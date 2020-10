Din 10 septembrie se accepta prezentarea politei RCA in format electronic

Astfel, noua modificare vine in ajutorul acestor persoane cu o modificare considerabila si anume acceptarea politei in format electronic, oferind cel putin urmatoarele avantaje:

Polita de asigurare RCA poate fi prezentata pe telefon

Posibilitatea de a arata polita de asigurare RCA pe telefon vine ca raspuns la faptul ca pana in prezent dovada asigurarii putea sa fie facuta doar prin prezentarea politei in format tiparit. Conform normei ASF 36/2020 publicata in Monitorul Oficial, se modifica practic norma ASF 20/2017 in asa fel incat dovada pentru plata asigurarii RCA sa poata fi facuta inclusiv utilizand contractul de asigurare si nu numai polita. Ambele pot sa fie prezentate atat electronic, cat si in format tiparit.

Polita RCA poate fi verificata online

Noua norma prevede si faptul ca atunci cand actele lipsesc, se poate dovedi existenta politei RCA si prin verificari facute de organele care aplica legea, direct in baza de date pe care o au la dispozitie. Acest lucru este insa valabil in mod exclusiv pentru asigurarile care au fost emise in Romania.

Regula de a prezenta asigurarea RCA in format electronic sau tiparit se aplica inclusiv politelor care sunt emise in alte tari, dar care sunt valabile pe teritoriul Romaniei.

Cei de la https://www.romasig.ro/ atrag atentia asupra faptului ca in cazul in care polita de asigurare este emisa de o alta tara este necesar ca ea sa fie disponibila fie in format electronic, fie in format tiparit, deoarece existenta sa nu poate fi dovedita prin verificarea bazei de date, motiv pentru care absenta ei va determina aplicarea amenzii.

Ce risca cei care circula fara RCA?

In cazul in care o masina circula fara RCA valabil, proprietarul urmeaza sa fie sanctionat cu o amenda care este cuprinsa intre 1000 si 2000 de lei. Avand in vedere faptul ca soferii si proprietarii de autoturisme au in prezent posibilitatea de a achizitiona RCA ieftin, asumarea platii unei astfel de amenzi nu este justificata. Lipsa asigurarii poate duce chiar si la radierea din circulatie a masinii.

In momentul in care un vehicul circula fara RCA valabil, proprietarului i se retin placutele de inmatriculare si certificatul de inmatriculare. Atunci cand este retinut certificatul, politistul va elibera o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.

Atunci cand proprietarul vehiculului nu dovedeste in 30 de zile de la primirea certificatului provizoriu faptul ca a platit asigurarea, politia va dispune la radierea masinii din evidenta, in conformitate cu articolul 76, alin. 3 din Codul Rutier.

Pentru a evita toate aceste probleme este suficient ca fiecare conducator auto sa dispuna de o polita de asigurare pe care sa o prezinte in format fizic sau electronic politistului, atunci cand acesta o solicita.