Tratament naturist pentru prostatita cronică - cât de eficient este

Este foarte cunoscut faptul că încă din cele mai vechi timpuri, strămoșii moștri au apelat la diferite remedii naturiste pentru afecțiunile la care erau expuși, tocmai datorită faptului că tratamentle medicamentoase nu erau mereu cea mai bună variantă, pe o parte făceau bine, iar pe altă parte stricau.

În aceeași manieră au descoperit si ceea ce se numește astăzi tratament naturist pentru prostatită cronică. Aceste tratamente pot trata mare parte din cazurile de adenom sau chiar cancer de prostată, bineînțeles evitându-se astfel intervențiile chirurgicale, dar si alte efecte secundare provocate de diverse terapii anticancer.

Printre aceste tratamente naturiste pentru prostatita cronică putem regăsi curele ce au la baza diferite ceaiuri, sucuri sau chiar băi din plante precum semințele de dovleac, mătasea de porumb, cura de muguri de pin sau ulei din pin, polenul sau lăptișorul de matcă.

Ce este prostatita cronică? Care sunt motivele pentru care apare?

Prostata este glanda specifică bărbaților, ce are forma și mărimea unei castane, fiind situată în fața rectului sub vezica urinară. Aceasta are un rol foarte important în timpul urinării și în timpul ejaculării tocmai datorită faptului că ea este cea care împinge lichidele în uretră.

Atunci când prostata se inflamează se declanșează prostatita. Această inflamare poate apărea din cauza unor infecții bacteriene, dar și din cauza unor boli cu transmitere sexuală, precum infecțiile cauzate de gonoree, trachomatis, HIV sau chiar chlamydia.

Simptomele acesteia fiind în primul rând durerile experimentate în timpul urinării și al ejaculării.Alte simptome ale prostatitei cronice sunt legate și de nevoia de a urina mai des decât de obicei, tocmai din cauza faptului că bacteriile ce ajung din tractul urinar în glanda prostatei ori rect.

Este eficient un tratament naturist pentru prostatita cronică?

În momentul în care se începe tratarea prostatitei cronice, medicii urologi recomandă pacienților să introducă în regimul alimentar mai multe lichide și reducerea substanțelor care pot irita vezica. Pe lângă tratamentul indicat, medicul poate recomanda și un tratament naturist pentru prostatită cronică.

Acest tratament naturist pentru prostatită cronică poate conține efectuarea de băi calde, acupunctura care a arătat de-a lungul timpului o scădere a simptomelor în cazul persoanelor care suferă de această afecțiune sau chiar masajul prostatei. Dar în primul rând este necesar să avem în vedere schimbarea stilului de viață.

Eficiența unui tratament naturist pentru prostatită cronică poate ajuta la ameliorarea simptomelor și tratarea problemelor urinare atât pe termen scurt, cât și pe termen lung fără a produce efecte secundare, tocmai datorită faptului că produsele sunt naturale.

În același timp, un tratament naturist poate conține antioxidanți care previn apariția cancerului de prostată , dar și o reducere semnificativă a creșterii tumorilor în rândul bărbaților ce deja se confruntă cu diagnosticul de cancer de prostată. Tot în cazul acestor tratamente naturiste putem beneficia de vitamine vitale.

Ce tipuri de tratament ne ajută la prostata inflamată?

Așa cum am menționat, tratamentele naturisete au foarte multe beneficii. Printre aceste tratamente se numără și ceaiurile de urzică care ameliorează simptomele prostatei. Introducerea roșiilor în regimul alimentar s-a dovedit a fi benefică prin simplul fapt că roșiile conțin licopen, un antioxidant puternic.

Sucul fin frunzele de pătrunjel combat apariția bolilor la nivelul aparatului urogenital, dar este benefic și la întărirea sistemului imunitar. Este cunoscut faptul că pătrunjelul are beneficii foarte puternice atunci când este vorba despre tractul urinar, dar are și proprietăți diuretice excelente.

Este cunoscut faptul că propolisul are beneficii foarte multe și era de așteptat ca acesta să aibe beneficii și în cazul tratării prostatei inflamate. Studiile efectuate arată că pacienții care se confruntă cu prostatită cronică au răspuns tratamentului cu propolis într-un mod pozitiv.

Un produs garantat natural este Uromexil Forte, iar componentele naturale conținute sunt exemplificate și pe prospectul lui Uromexil Forte . Acesta conținând extract de pin care este bogat în antioxidanți, extract de merișor ce conține vitamine și compuși vegetali, dar si beneficii în ceea ce privește tratarea problemelor tractului urinar.

Uromexil Forte conține în compoziția sa și extract de mușețel cu rol de ameliorare a durerilor în timpul urinării. Un alt compus al acestui produs naturist este extractul de urzică cu rol de ameliorare a simptomelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Adenom de prostată - cum se manifestă?

Afecțiunea prin care se manifestă prostata mărită se numește adenom de prostată. Această afecțiune apare în momentul în care se înmulțesc celulele prostatei și reprezintă cea mai frecventă tumoră benignă întâlnită la bărbații cu vârste de peste 60 de ani . Afecțiunea este recunoscută prin evoluția insidioasă pe parcursul anilor.

Simptomele care atrag atenția asupra faptului că pacientul se confruntă cu existența unui adenom de prostată rezultă din relația dintre obstrucția subvezicală prin provocarea măririi volumului prostatei. Simptomele fiind clasificate ca fiind obstructive sau iritative.

În ceea ce privește simptomele obstructive se poate observa faptul că pacientul se confruntă cu o ezitare la începutul urinării, o presiune slabă și întreruptă a jetului urinar, dar și o urinare prelungită și o senzație de golire incompletă a vezicii și retenție urinară.

Simptomele iritative, pe de altă parte, induc o frecvența urinară mai crescută decât de obicei și urgentă mai ales în timpul nopții, prin urmare pacientul nu va beneficia de un somn liniștit iar în acelaști timp bărbatul se va confrunta cu pseudoincontinență.

Când te poți considera vindecat de adenom de prostată?

Chiar dacă adenomul de prostată are o dezvoltare lentă și se diagnostichează târziu, pacientul poate fi vindecat de adenom de prostată, dar doar dacă pacientul respectă specificațiile și îndrumările transmise de medicul urolog. Tratamentul pe care medicul îl prescrie variază de la pacient la pacient în funcție de starea acestuia.