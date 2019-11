eMAG Black Friday 2019. Tăvălugul ofertelor: 7 electrocasnice mici cu prețuri în scădere 

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice. A inceput cursa reducerilor pe magazinul online emag.ro, iar o categorie de produse pe care nu trebuie sa o ratati sunt electrocasnicele mici!

Emag.ro are oferte de milioane la aspiratoare, roboti de bucatarie, aparate de gatit cu abur, friteuze, espressoare sau blendere.

Practic, niciunul dintre electrocasnicele atat de utile intr-o bucatarie nu lipseste din lista de reduceri de la eMAG.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice - aspiratoare

1. Aspiratorul fara sac Samsung VC07M2110SB, 1.5 l, 700 W, Tub telescopic, Anti-tangle Cyclone, Albastru, are o reducere de 40% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice.

Turbina anti-incalcire ofera o aspiratie mai uniforma care nu se va infunda cu fire de par, astfel incat sa mentina aspiratia optima pentru o perioada lunga de timp.

Bucura-te de intretinere facila cu turbina anti-incalcire ce previne praful, murdaria si parul din a se infasura in jurul ei.

Recipientul detasabil se poate desprinde usor si goli intr-un mod igienic la o simpla apasare de buton.

Este usor de deplasat si de utilizat.

Design este compact. Designul usor te ajuta sa cureti rapid casa, cu mai putin efort. Samsung VC2100 are o dimensiune de 22% mai compacta, astfel este mai usor de tras si de deplasat prin casa.

Arunca continutul la gunoi si ataseaza inapoi recipientul fara sa mai fie nevoie sa atingi capacul sau interiorul acestuia.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice – statii de calcat

2. O statie de calcat Philips PerfectCare Compact GC7808/40, OptimalTemp, Talpa SteamGlide, 2400 W, 1.5 l, 280 g/min, Detartrare automata, Mov, are o reducere de 28% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice.

Calca de la blugi la matase, fara sa modifici setarea de temperatura. Cu tehnologia OptimalTEMP, nu vei mai irosi timpul schimband setarile de temperatura, asteptand reglarea temperaturii sau sortand in prealabil articolele vestimentare. Poti calca materiale de la blugi la matase, garantat fara arsuri, multumita combinatiei perfecte dintre temperatura si aburul puternic continuu.

Talpa fierbinte poate fi lasata in siguranta pe masa de calcat. Tehnologia inovatoare OptimalTEMP garanteaza ca nu vor exista arsuri pe niciunul dintre articolele care pot fi calcate. Pe langa siguranta pe care ti-o asigura in timpul calcarii, inseamna si ca poti lasa talpa fierbinte a fierului de calcat direct pe masa de calcat din bumbac, fara a o deteriora deloc. Acest lucru contribuie la reducerea disconfortului incheieturilor mainilor, deoarece nu va trebui sa ridici la fel de des fierul de calcat de pe baza acestuia.

Abur puternic pentru cea mai eficienta indepartare a cutelor - Poti beneficia de calcat ultra-rapid datorita tehnologiei revolutionare. Aburul puternic si continuu elimina chiar si cele mai rezistente cute, iar materialele mai groase sunt calcate simplu si rapid. In plus, daca este necesar, este disponibil si un jet de abur suplimentar, perfect pentru calcat vertical sau pentru cutele dificil de indepartat.

Sistem incorporat pentru curatare usoara, pentru performanta de lunga durata. Detartrarea periodica iti protejeaza fierul de calcat si mentine performanta aburului. Sistemul inteligent de detartrare si curatare este o functie integrata de detartrare si curatare care prelungeste durata de viata a statiei de calcat cu abur. Prin intermediul semnalelor luminoase si sonore, aparatul de calcat iti va reaminti de necesitatea curatarii si a detartrarii. Pentru a porni procesul, nu trebuie decat sa asezi aparatul de calcat pe recipientul de detartrare si de curatare inteligenta. Apa murdara si depunerile de calcar sunt colectate in aproximativ 2 minute, iar la sfarsit statia de calcat cu abur va emite un semnal sonor, indicand ca utilizarea poate fi reluata.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice – fiare de calcat

Talpa cu alunecare superioara si rezistenta la zgariere Talpa SteamGlide este durabila si anti-aderenta, cu rezistenta mare la zgariere si alunecare lina pe tesaturi. In plus este usor de curatat, in special comparativ cu talpile din aluminiu.

Economiseste energie cu modul ECO Modul ECO iti permite sa economisesti energie, fara a compromite rezultatele calcarii. Modul ECO utilizeaza o cantitate redusa de abur, insa suficienta pentru a calca toate articolele vestimentare. - Usor si compact pentru depozitare usoara Gratie tehnologiei revolutionare ProVelocity, am putut crea o statie de calcat cu abur mai compacta ca oricand. Dimensiunea mai mica se potriveste perfect pe masa de calcat pentru utilizare comoda, iar transportul este mult mai usor. In plus, statia de calcat cu abur va necesita un spatiu de depozitare mai mic.

Rezervor de apa mare pentru utilizare continua prelungita Rezervorul de apa are o capacitate de 1,5 l, oferindu-ti confortul unei utilizari continue de 1,5 ore, fara a fi necesar sa adaugi apa. Este totodata transparent, oferind o vedere de 360° a rezervorului pentru a vedea usor cantitatea de apa ramasa si a continua sa calci eficient cu abur. Cand trebuie adaugata apa, statia de calcat cu abur dispune de un orificiu mare de umplere, care iti permite sa umpli rezervorul de apa la robinet sau folosind o cana ori sticla in orice moment in timpul calcatului.

Blocare de transport sigura - Statia de calcat cu abur include o blocare la transport sigura ce fixeaza bine statia de calcat la baza acesteia, fara a exista riscul de a aluneca sau ca talpa fierbinte sa fie atinsa de cineva. Astfel garanteaza un transport sigur si usor in casa, de la si catre spatiul de depozitare.

Oprire automata, pentru a garanta siguranta si economia de energie - Functia de oprire automata de siguranta opreste automat statia de calcat cu abur daca nu este utilizata timp de cateva minute. Astfel se economiseste energie si iti ofera siguranta si liniste.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice - espressoare

3. Un espressor automat Philips EP5310/10, sistem de spumare a laptelui, 3 bauturi, filtru AquaClean, rasnita ceramica, optiune cafea macinata, Negru, are o reducere de 57% in campania eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice.

Rasnitele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure si de precise, astfel incat sa poti savura cafea aromata proaspata pentru cel putin 20.000 de cesti.

Cafea la temperatura perfecta cu Thermoblock - Thermoblock ofera familiei tale cafea si cappuccino fierbinti, mereu la temperatura perfecta. Secretul sau rezida in invelisul usor din aluminiu si otel inoxidabil, care poate atinge rapid temperaturi ridicate.

Pastreaza boabele proaspete mai mult timp cu Aroma Seal - Noua functie Aroma Seal protejeaza boabele de cafea si se asigura ca isi pastreaza aroma initiala in timp, reducand totodata zgomotul rasnitei.

Spuma delicioasa de lapte gratie sistemului clasic de spumare a laptelui - Sistemul clasic de spumare a laptelui genereaza abur, permitandu-ti sa pregatesti usor o spuma de lapte fina si cremoasa pentru cappuccino. In plus, cu numai doua piese, sistemul clasic de spumare a laptelui este, de asemenea, usor de curatat.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice – aparate de facut cafea

Ajusteaza volumul cu 5 setari pentru intensitatea aromei si 5 setari de macinare - Acest espressor complet automat ofera multe optiuni pline de savoare pentru a-ti personaliza cafeaua dupa propriul gust. Poti personaliza si memora cu usurinta concentratia, intensitatea si temperatura pentru fiecare bautura. Exploreaza si incearca oricate bauturi delicioase doresti, dupa bunul plac.

Modifica si memoreaza profilul personal de utilizator - Vei avea o cafea preparata potrivit dorintelor personale multumita functiei MEMO, care iti permite sa ajustezi si sa salvezi cantitatea de cafea sau de cappuccino din ceasca. Cu aceasta functie, aparatul stie exact cum iti place cafeaua sau cappuccino-ul.

Curatare usoara gratie unitatii de preparare complet detasabile - Unitatea de preparare este inima oricarui espressor complet automat si trebuie curatata periodic. Unitatea de preparare detasabila permite curatarea temeinica prin simpla clatire la robinet.

Inovatia noastra brevetata, filtrul de apa AquaClean, garanteaza ca vei profita la maximum de espressorul tau complet automat. Prin schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu va trebui sa-ti detartrezi aparatul timp de pana la 5.000 de cesti, beneficiind de apa curata si purificata. Dupa instalarea filtrului AquaClean in espressor, alarma de notificare pentru detartrare se dezactiveaza automat.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice – roboti de bucatarie

4. Robotul de bucatarie Heinner HFP-750BK, 750 W, Bol 1.2 l, Blender 1.8 L, Disc feliere, Maruntire, Negru, are o reducere de 35% in campania eMAG Black Friday 2019 roboti de bucatarie.

Capacitate bol de procesare de 1.2L

Cele mai creative idei se pun in practica la tine in bucatarie! Cu ajutorul robotului de bucatarie HEINNER HFP-750BK, cu un vas de procesare de 1.2L, pregatesti orice reteta, simplu si rapid.

Accesorii incluse: blender de 1.8L, accesorii pentru razuire si feliere, accesorii pentru tocare si framantare, disc pentru unt.

Setul de accesorii extinde posibilitatile de utilizare ale aparatului, astfel ca poti pregati mancare si prajituri deopotriva, poti razui, taia, amesteca sau framanta complet ingredientele, pentru a obtine acele preparate gustoase care ii vor bucura pe cei dragi. Blenderul cu o capacitate de 1.8L este perfect pentru smoothie-uri sau supe creme.

Lame din inox - Lamele robotuui si blenderului sunt realizate din inox si gandite sa taie si sa amestece eficient ingredientele oferind, in acelasi timp, confort in utilizare si rezistenta in fata trecerii timpului.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice mici

2 viteze + Pulse - Ai panou de control confortabil cu 2 trepte de viteza + functia Pulse care tureaza instant motorul robotului de bucatarie la viteza maxima. Astfel ai control total pentru realizarea oricarui preparat si o treapta de viteza adecvata, indiferent ca prepari aluatul pentru paine, bati frisca, oua sau toci ceapa, carne sau legume.

Putere 750W - Cu o putere de 750W, robotul de bucatarie poate fi utilizat pentru o multime de operatiuni in orice bucatarie, simplificandu-ti considerabil munca.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice - blender

5. Un blender Tefal Blendforce BL438831, 800 W, Powerlix, Smart Lock, 1.75 L, Negru/Gri, are o reducere de 46% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice.

Blenderul BlendForce ofera putere si performanta datorita tehnologiei Powerlix ce are un singur scop: sa atinga perfectiunea rapid. Blenderul BlendForce beneficiaza de un recipient confectionat din sticla rezistenta la schimbarile bruste de temperatura si un sistem de racire optim al motorului Air Cooling.

De asemenea, blenderul este echipat cu sistemul Smart Lock pentru siguranta sporita si ofera o utilizare usoara datorita designului ergonomic.

Datorita tehnologiei Powerlix si a celor 3 actiuni combinate vei obtine rezultate perfecte cu pana la 30% mai rapid. Blenderul de 800 W beneficiaza de un sistem inovativ Air Cooling ce optimizeaza fluxul de aer din jurul motorului pentru a preveni supraincalzirea oferind astfel sesiuni de mixare de pana la 3 minute fara oprire.

Sistemul Smart Lock ofera sesiuni de mixare fara griji in fiecare zi.

Easy Clean: Lamele sunt detasabile pentru o curatare usoara. Este usor sa foloseste blenderul, acesta beneficiaza de un material aderent in jurul butonului, un maner ergonomic, intuitiv si ventuze la baza acestuia pentru stabilitate imbunatatita.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice ieftine

Recipientul de mixare are o capacitate de 1.75 L, perfect pentru orice ocazie, pachetul fiind oferit impreuna cu un recipient gradat pentru o buna dozare a ingredientelor. Prepara o gama larga de retete de bauturi calde si reci datorita recipientului confectionat din sticla rezistenta la schimbari bruste de temperatura.

Prepara smoothie, supe, sosuri, pasta de chili si zdrobeste gheata in fiecare zi datorita blenderului Tefal BlendForce. Poti macina condimente, boabe de cafea, fructe uscate (nuci, alune) si toaca ceapa usturoi si verdeturi datorita celor 2 accesorii incluse in pachet. Tehnologia Powerlix

Aceasta amplifica puterea de mixare, sesiunile de mixare fiind cu pana la 30% mai rapide. Durabilitate optima

Ungliul de taiere ofera compromisul perfect dintre durabilitate si performanta. Textura perfecta

Lamele prezinta o geometrie inteligenta pentru a oferi textura pefecta produsului mixat. Performanta de taiere optima

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice la oferta

Lamele extrem de ascutite ofera performante perfecte de taiere. Recipient din sticla de mare capacitate

Recipientul rezistent la temperaturi ridicate de pana la 80°C ofera o capacitate de 1.75 L.

Tehnologia Air Cooling - Acesta optimizeaza fluxul de aer din jurul motorului pentru o durabilitate optima a acestuia. Mixeaza pana la 3 minute fara oprire.

Imediat ce recipientul este securizat lamele sunt blocate pentru siguranta sporita.

Buton de control ergonomic, cu material aderent pe margini: 2 trepte de viteza si functie pulse pentru toate tipurile de retete si texturi.

Blenderul beneficiaza de un maner ergonomic, iar butonul de control ofera o utilizare usoara si intuitiva a aparatului. De asemenea, BlendForce ofera un design modern, simplu, cu 3 trepte de viteza pentru orice preparat. Rasnita

Aceasta poate fi utilizata pentru macinarea condimentelor, boabelor de cafea, fructelor uscate, etc.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice - friteuza

6. Friteuza Tefal Mega FR4800, XXL, 2100 W, 2 kg, 3.3 l, Alb/Gri, are o reducere de 38% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice.

Friteuza Mega XXL are cea mai mare capacitate dintre friteuzele Tefal (pana la 2 kg de cartofi dintr-o singura prajire!).

Design-ul este modern: argintiu si negru cu un buton stralucitor din metal pentru a deschide capacul. Cu bolul sau detasabil si invelis antiaderent, fritueza devine foarte usor de curatat. Toate partile, exceptand baza, sunt compatibile cu masina de spalat.

Datorita filtrului impotriva mirosurilor neplacute, va fi o adevarata placere sa prajesti mancare in bucataria ta. Poti folosi capacul in timpul prajirii, pentru a evita stropirea cu ulei. De asemenea, poti urmari progresul mancarii datorita ferestrei pentru monitorizare.

Usor de folosit, poti controla cosul din interior, in timpul gatirii, fiind dotat si cu un sistem de deschidere al capacului.

Poti seta temperatura dorita, cu ajutorul termostatului reglabil (de la 150°C la 190°C) pentru a obtine cele mai bune rezultate.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice pentru gatit

Friteuza Mega XXL are cea mai mare capacitate dintre friteuzele Tefal. Te va ajuta sa gatesti pana la 2 kg de cartofi prajiti deodata: ideal pentru familii mari (pana la 8 persoane).

Usor de curatat - Toate partile detasabile sunt compatibile cu masina de spalat vase: bol detasabil cu invelis antiaderent, capac, cos si filtru.

Datorita filtrului impotriva mirosurilor neplacute, va fi o adevarata placere sa prajesti mancare in bucataria ta.

Termostat ajustabil si buton de Pornire/Oprire - Temperatura de la 150°C la 190°C. Buton de Pornire/Oprire cu indicator luminos pentru temperatura.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice – aparate de gatit

7. Aparat de gatit cu aburi Daewoo DFS900W, 900 W, 3 cosuri, 8.5 l, Timer 60 min, Design ergonomic, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice.

Gateste sanatos cu aparatul de gatit cu aburi care pastreaza vitaminele si mineralele alimentelor pentru o viata echilibrata. Bucura-te de toate beneficiile gatitului cu abur si creaza-ti retetele preparate foarte simplu.



Design ergonomic – perfect adaptat pentru o utilizare confortabila, eficienta si usoara, pentru a combina perfect designul atractiv cu functionalitatea ireprosabila.



Putere nominala – puterea aparatului de 900W va asigura prepararea mancarii in conditii optime pastrand cantitatea de nutrienti a alimentelor gatite.



Cosuri de gatit – cele 3 cosuri de gatit sunt ideale pentru pregatirea mai multor tipuri de mancaruri in acelasi timp, facandu-le usor de digerat si deosebit de gustoase.



Inel pentru abur rapid – o inchidere etansa in timpul gatitului si o eficientizare a timpului necesar prepararii mancarii.

