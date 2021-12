Descoperă ce trebuie să știi despre suplimentele și vitaminele pentru animalul tău de companie. Când și ce trebuie să îi oferi

Cățelușul își petrece primele două săptămâni din viață mâncând și căutând un loc cald unde să doarmă. În afară de laptele matern, rareori are nevoie de o sursă suplimentară de hrană, cu excepția cazului în care femela nu poate produce suficient lapte sau cățelul rămâne orfan și în acest caz, trebuie hrănit cu biberonul.

Creșterea în greutate a unui câine este cea mai mare în primele 5 luni de viață, 5-12% din greutatea corporală pe zi. Creșterea începe să se stabilizeze după vârsta de 6 luni și se termină la 8-12 luni la rasele mici și mijlocii, precum Amstaff, Australian Shepherd, Beagle, Bearded Collie sau Cocker Spaniel și la 10-24 luni la rasele mari și gigantice, precum Boerboel, Saint Bernard sau Mastiff german.

Cerințele nutritive ale câinilor depind de greutatea corporală, vârsta, starea fiziologică și activitatea fizică. Alimentația corectă a câinilor constă în mâncare care să le ofere toți nutrienții necesari - inclusiv vitamine - în cantități și proporții potrivite. În ceea ce privește proprietățile fizico-chimice, vitaminele se împart în liposolubile (A, D, E, K) și solubile în apă (vitaminele B, vitamina C, colină). În organism, vitaminele joacă funcții foarte importante - în principal de reglare - adesea cruciale pentru multe procese metabolice. Trebuie amintit că atât deficiența, cât și excesul de vitamine, care în practică se aplică vitaminelor liposolubile, sunt dăunătoare și pot duce la tulburări grave.

Cum să alegi vitaminele pentru un câine?

O dietă echilibrată în mod corespunzător ar trebui să ofere câinelui toate vitaminele și substanțele nutritive necesare. Oferind animalului de companie hrană selectată corespunzător, de înaltă calitate, îi poți prelungi viața și reduce riscul apariției multor boli. De ce vitamine are nevoie un câine și când ar trebui luată o decizie privind suplimentarea?

Câinii, ca și oamenii, au nevoie de o mare varietate de nutrienți - precum și de vitamine de pe acest site , în primul rând vitaminele B (solubile în apă), A, D, E și K (solubile în grăsimi). Marea majoritate a vitaminelor (precum și alți nutrienți, cum ar fi proteinele) ar trebui incluse în mesele câinelui și în gustări. Suplimentarea ar trebui începută numai atunci când se suspectează o deficiență de vitamine. De asemenea, este o idee bună să consulți medicul veterinar înainte de a oferi orice suplimente. Pentru a decide ce vitamine are nevoie animalul tău de companie, trebuie să știi cum funcționează acestea - și posibilele consecințe ale lipsei unei anumite vitamine în dietă.

Vitamina A pentru câini

Vitamina A întărește vederea, are un efect pozitiv asupra stării părului și a pielii și are un impact asupra echilibrului hormonal al organismului. Carența de vitamina A duce la probleme oculare (keratoza corneana, orbire nocturna), căderea părului, crește riscul de iritații și mâncărimi ale pielii. Dacă observi că blana câinelui începe să cadă, acesta se scarpină adesea și ochii îi devin tulburi - este posibil ca motivul să fie o deficiență de vitamina A.

În această situație, ia în considerare să-i oferi câinelui tău o cantitate mică de ficat fiert sau să-i oferi suplimente. Cu toate acestea, este bine să îți duci mai întâi animalul de companie la veterinar pentru examinări, astfel încât acesta să poată exclude alte cauze ale simptomelor deranjante. De asemenea, ar trebui să ai grijă să nu folosești suplimente și alimente care conțin cantități mari de vitamina A „pentru orice eventualitate”. Un exces de această vitamină poate dăuna câinelui tău - ducând, printre altele, la probleme articulare.

Vitamine B pentru câine

Vitaminele B - în special B1 (tiamină) și B2 (riboflamină) afectează starea câinelui, nivelul său de energie și permit buna funcționare a sistemului nervos. Oboseala rapidă și apatia pot indica o deficiență în acest sens - din nou, totuși, trebuie amintit că pot exista multe motive pentru astfel de simptome.

Câinele are nevoie și de anumite doze de B5 (care afectează starea pielii) și B6 (reducerea riscului de leziuni ale pielii și anemie). Există anumite rase de câini ce sunt predispuse la apariția mult mai frecventă a problemelor de piele, printre acestea fiind câinii din rasa Mops sau Bulldog. De asemenea, o piele foarte sensibilă o au Dalmațienii, Shi Tzu sau Ciobăneștii Germani.

Hrana pentru câini ar trebui să fie bogată în vitamine B. Când hrănești câinele numai cu carne, asigură-te că nu suferă de deficiențe de vitamine B, de exemplu - vitamina B2.

Vitaminele E și K în dieta câinelui

Vitamina E este o altă vitamină care ar trebui inclusă în dieta câinelui. Crește imunitate a, încetinește procesul de îmbătrânire și poate îmbunătăți starea blănii. Suplimentarea este uneori utilizată în cazul câinilor expuși la condiții externe nefavorabile (de exemplu, poluare ridicată a mediului, adică care trăiesc în cele mai mari orașe) sau care suferă de probleme neurologice. Vitamina K, la rândul său, previne anemia. Deficiențele sale în organism favorizează dezvoltarea anemiei.

Vitamina C pentru răceli si vitamina D pentru articulații și oase

În unele cazuri, merită să oferi câinilor suplimente care conțin vitamina C și D. Vitamina C este recomandată în situațiile în care organismul are nevoie de întărire - după boală, rănire, când câinele a fost expus la condiții nefavorabile pentru o lungă perioadă de timp, de exemplu, a fugit de acasă câteva zile. Vitamina D poate fi utilă pentru cățeii de rasă mare, precum Saint Bernard, Mastiff, Tosa Inu sau Dog german, deoarece întărește oasele și articulațiile.

Nevoie variată de vitamine

Cerințele de vitamine nu sunt aceleași la toți câinii. De câte vitamine și nutrienți are nevoie un anumit câine depinde de vârsta, mărimea, problemele de sănătate cu care se confruntă, rasă, nivelul de activitate fizică. Nevoile unui cățel, ale unui câine activ de doi ani sau ale unui senior care își petrece cea mai mare parte a zilei pe canapea, sunt diferite. Momentul anului și dacă este în convalescență după un accident sau o boală, de exemplu, sunt, de asemenea, importante - atunci deseori are nevoie de suplimente și vitamine.

Acesta este motivul pentru care decizia de suplimentare ar trebui luată după consultarea unui medic veterinar - fără cunoștințe de specialitate și examinare a câinelui, este dificil de spus dacă necesită stimulente suplimentare. Uneori, chiar dacă există deficiențe în ceea ce privește nutrienții sau vitaminele, nu este nevoie să se acorde suplimente, dar este suficient să se schimbe hrana, să se îmbogățească alimentația sau să o completeze cu anumite preparate naturale.

