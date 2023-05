Economia României a crescut cu 2,3% în primul trimestru din 2023

Economia României a crescut în primul trimestru din 2023 cu 2,3%, ca serie brută, față de perioada similară din 2022, în timp ce față de ultimul trimestru de anul trecut creșterea a fost de 0,1%, potrivit datelor INS publicate marți.

Sursa foto: pixabay

Ritmul de creștere din primele trei luni din 2023 este mai mic decât cel din T4/2022, când PIB-ul a avut un avans de 4,5%, după ce în T3/2022 urcase cu 3,7%. De asemenea, evoluția este sub așteptările analiștilor, care așteptau o creștere de 3,5-4%.

„Creșterea PIB-ului în T1/2023 a fost sub așteptările noastre și sub consensul Bloomberg, ambele la +4,0% an/an. Ne menținem previziunile noastre de creștere a PIB-ului de 2,1% la final de an. Datele detaliate vor fi publicate pe 8 iunie”, notează economiștii Erste, acționarul BCR, potrivit Mediafax.

Pe serie ajustată sezonier, PIB a avut un avans de 2,8% în T1/2023 față de T1/2022.

Pe ansamblul anului trecut, economia a crescut cu 4,7%, susținută în primul rând de comerț, IT&C, construcții și tranzacții imobiliare, în timp ce agricultura și industria au avut contribuții negative.

Prognoza guvernului pentru 2023 este o creștere de 2,8%.

Comisia Europeană măreşte prognoza de creştere economică a României în 2023

Luni, Comisia Europeană a îmbunătățit prognoza de creștere economică pentru România, de la un plus de 2,5% în 2023 la 3,2%, conform prognozei de primăvară.

Conform analizei Comisiei Naționale de Prognoză, agricultura, construcțiile și zona de servicii, inclusiv comerțul vor fi pilonii economiei în 2023. Industria, pe de altă parte, care face aproape un sfert din PIB, urmează să continue scăderea din ultimii patru ani. Construcțiile vor fi cel mai dinamic sector, pe măsură ce fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi absorbite.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2023, INS a recalculat seria ajustată sezonier, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2022, publicată în aprilie 2023. Astfel :