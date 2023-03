Un credit cu garanţie imobiliară de la Rapid Credit te ajută să îţi îndeplineşti visele

Un credit cu garantie imobiliara poate fi o optiune excelenta pentru a obtine banii necesari pentru a realiza un proiect sau un plan. Indiferent ce proiectii de viitor ne construim, fara o finantare solida nu pot prinde contur.

Ce reprezinta un credit cu garantii imobiliare ?

Un credit cu garantie imobiliara este un imprumut care implica oferirea unei proprietati imobiliare drept garantie pentru obtinerea unui imprumut de la o banca sau de la o institutie financiara nebancara ( IFN). Proprietatea care este prezentata ca garantie poate fi un apartament, o casa sau un teren. Suma pe care o poti imprumuta va fi proportionala cu valoarea proprietatii oferite ca garantie.

Pentru multe persoane, un astfel de credit cu garantii imobiliare este o solutie simpla si eficienta pentru a finanta o viitoare afacere, un plan de dezvoltare, reparatii sau renovari ale actualei locuinte si multe alte idei si vise ce pot deveni realitate.

Ce avantaje aduc creditele cu garantie imobiliara ?

Daca inca nu ai accesat un astfel de credit, merita sa analizezi cele mai importante avantaje oferite de aceste tipuri de credite:

Suma imprumutata poate fi mai mare decat în cazul altor tipuri de imprumuturi, împrumuturi. Datorita faptului ca acest credit este garantat de o proprietate imobiliara, institutia financiara care il acorda poate oferi o suma mai mare de bani decat in cazul creditelor cu giranti sau fara, adica credite negarantate.

Rata dobanzii poate fi mai mica. Pentru ca imprumutul este garantat de proprietatea imobiliara, banca sau IFN-ul care acorda un astfel de credit considera ca exista un risc mai mic pentru acest tip de credit. Acest aspect poate duce la o rata a dobanzii mai mica decat în cazul altor tipuri de credite.

Perioada de rambursare poate fi mai ceva mai lunga. In functie de IFN ori banca si de sumele implicate, perioada de rambursare poate fi mai lunga decat în cazul altor tipuri de imprumuturi. Evident ca ratele devin mai accesibile. Un astfel de imprumut cu garantie imobiliara ofera o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste planificarea financiara a bugetului pe termen lung.

Poti utiliza banii pentru a-ti indeplini orice vis. Unul dintre cele mai mari avantaje ale unui credit prin IFN cu garantie imobiliara este ca poți utiliza banii pentru a realiza orice proiect.

Ce obiective poti atinge accesand un credit cu garantie imobiliară ?

In primul rand, un credit cu garantie imobiliara poate fi utilizat pentru achizitionarea unei alte proprietati imobiliare, fie ca este vorba de o casa, un apartament sau un teren. Astfel, daca visul tau este sa ai propria locuinta sau sa iti extinzi proprietatea, un credit cu garantie imobiliara poate fi solutia potrivita pentru tine.

Garantand cu o proprietate imobiliara, ai sanse mai mari sa obtii suma necesara pentru renovarea sau modernizarea unei proprietati existente. Daca visul tau este sa ai o casa moderna si confortabila, dar nu dispui de fondurile necesare pentru a o transforma in asa ceva, un credit cu garantie imobiliara poate fi o modalitate eficienta de a finanta proiectul.

Trebuie sa stii ca aceste credite cu garantie imobiliara pot fi utilizate si pentru a investi in afaceri sau pentru a cumpara active imobiliare, precum spatii comerciale sau birouri. Daca visul tau este sa incepi propria afacere sau sa investesti in imobiliare, un credit cu garantie imobiliara poate oferi capitalul necesar pentru a-ti atinge obiectivele.

Despre institutiile financiare nebancare

Instituțiile financiare nebancare sunt companii specializate in oferirea de imprumuturi si credite, servicii financiare complete, in afara sistemului bancar traditional. In Romania exista numeroase astfel de institutii nebancare numite si IFN-uri. Multe din acestea ofera si servicii de leasing, factoring, finantare pentru companii, credite pentru investitii, etc. Printre cele mai populare instrumente de creditare se numara creditele rapide pe termen scurt.

Avantajele unui credit cu garantie imobiliara oferit de o institutie financiara nebancara

Exista cateva motive pentru care merita sa accesezi un credit cu garantie imobiliara de la o institutie financiara nebancara:

Procesul de aprobare poate fi mai rapid

Comparativ cu bancile comerciale, institutiile financiare nebancare au proceduri de aprobare mai rapide, nu necesita un set mare de documente, sunt mai flexibile si mai adaptate nevoilor clientilor. Multe IFN-uri analizeaza fiecare dosar si cerere de creditare in mod personalizat, oferind solutia potrivita si instrumental necesar de finantare.

Exista si posibilitatea transmiterii online a dosarului de creditare, ce urmeaza sa fie analizat de IFN. Nu e nevoie de multe drumuri și cereri, procesul de aplicare pentru un credit cu garantii imobiliare se desfasoara destul de rapid si eficient.

IFN-urile detin o gama variata de produse financiare

Institutiile financiare nebancare pot oferi o gama mai larga de produse financiare decat bancile clasice. IFN-urile pot oferi solutii de creditare specializate sau pentru grupuri tinta mai restranse, ceea ce poate fi util pentru anumite afaceri sau proiecte imobiliare. Exista IFN -uri care ofera credite pentru locuinte, pentru pensionari, credite pentru nevoi personale, credite ipotecare, etc.

Ofera credite chiar daca ai un istoric de credit negativ

Institutiile financiare nebancare pot fi mai dispuse sa acorde credite chiar si persoanelor sau companiilor cu istoric de credit negativ. Acestea pot lua in considerare alte aspecte, cum ar fi analiza rambursarii imprumuturilor facute la IFN, pot oferi credite cu garantii imobiliare, fara sa necesite giranti, luand in considerare doar valoarea proprietatii imobiliare. Creditele IFN cu garantii imobiliare sunt destinate chiar si clientilor care figureaza cu un istoric negativ in Biroul de Credite.

Rapid Credit – solutia optima de finantare pentru cei care doresc credite cu garantii imobiliare

Una dintre cele mai cunoscute si apreciate IFN-uri este Rapid Credit IFN – o institutie financiara nebancara cu capital 100% romanesc.

Rapid Credit ofera clientilor sai diferite instrumente de creditare si servicii financiare personalizate, simplu si rapid. Fiecare solicitare de imprumut este analizata in mod profesionist si dedicat, iar clientii sunt consiliati cu privire la tipul de credit care li se potriveste cel mai bine situatiei lor.

Rapid Credit IFN ofera credit cu garantie imobiliara de pana la 500.000 RON, sau echivalent in euro. Perioada de creditare este de maximul 60 luni, ceea ce avantajeaza clientii care doresc sa ramburseze rapid imprumutul.

Datorita procedurilor bine gandite ale Rapid Credit, cererile de imprumut sunt rapid analizate iar creditele cu garantii imobiliare sunt acordate in timp scurt. Clientii intra in posesia banilor necesari si pot sa isi realizeze mai curand planurile. Nu ratezi nici o oportunitate atunci cand primesti imprumutul exact cand ai nevoie.

Creditele cu garantii imobiliare oferite de Rapid Credit au dobanda fixa pe toata perioada de creditare, ceea ce ofera previzibilitate financiara si o gestionare mai usoara a bugetului pentru cei care acceseaza acest tip de imprumut. Un mare avantaj este absenta comisioanelor sau taxelor pentru analiza dosarului de credit cu garantii imobiliare. Indiferent ca este vorba de cererea de creditare, de rambursare, de analiza, nu exista taxe sau comisioane. Procedurile sunt transparente si corect explicate fiecarui client. Vei sti asadar de la inceput, la semnarea contractului, ce sume ai de achitat, care este rata lunara si ce presupune asumarea acestui credit cu garantii imobiliare.

Garantia acceptata de Rapid Credit poate fi apartamentul propriu, casa, o alta cladire sau constructie, un teren intravilan sau extravilan. De asemenea, la Rapid Credit IFN poti solicita si rambursarea anticipata a imprumutului, fara comision, ceea ce este foarte avantajos pentru clienti.

Respectul pentru client si dorinta de a oferi cele mai bune servicii de creditare fac din Rapid Credit institutia financiara preferata, atunci doresc sa apeleze la credite cu garantii imobiliare.