi la comandă, cine are produse de make-up de calitate, ca sa ţină toata ziua impecabil şi cum se face un playlist care să ridice garantat oamenii de pe la mese. Da, misiunea e grea, dar una e naşa – conaşa, nu?

Alege să împărtăşeşti sacul de cunoştinţe de la bun început, poţi să îi scuteşti aşa de multe bătăi de cap şi drumuri inutile. Spre exemplu, tu ai văzut deja multe locaţii şi le ştii plusurile şi minusurile probabil pe dinafară, dacă nu cumva ai un excel dedicat lor. Vezi dacă nu cumva o parte dintre ele nu sunt şi pe lista lor, poate aflând de la tine care sunt avantajele şi mai ales dezavantajele unora dintre ele, le vor tăia de la bun început de pe listă, salvând astfel cea mai pretioasă resursă în planificarea unui eveniment – timpul. Poţi proceda la fel şi în ceea ce priveşte fotografii, cameramanii, Dj-ii, formaţiile, atelierele florale şi cofetăriile. Ideea nu e să te creadă pe cuvânt, ci să ştie de la început toate cele bune şi toate cele rele, mai ales că pe ultimele poate nu le-ar fi observat poate nici la o vizită la faţa locului. Suntem cu toţii diferiţi, deci implicit avem şi gusturi variate, aşa că nota Subiectivă nu poate fi ignorată, dar sunt multe aspecte utile pe care le poţi puncta şi care să fie împărtăşite la comun. Spre exemplu, dacă ştii că o anumită formaţie nu face deplasări în afara oraşului sau că la un laborator nu poţi personaliza în niciun fel compoziţia tortului faţă de reţetele lor standardizate, e bine să dai informaţia mai departe, va fi utilă cu siguranţă.

Sunt şi multe aspecte practice pe care nu ai cum să le cunoşti decât dacă ai trecut printr-o atare experienţă, unele dintre ele având chiar implicaţii financiare serioase. Ar fi bine dacă naşa şi mireasa (şi naşul şi mirele, dacă îşi doresc) ar studia îndeaproape contractele prestatorilor de servicii de la viitoarea nuntă. Contextul pandemic şi nu numai el a produs schimbări majore şi este important ca interesele logodnicilor să fie reprezentate cât mai bine. Mai mulţi ochi şi mai multe păreri pot fi, în acest context, un lucru bun.

Am spus deja că poti sfătui dar nu şi convinge cu tot dinadinsul, iar asta e valabil pentru toate aspectele nunţii. Delimitarea este delicată şi e foarte uşor să cazi în păcat. Prin urmare, fii o naşă disciplinată şi sfătuieşte-i să opteze pentru lucruri care le plac lor, dar care cumva se mulează şi pe gusturile majorităţii invitaţilor, chiar dacă asta nu te fericeşte pe tine. Practic, nu contează prea mult dacă tu nu mănânci friptură de vită sau nu dansezi Braşoveanca, evenimentul nu este despre sau pentru tine, este cu tine. Da, nu esti un simplu participant, dar nici cel care decide, prin urmare alege calea altruistă, ştim că poţi.

Dacă la capitolul locaţie, muzică şi servicii foto-video poate nu vei fi implicată în discuţii, treburile stau cu totul altfel în ceea ce priveşte rochia, coafura şi machiajul. Pentru că aici părerea şi sugestiile tale pot face o diferenţă majoră. Nu te sfii să trimiţi link-uri nici în ceea ce priveşte celelalte sectoare, dar aici să fii sigură că vor fi bine primite şi apreciate. Sunt atâtea magazine de rochii de mireasă, atâţia make-up artişti şi atâtea saloane de coafură încât o mică triere nu strică nimănui. Ar fi bine să începeţi din timp cu rochia, pentru că de ea depind machiajul şi părul, iar alegerea ei este cea care durează cel mai mult. Nu strică un mic research în mediul virtual întâi, fie că vreţi să vă axaţi pe rochii de mireasă ieftine , fie că bugetul este nelimitat, şi aceasta pentru că în vremuri de pandemie parcă nu îţi vine să te plimbi peste tot şi să ai de-a face cu o grămadă de oameni degeaba. Odată stabilite nişte finaliste, este timpul programărilor. Dacă eşti solicitată să însoţeşti mireasa, fă tot posibilul să mergi cu ea, este ceva nu doar important, ci şi foarte frumos, iar dacă te-a rugat să îi fii alături, chiar înseamnă că te preţuieşte mult. E indicat să faci eforturile necesare, să îţi iei o zi de concediu sau să cauţi pe cineva să stea cu copilul într-o sâmbătă...

Acum că am stabilit că vei merge cu fina la probat rochii de mireasă, să vorbim despre ce vei face acolo. Vei urmări cu atenţie expresia feţei ei, ca să nu cumva să îi strici bucuria. Oricât te-ai lăuda tu cu onestitatea care te caracterizează, acesta nu este momentul marilor adevăruri revelate. Nu spune nimeni că trebuie să o laşi să arate absolut hidos, însă dacă vezi că străluceşte toată entuziasmată de ceva, nu fii tu duşul cu apă rece. Spune ce ai de spus cu delicateţe, iar dacă totuşi alegerea este una nu foarte pe placul tău, bucură-te pentru ea, că şi-a găsit rochia ideală şi gata. Până în punctul acesta rolul tău este de a o ajuta să se decidă fără să ii smulgi din mână vreun umeraş sau din ochi un şuvoi de lacrimi. Dacă ţi se pare că lucrurile au apucat de la bun început pe o pantă greşită, spre exemplu se axează pe o croială care nu o avantajează, oferă-i tu opţiuni, ia de la raft modele cu totul diferite, trimite-i poze cu ce crezi că i-ar veni bine, astfel încât să o convingi să ia în considerare şi altceva şi sa probeze măcar o dată altceva-ul acesta. Dacă după probă nu se schimbă lucrurile, înseamnă că pur şi simplu ea se visează o altfel de mireasă decât o vede naşa ei şi nu e nimic greşit în asta... Există probabil miliarde de r ochii mireasă pe lume, alegerea e dificilă şi foarte personală, aşa că nu ar trebui să fie un subiect de supărare, doar îţi aminteşti şi tu cum a fost când îţi căutai rochia de mireasă, nu? Ce poţi face este să o ajuţi să vadă şi aspectele practice, pe care angajatele magazinelor le trec sub tăcere. Roag-o să stea jos îmbrăcată în rochie, să mimeze câţiva paşi de dans îmbrăcată în rochie şi alte gesturi care să o ajute să vadă dacă îi va fi comodă pentru cea mai importantă (şi lungă) zi din viaţa ei. Spune-i despre provocările purtării crinolinei, despre cum un voal lung este dificil de purtat şi la petrecere, despre cum lungimea fustei trebuie gândită în aşa fel încât să fie măcar cât de cât potrivită pentru mai multe înălţimi de toc, fiindcă toate miresele se schimbă în ceva mai confortabil de încălţat la un moment dat. Sfătuieşte-o să probeze rochia vizată cu lenjeria potrivită, una chiar modelatoare dacă este necesar, pentru că doar aşa îşi va putea face o idee despre aspectul general real. După ce îi spui toate astea, stai liniştită în banca ta şi susţine-o indiferent de ce hotărăşte, ca un viitor părinte spiritual ce eşti.

Cam la fel trebuie să faci şi în ceea ce priveşte machiajul şi coafura, tot aşa îi poti sugera oamenii şi modele potrivite şi tot la fel ar trebui să îi punctezi concluzii desprinse din experienţă proprie sau din cea a altora, care sunt extrem de utile - despre cum coafurile complexe sunt greu de menţinut fără o tonă de fixativ, despre cum machiajul ales trebuie să arate bine şi la lumina zilei, dar şi în cea artificială de la locaţia petrecerii, despre kitul de urgenţă pe care trebuie să îl aibă cu ea ca să preîntâmpine sau să remedieze la nevoie eventualele probleme de pe parcurs.

Dacă te vrea acolo, fii naşa care merge la negocieri, evaluări şi degustări, un fel de artilerie grea, care să susţină părerea şi binele mirilor no matter what. Şi, în funcţie de cât de apropiată este relaţia cu mireasa, fii parte din sau chiar cea care organizează petrecerea burlăciţelor, unde regula de aur rămâne aceeaşi – tot ceea ce se decide, de la tematică, locaţie şi până la cadou, trebuie să placă miresei şi cam atât, restul sunt la „şi altele”.

Şi, cel mai important, fii susţinătoarea ei, de fapt a lor, a ambilor miri, în ziua cea mare. Vor fi emoţionaţi, stresaţi, aiuriţi şi efectiv căpiaţi. Tu şi naşul trebuie să preluaţi câte ceva din responsabilităţile lor (şi preferabil să le delegaţi la rândul vostru...), fără a vă împovăra. Încercaţi să îi liniştiţi si să destindeţi atmosfera, doar e nuntă, nu? Bucuraţi-vă de ei şi de momentele pe care le trăiţi împreună, vor fi cu siguranţă nişte amintiri minunate şi primul pas într-o relaţie care se îmbogăţeşte mult. Şi, nu în ultimul rând, daţi tonul petrecerii şi distrati-vă cot la cot cu invitaţii, motivându-i până şi pe cei mai posaci dintre ei. Este responsabilitatea voastră de naşi, de care sigur vă veţi achita cu succes.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal