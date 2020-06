Un inel argint cu piatra de logodna potrivit pentru femeia iubita: sfaturi si idei!

Daca pana acum ceva timp erau la moda inelele din aur pentru a pecetlui logodna, in ziua de azi au inceput sa castige din ce in ce mai mult teren inelele de logodna din argint. Un inel argint cu piatra de logodna este simbolul perfect pentru acest eveniment si poate fi cumparat de oricine, pentru ca argintul este un metal pretios pe buget. Asta nu inseamna ca frumusetea bijuteriei este mai prejos fata de una realizata din aur. Din contra, inelele din argint sunt mult mai diversificate pentru ca acest metal este mai versatil decat aurul sau platina. De exemplu, la magazinul online hypnotica.ro exista cateva sute de bijuterii de gen din care poti sa alegi. In cele ce urmeaza vei afla care sunt originile inelului de logodna si cum sa il alegi pe cel potrivit pentru viitoarea ta sotie.

Istoria si traditia inelului de logodna

In trecut, in traditia multor civilizatii, barbatii aspiranti ofereau un mar fetei alese, drept declaratie de dragoste, iar inelul era oferit ulterior ca simbol al promisiunii casatoriei. De exemplu, pentru vizigoti si germani, inelul de logodna avea valoarea unui contract de nunta si era foarte grav daca nunta nu avea loc ulterior oferirii acestei bijuterii. Traditia de a oferi un inel cu piatra ca inel de logodna dateaza din 1477, cand arhiducele Maximilian de Austria i-a oferit Mariei de Borgondia un inel de aur ce avea incrustata o piatra pretioasa ca promisiune pentru nunta. Acest obicei regal a ramas viu de-a lungul secolelor si oferirea unui inel de logodna a devenit ceva normal in viata fiecarui om.

Cele mai clasice inele de logodna sunt cele cu o singura piatra (de obicei alba), inelel tip “trilogy”, care au trei pietre incrustate si care simbolizeaza „impreuna ieri, azi si maine” si inelele tip “infinity” care au chiar simbolul infinitului. Cu toate acestea, exista multe pietre si modele care pot fi luate in considerare atunci cand alegi un inel de logodna .

Simbolurile pietrelor

S-a stiut intotdeauna ca pietrele contin mesaje unice si profunde si au semnificatia lor simbolica. Tocmai acest simbolism il poate ghida pe viitorul mire in alegerea bijuteriei care va fi pusa pe degetul viitoarei mirese, pentru a transmite un mesaj.

Iata cateva semnificatii:

-Diamantul sau Zirconiul alb este simbolul pentru durabilitate, soliditate.

-Rubinul este mesagerul absolut al iubirii patimase.

-Safirul este oferit pentru a simboliza loialitatea.

-Smaraldul simbolizeaza speranta.

-Aquamarinul este o piatra adesea folosita pentru inelele de logodna pentru ca este simbolul pentru o casatorie de durata si fericita.

-Berilul este mesagerul care arata cat de mare este puterea legaturii de dragoste.

-Opalul este un simbol inocent pentru o dragoste sincera.

Desigur, pietrele mai au si alte asocieri. Fiecare semn zodiacal este asociat cu una sau mai multe pietre. Asadar, daca stii ca logodnica ta este interesata de zodii, poti alege inelul bazandu-te pur si simplu pe semnul zodiacal al viitoarei mirese. Astfel:

-Femeii in zodia Berbec i se potriveste un inel cu rubin, safir, diamant.

-Daca iubita ta e in zodia Taur, alege un inel cu smarald sau cuart trandafiriu.

-Femeia in zodia Gemeni va purta un inel cu smarald sau turcoaz.

-Pentru femeia Rac ar fi indicat un inel de logodna cu perla, turmalina sau piatra lunii.

-Femeia Leu nu ar putea sa poarte altceva decat diamant, zirconiu alb sau aventurin verde.

-Femeia din zodia Fecioara are nevoie de un inel cu safir, diamant sau jasp.

-Cand ai o iubita Balanta, alege un inel de logodna cu smarald sau opal.

-O femeie in Scorpion trebuie sa poarte neaparat un inel cu rubin sau cuart fumuriu.

-Iubita ta este Sagetator? Piatra ei este, cu siguranta, lapis lazuli.

-Incapatanata domnisoara din Capricorn va adora un inel de logodna cu granat, onix sau malachit.

-Femeia Varsator va purta pe deget doar un inel cu zirconiu alb sau ametist.

-Visatoarea zodiacului, femeia Peste, are nevoie de un inel care sa ii aminteasca de apa, si anume cu o piatra precum acvamarinul sau ametistul.

Partea buna este ca toate pietrele amintite mai sus pot fi incrustate cu usurinta in argint, iar aspectul este unul rafinat.

Pe ce mana si deget ii vei pune inelul de logodna iubitei tale?

Traditia spune ca inelul de logodna va fi pus pe degetul inelar al mainii stangi, la fel ca verigheta, referindu-se la legenda care spune ca de la acest deget porneste o mica artera numita vena amoris, care aduce sangele direct catre inima. Traditia mai spune ca in ziua nuntii, inelul este mutat pe mana dreapta pentru a face loc verighetei. Insa, trendul actual este de a purta atat verigheta, cat si inelul de logodna pe acelasi deget.

Cand este momentul potrivit sa ii dai iubitei tale inelul de logodna?

Traditia spune ca inelul de logodna se ofera dupa 3-5 ani de logodna. Astazi, cand logodna nu mai este ceva stabilit de familii, acest obicei este depasit, deoarece predomina instinctul, sentimentul si constientizarea ca ai gasit persoana potrivita. Cand simti, in inima ta, ca ea este femeia fara de care nu poti trai, atunci va fi momentul potrivit.

Ce se intampla dupa ce ii dai inelul? Ar trebui sa va ganditi impreuna cand sa fixati data nuntii. In general se obisnuieste sa se faca asta dupa 1 an de la logodna, insa fiecare stabileste acest important eveniment dupa pofta inimii.