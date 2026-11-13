Cum verifici ce pensie vei avea și când să faci simularea. Șefa Casei de Pensii explică pas cu pas: „E ca un fel de preconsiliere”

1 minut de citit Publicat la 12:03 13 Noi 2026 Modificat la 12:03 13 Noi 2026

Directoarea Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Românii pot să verifice online, pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, ce sumă ar putea primi când ies la pensie și ce vechime în muncă au. Șefa CNPP, Valentina Robu, a explicat care este procedura, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. E ca un fel de simulator, este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când, să vezi cam cum stai.

Nu le recomand să facă simulare în fiecare lună, pentru că nu se face primăvară în pensie, dacă tu îți vezi „cu cât mi-a crescut pensia, dacă mai adaug o lună de vechime”.

Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența și decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare.

Află numărul de puncte, înmulțește cu valoarea punctului de referință, care astăzi este de 81 lei și poate știi că „astăzi aș avea o pensie de...”.

De asemenea, pentru pensionarii care au cont de portal, prin această dezvoltare, le-am facilitat posibilitatea să-și depună cererile de recalculare, de adăugări de vechime, de schimbare cont, să opteze pentru un talon electronic. Sunt foarte multe dezvoltări care vin în sprijinul beneficiarilor, tocmai ca să mai diminuăm mersul la la ghișeu.”, a precizat șefa Casei de Pensii, la Antena 3 CNN.