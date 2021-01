Trei pasi simpli pentru a obtine o fisa medicala permis auto in sectorul 2

Asadar, normele in vigoare presupun existenta unei fise medicale in dosarul oricarui sofer, motiv pentru care multe persoane isi doresc sa obtina acest act cat mai rapid si usor cu putinta. Cu toate acestea, nu vei putea obtine documentul decat apeland la o clinica acreditata in domeniu.

Prin urmare, daca vrei sa obtii rapid o fisa medicala permis auto in sectorul 2, vino la clinica Standard Med, situata pe Bulevardul Carol, in apropierea Universitatii Bucuresti. Aici vei efectua toate analizele necesare pentru eliberarea in aceeasi zi a acestui act.

Vrei sa afli mai multe? Iata care sunt pasii pe care va trebui sa ii urmezi ca sa obtii rapid si simplu o fisa medicala permis auto sector 2:

1. Acceseaza www.fisamedicala.info, unde gasesti toate informatiile necesare referitoare la eliberarea documentului.

2. Fa-ti o programare pentru efectuarea analizelor si obtinerea fisei medicale. Iata cum poti efectua o programare:

• Prin apel telefonic la unul dintre numerele de telefon afisate pe site (0722.435.435 sau 0314.053.950). La capatul celalalt al liniei te va astepta unul dintre angajatii clinicii, pregatit sa iti clarifice orice nelamurire legata de procesul de obtinere.

• Printr-un e-mail la adresa [email protected]

• Direct pe site, cu ajutorul formularului pe care il gasesti la sectiunea „Tarife si programari”.

Programul de functionare al clinicii este urmatorul:

• Luni, Marti si Joi: 10.30 – 19.00;

• Miercuri si Vineri 09.00 – 17.00.

3. Dupa ce te-ai asigurat ca ai toate documentele necesare asupra ta, vino la clinica Standard Med! In mai putin de o ora si jumatate, vei avea la indemana o fisa medicala permis auto sector 2!

Este foarte important sa aduci cu tine toate actele solicitate pentru incheierea fisei medicale pentru permis auto. Prin urmare, inainte sa pleci de acasa, asigura-te ca ai asupra ta urmatoarele documente:

• Buletin / Carte de identitate;

• Fisa de scolarizare – in cazul celor care urmeaza scoala de soferi;

• Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

• Ochelari de vedere (daca este cazul);

• In cazul bolnavilor de diabet, este necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce.

Asadar, daca iti pretuiesti timpul, apeleaza cu incredere la serviciile oferite de clinica medicala Standard Med! Aici te vei putea bucura de servicii profesionale, rapide si efectuate cu seriozitate. Specialistii nostri sunt mereu pregatiti, astfel ca vei obtine in cel mai scurt timp o fisa medicala permis auto sector 2!