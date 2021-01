Strasuri, mărgele și sclipici - perfecte pentru petrecerea de Anul Nou

Chiar dacă pe întreg parcursul anului, optezi pentru un stil mai clasic, noaptea de revelion este minunată pentru a experimenta. Rujurile strălucitoare, săgețile colorate, pigmenții și sclipiciul sunt minunate pentru suplinirea unui aspect de invidiat. Iată 4 idei pentru a ieși în evidență:

Sclipici pe buze

Nuanțele clasice de Revelion sunt auriu și roșu. Culorile strălucitoare poate fi combinate cu maro fumuriu, pentru accentuarea subtilă a pleoapelor, iar roșu poate fi folosit pentru machiajul buzelor. Folosește o perie plată pentru a aplica sclipici pe rujul roșu.

Machiaj umed

Un adevărat hit este machiajul umed, care prinde amploare în ultima perioadă. Este potrivit pentru orice ținută, indiferent de stilul ales. Alege o singură nuanță pe post de fard de pleoape. Rozul pudrat este perfect pentru un aspect luminos, romantic și proaspăt. Fardul auriu sau cafeniu oferă o alură de lux aspectului final. Optează pentru orice culoare, dar fără exces. Totuși, naturalețea este în topul tuturor trendurilor din acest an.

Cristale

Pietricelele sunt considerate cele mai festive, mai ales când este vorba despre o petrecere. Pe lângă faptul că oferă un accent luminos, completează orice look. Lipiciului cosmetic este minunat pentru aplicarea acestor strasuri. Lucrează cu imaginația, poți aplica mici cristale sub forma unor săgeți pe pleoapele inferioare sau superioare, sub arcada sprâncenelor. Aplică paiete pe partea centrală a pleoapei, mai aproape de colțul interior. Acest lucru va adăuga convivialitate și accent ochilor. Magazinul online https://makeup.md/ oferă o varietate suprinzătoare de accesorii pentru a pune în practică cele mai năstrușnice idei.

Mărgele plate

În ultima perioadă, accesoriile pentru designul unghiilor au devenit din ce în ce mai solicitate la defileuri pe podiumuri și printre artiștii de machiaj occidentali. Dacă nu îndrăznești să folosești cristale puternic lucitoare, optează pentru ceva mai clasic. Pietrele de nuanțe mate și calme, aplicate într-o manieră haotică, vor arăta la fel de bine. Mărgelele plate pot fi din sticlă, metal sau plastic, de toate culorile și dimensiunile.

Cum alegi nuanțe de sclipici în machiaj

Există o regulă simplă: dacă alegi să accentuezi ochii, atunci oferi buzelor o culoare mai calmă. Dacă optezi pentru buze puternic pigmentate și lucitoare, atunci fă un machiaj inocent și subtil ochilor.

Pentru a sublinia profunzimea ochilor, alege o culoare diametral opusă. De exemplu, culoarea albastră a irisului este accentuată de nuanțele de bronz, iar culoarea verde - de liliac și violet. Dacă decizi să accentuezi buzele, alege o nuanță de ruj care să sublinieze albul dinților. De regulă, nuanțele reci arată cel mai bine pe buze, asigurând farmec zâmbetului.

Sclipiciul fin poate fi aplicat pe pomeți, pentru un ten radiant. Această opțiune este perfectă pentru femeile îndrăznețe și joviale. Dacă alegi un machiaj strălucitor, nu uita de sclipici verde, roșu, auriu, bronz, albastru sau chiar negru.