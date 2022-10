Tot mai mulţi români aleg un uscător de rufe electric

Un uscator de rufe electric, numit in mod obisnuit uscator de rufe sau pur si simplu uscator, este un dispozitiv de casa folosit pentru a evapora excesul de umiditate dintr-o incarcatura de imbracaminte spalata, lenjerie de pat sau alte textile.

Tuburile, care sunt componenta tamburului rotativ a multor uscatoare, sunt folosite pentru a circula aerul cald prin articole pentru a evapora umiditatea, mentinand in acelasi timp aerul din interior al paharului la distanta.

Hainele se pot contracta sau pot pierde moliciunea atunci cand sunt spalate in aceste masini. Acestea sunt masini mai putin complexe, care nu se rotesc, care pot fi utilizate pentru textile fragile si alte bunuri care s-ar putea deteriora intr-un uscator de rufe. Iti recomandam sa vezi cel mai bun uscator de rufe electric pe care il poti alege in acest an.

Uscatoarele de rufe trag in mod continuu aerul din jurul lor, il incalzesc si apoi il circula prin tambur. Pentru a crea o cale pentru ca aerul suplimentar sa finalizeze procesul de uscare, aerul fierbinte si umed rezultat este adesea evacuat in aer liber. Datorita cat de usor si de incredere este, a fost adoptat pe scara larga.

Uscatoarele cu condensator, uneori cunoscute ca uscatoare cu condens, functioneaza prin circulatia aerului cald peste haine, la fel ca uscatoarele conventionale. In loc sa aeriseasca acest aer in exterior, se foloseste un schimbator de caldura pentru a-l raci si a colecta apa din vapori intr-un rezervor de scurgere sau de stocare.

Aerul este uscat si reciclat inapoi in sistem. Avand in vedere ca un schimbator de caldura foloseste in mod normal aer ambiental ca agent de racire, caldura reziduala a uscatorului va fi recirculata in vecinatatea locala, mai degraba decat disipata in exterior, crescand astfel temperatura camerei. Unele modele de schimbatoare de caldura necesita apa rece, ceea ce elimina nevoia de incalzire, dar creste si utilizarea apei.

Dezumidificarea aerului de procesare se realizeaza printr-o pompa de caldura intr-un uscator de rufe cu o pompa de caldura cu ciclu inchis. Aceste uscatoare folosesc mult mai putina energie decat uscatoarele cu condensator la fiecare sarcina.

Aceste uscatoare folosesc o pompa de caldura in locul unui schimbator de caldura pasiv racit de aerul din exteriorul unitatii. Aerul cald si umed al paharului este trimis printr-o pompa de caldura, unde partea rece colecteaza apa condensata intr-un rezervor de scurgere sau de stocare, iar partea fierbinte reincalzeste aerul pentru aplicatii ulterioare. Mentinand evacuarea uscatorului in interiorul aparatului, mai degraba decat aerisirea acestuia in exterior, cea mai mare parte a caldurii uscatorului este conservata.