Viaţa românilor devine tot mai scumpă: se anunţă noi creşteri de preţuri până la finalul anului. Avertismentul BNR

Viaţa românilor devine tot mai scumpă: se anunţă noi creşteri de preţuri până la finalul anului. Sursa foto: Getty Images

Românii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Banca Națională avertizează că inflația va crește din nou până la finalul anului. Preţuri mai mari vor fi şi la carburanții, energie și alimente. Economia își revine mai lent decât se anticipa.

Cel mai dur avertisment vine de la BNR şi este legat de inflaţie. Va urma un alt val inflaţionist, deci vor veni noi scumpiri până la finalul lui 2026. Prognoza iniţială a BNR, conform căreia urma să încheiem anul cu o inflaţie de 6,1%, va fi depăşită. Inflaţia este deja în creştere, a ajuns acum la 6,6%. Atât plătim în plus pentru produse şi servicii faţă de anul trecut.

Preţurile ridicate ale carburanţilor au dus la aceste scumpiri, iar experţii BNR avertizează că ne confruntăm cu riscuri semnificative.

Conflictele geo-politice amplifică şocul energetic şi sunt posibile şi măsuri luate de noul Guvern pentru scăderea deficitului bugetar. În concluzie, BNR subliniază că, cel mai probabil, va fi greu pentru România să aibă o reluatre amplă a activităţii economice la finalul lui 2026.

Prețurile din România, aproape duble față de 2017

Preţurile de consum din România au fost, în august 2026, de 1,8 ori mai mari decât media anului 2017, cele mai importante scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, asigurările RCA şi unele produse alimentare, potrivit Agerpres, care citează o analiză realizată de preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei.

"După o perioadă, 2014-2020, în care rata anuală a inflaţiei a înregistrat valori reduse ce nu au depăşit 4,6%, începând cu anul 2021, rata anuală a inflaţiei a reintrat pe o traiectorie crescătoare.

Valoarea cea mai ridicată a inflaţiei din această perioadă a fost consemnată în anul 2023, aceasta fiind egală cu 13,8%. În anul 2025, mai exact în lunile iulie şi august, ca urmare a liberalizării pieţei energiei electrice şi a creşterii accizelor, s-au înregistrat noi şocuri inflaţioniste.

Dacă în luna iunie rata lunară a inflaţiei a fost de 0,45%, aceasta a crescut la 2,68% în luna iulie, respectiv la 2,10% în luna august. Ca urmare a celor două şocuri, rata anuală a inflaţiei a crescut de la 5,7%, valoare înregistrată în luna iunie, la 9,9% în luna august", arată Tudorel Andrei în analiza "Radiografia preţurilor: o privire asupra inflaţiei pe termen lung".