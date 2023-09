Tot ce trebuie să ştii despre Marhaba, clinica de chirurgie estetică ce aduce standardele din Vest în România

“In strainatate e mai ieftin”, spun multe doamne si domnisoare care opteaza pentru diverse interventii chirurgicale de natura plastica. Din pacate, o buna parte dintre ele se vor intoarce in Romania doar ca sa descopere ca sub bandaj nu se afla corpul mult visat, ci o versiune ieftina, facuta in graba a ceea ce si-au dorit.

Cand romanii priveau spre est pentru chirurgie estetica, fondatorul Dr. Mahdi Ali a construit clinica Marhaba pe baza standardelor vestice si a reusit prin rezultate exceptionale sa echilibreze balanta in favoarea procedurilor autohtone. Investitia de 2 milioane de euro a adus in Bucuresti tehnologia ultramoderna de care nu ne-am fi putut bucura altfel.

Marhaba functioneaza “ca afara”: fiecare chirurg a fost educat atat in tara, cat si in strainatate, in universitati din Elvetia, Statele Unite ale Americii si Regatul Unit. Dr. Mahdi Ali s-a asigurat ca medicii sai au sansa de a se concentra doar pe o singura arie de expertiza, in loc sa detina notiuni generale despre fiecare procedura. Rezultatul? Medici ultraspecializati si pacienti mai mult decat multumiti.

Dintre toate serviciile oferite de clinica Marhaba, cateva ies deosebit de mult in evidenta.

Spre exemplu, procedurile lor pentru micsorarea si conturarea abdomenului sunt greu de gasit oriunde altundeva in Romania: liposuctia cu sculptura pentru evidentierea musculaturii si abdominoplastia.

Daca teama majoritatii pacientilor in legatura cu rinoplastia este sa dezvolte probleme de respiratie, o astfel de interventie la clinica Marhaba te scapa, in schimb, de deviatia de sept si alte probleme respiratorii. Mai mult de atat, aici va puteti bucura si de rinoplastia ultrasonica, care asigura o perioada de recuperare mult mai scurta, fara dureri si cu 70% mai putine echimoze in comparatie cu o rinoplastie clasica.

Augmentarea mamara, una dintre cele mai populare interventii, este “altfel” la Marhaba: implanturile B-LITE sunt cu 30% mai usoare si ofera un aspect mai natural, iar in gama de optiuni se numara si ridicarea sanilor efectuata in aceeasi interventie cu augmentarea.

Clinica Marhaba nu se limiteaza, insa, doar la a imbunatati aspectul oamenilor, ci si a calitatii vietii lor. Sectiunea de oftalmologie nu se lasa mai prejos atunci cand vine vorba de aparatura ultramoderna, si este renumita pentru efectuarea cu succes a celor mai complexe proceduri de chirurgie oftalmologica.

Fondatorul Dr. Mahdi Labib mentine standardele clinicii mult deasupra celor cu care ne-am obisnuit in Romania, si a pus la dispozitie serviciile celor mai buni medici oftalmologi si chirurgi pe care ii are tara noastra de oferit.