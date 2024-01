Trenduri actuale în extensiile de gene: Ce este popular în 2024

Atunci când vine vorba de frumusețe, trendurile se schimbă frecvent, aducând în prim-plan diverse particularități.

Fie că ai ales să îți înfrumusețezi privirea cu extensii de gene și te întrebi ce tendințe ce se conturează pentru anul 2024 sau ești un lash artist care vrea să țină pasul cu trendurile, ți-am pregătit o serie de informații valoroase în cele ce urmează. Iată ce se poartă anul acesta în materie de extensii de gene!

Stilul Old Money: gene lungi, cu un look natural

În 2024, observăm o revenire la eleganța și rafinamentul stilului Old Money, ce are la bază look-urile atemporale, sofisticate și elegante. Genele lungi, cu un aspect natural, sunt preferate de cele care vor să obțină un look grațios, fără exagerări.



Pentru da viață acestui stil sunt ideale extensiile de gene ce imită genele naturale și oferă un rezultat subtil, însă de impact. Dacă ești un lash artist ce vrea să ofere clientelor un astfel de look, optează pentru variante calitative din gama de extensii de gene de la Barhat !

Stilul anilor '60: gene bogate, îndeosebi pe linia inferioară

Stilul anilor '60 s-a caracterizat prin look-uri cu gene bogate, în special pe linia inferioară a ochiului. Acestea se obțineau prin aplicarea unor straturi generoase de mascara neagră și urmăreau crearea unor ochi mari și expresivi.



Aceste tendințe revin în forță în 2024, însă, de această dată, look-urile pot fi obținute prin aplicarea extensiilor de gene atât la nivelul pleoapei superioare, cât și a celei inferioare. Sunt preferate extensiile curbate și suficient de groase, care pot oferi o privire îndrăzneață și captivantă!

Look-uri personalizate cu extensii de gene colorate

Individualitatea primează în 2024, de aceea extensiile de gene colorate rămân un mod eficient de a crea look-uri personalizate. De la nuanțe vibrante de albastru și verde până la tonuri pastelate sau chiar neon, posibilitățile sunt nelimitate. Ca lash artist, asigură-te că ai în arsenalul tău o gamă variată de opțiuni și vei putea oferi servicii de calitate, fie că se dorește un accent de culoare subtil, în colțul extern al ochiului sau un look ce îmbină mai multe tonuri vibrante!

Accente strălucitoare: gene cu sclipici sau cristale

Strălucirea nu are cum să lipsească din prim-plan nici anul acesta, de aceea, extensiile de gene cu sclipici sau cristale sunt în trend. Aceste detalii strălucitoare conferă un plus de glamour, chiar dacă necesită, adesea, o aplicare mai atentă, ce durează mai mult. Look-urile sclipitoare sunt ideale pentru evenimente speciale sau pentru cele care adoră să experimenteze cu detalii îndrăznețe!

Look-uri cu volum în colțul extern al ochiului

Un volum generos în colțul extern al ochiului adaugă profunzime și definire privirii, într-un mod plin de feminitate. Genele care cresc în densitate și lungime treptat către colțul extern al ochiului va crea o iluzie de privire în stil cat-eye, adesea preferată