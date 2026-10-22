Economistul-șef al BNR spune că e nevoie de un pact între forțele politice pentru reducerea deficitului bugetar până în 2030

Un asemenea angajament ar putea consolida credibilitatea României în fața investitorilor. Foto: Getty Images

România are nevoie de un pact între forțele politice responsabile, prin care acestea să se angajeze să respecte, în următorii patru ani, corelația dintre evoluția PIB-ului nominal, salarii și pensii și să susțină îmbunătățirea colectării TVA și a impozitului pe profit, pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, a declarat, joi, Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României (BNR), la conferința „România sub lupă - Economia românească între presiuni globale și decizii interne”.

„Ar trebui ca măcar acestea două probleme: corelația PIB nominal/salarii, pensii, respectiv colectarea mai bună a TVA și a impozitului, ar trebui, după mine, să facă obiectul unui pact între toate forțele politice responsabile, în așa fel încât să se oblige semnatarii politici ca, în perioada următorilor 4 ani, și dacă se poate și ulterior, să scoată aceste două probleme din jocul politic, să nu se mai atace de câte ori cineva ia o măsură pentru reducerea evaziunii, pentru respectarea corelației între pensii și salarii”, a afirmat Valentin Lazea.

Potrivit acestuia, un asemenea angajament ar putea consolida credibilitatea României în fața investitorilor și ar asigura predictibilitatea măsurilor de ajustare fiscală.

„Numai așa România poate transmite un semnal de credibilitate și de predictibilitate în ce privește reducerea deficitului bugetar la orizontul anului 2030 când deja se vor fi împlinit 11 ani de la intrarea în procedura de deficit excesiv”, a subliniat economistul-șef al BNR.

Referindu-se la situația finanțelor publice, Lazea a explicat că România trebuie să reducă treptat dependența bugetului de împrumuturi, în condițiile în care, la un deficit de aproximativ 6% din PIB, circa un leu din șapte cheltuiți de stat provine din finanțare împrumutată.

„Scopul nostru sau țelul pe care oamenii rezonabili din țara asta ar trebui să și-l propună este să ajungem la un deficit de 3%, care înseamnă că doar un leu din 14, adică o jumătate din cât avem acum, să fie luat din împrumuturi. Deci ăsta-i cadrul pe care să-l înțeleagă toată lumea. Da, azi cheltuim, bugetul cheltuiește un leu din șapte din împrumuturi. Trebuie să ajungem la un leu din 14”, a subliniat acesta.

În opinia sa, prima condiție pentru atingerea acestui obiectiv este ca majorările cheltuielilor cu salariile bugetarilor să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, iar pensiile din sistemul publicsă nu crească mai repede decât salariile.

„Prima este respectarea corelației dintre evoluția PIB-ului nominal, creșterea anvelopei salariale și creșterea anvelopei pensiilor”, a afirmat Lazea.

El a arătat că o altă condiție esențială este îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale, în special a TVA și a impozitului pe profit.

„Al 2-lea lucru pe care trebuie să îl facem obligatoriu, dincolo de respectarea acestor corelații, este colectarea mult mai bună a TVA și a impozitului pe profit”, a precizat economistul.

Potrivit acestuia, România pierde anual venituri echivalente cu aproximativ 3% din PIB din neîncasarea TVA și încă 1% din PIB din necolectarea impozitului pe profit, iar reducerea la jumătate a acestor decalaje de colectare ar putea diminua deficitul bugetar cu două puncte procentuale.

„România pierde 3% din PIB din neîncasarea TVA și încă 1% din PIB din impozitul pe profit prin necolectare. Și problema cea mare cu această soluție a colectării mai bune este că ea nu poate fi bugetată exante”, a explicat Valentin Lazea.

În acest context, el a susținut necesitatea combaterii evaziunii fiscale și a eliminării portițelor legislative care permit optimizarea fiscală, precum și reformarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), inclusiv în ceea ce privește motivarea și remunerarea personalului.

Valentin Lazea a precizat, la începutul intervenției sale, că opiniile exprimate sunt personale și nu reprezintă poziția oficială a Băncii Naționale a României.

Conferința 'România sub lupă - Economia românească între presiuni globale și decizii interne' este organizată de Oxygen Events, la Arenele BNR din București, cu Banca Transilvania în calitate de partener oficial și AGERPRES ca partener media.