eMAG Black Friday 2020. Espressoare, cafetiere, storcatoare pentru cele mai aromate bauturi

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici pentru bauturi. Cu ocazia Black Friday 2020, magazinul eMAG a scos la vânzare o mulțime de electrocasnice mici pentru prepararea bauturilor, de la o cafea aromata la un smoothie racoros.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Una dintre cele mai bine reprezentate categorii de produse de eMAG Black Friday 2020 este cea a electrocasnice mici de bucatarie, inclusiv a celor pentru prepararea bauturilor.

Deja pe siteul eMAG au aparut reduceri mari la electrocasnice precum espressoare, cafetiere, blendere, storcatoare sau fierbatoare.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucatarie pentru bauturi - espressoare

1. Espressor automat De'Longhi ECAM 23.460 B, 1450 W, 15 bar, LatteCrema system, 1.8 l, Negru.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Cu De’Longhi “LatteCrema” System te poti bucura de mixul perfect de placere: un cappuccino cremos, cu spuma densa si delicate, mereu la temperatura ideala.

Secretul bauturilor cu lapte perfecte - Tehnologia sistemului LatteCrema amesteca abur, aer si lapte in proportia corecta, astfel incat sa ofere intotdeauna cea mai buna spuma pentru bauturile tale preferate cu lapte, pe baza de cafea.

Densitatea perfecta - Sistemul LatteCrema iti ofera spuma de lapte densa, compacta si fina, cu o textura optima de ”microbule”.

Fina si cremoasa - Sistemul LatteCrema prepara intotdeauna lapte si spuma cremoasa in proportia perfecta, pentru o bautura fina, savuroasa.

Temperatura perfecta - Sistemul LatteCrema te incanta de fiecare data cu bauturi la temperatura ideala.

Multumita sistemului LatteCrema spuma de lapte rezista mult timp, iar tu te bucuri de ea pana la ultima picatura.

Lapte cald sau spuma - Sistemul dedicat de producere a aburului functioneaza independent de procesul de preparare a cafelei, generand abur ce ajuta fie la obtinerea laptelui consistent si cald, fie la prepararea spumei catifelate. Controlul electronic de mare precizie asigura intotdeauna generarea cantitatii de abur necesare, la temperatura optima, pentru rezultate perfecte in fiecare ceasca.

Perfectiunea spumei de lapte:

Lapte spumat, cremos si dens;

Proportia ideala intre spuma si bautura;

Temperatura potrivita;

Placere de durata.

De’Longhi imbina maiestria tehnica si designul minutios cu pasiunea pentru cafea, spre a-ti oferi un mix perfect si savuros in toate bauturile cu lapte pe baza de cafea.

Cafeaua perfecta incepe cu macinarea boabelor de cafea. - Rasnita De'Longhi garanteaza macinarea si extragerea aromei perfecte in functie de tipul de cafea ales.

Pentru a obtine o cafea savuroasa, espressorul are o rasnita incorporata cu 13 setari de macinare, pentru a garanta ca pulberea de cafea este macinata cat mai fin si uniform si pentru a extrage cea mai buna aroma. Rasnita conica din inox este calibrata cu o precizie de 100% si testata pentru a garanta obtinerea pulberii perfecte si extragerea celei mai bune arome din boabele de cafea. Nivelul de macinare poate fi reglat manual, cu usurinta, in functie de gustul personal si de tipul de cafea ales.

Bautura perfecta este aceea care se potriveste perfect gustului tau si este preparata asa cum iti doresti.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice – espressoare De'Longhi

Cu ajutorul functiei "My" vei intra in meniul special de retete care pot fi usor personalizate si salvate pentru a te bucura de ceasca de cafea perfecta, de fiecare data: schimba intensitatea aromei - selecteaza cantitatea de cafea - selecteaza cantitatea de lapte.

Espressorul are 2 sisteme de incalzire, concepute pentru controlul deplin al temperaturii bauturilor preparate: unul dintre sisteme este dedicat cafelei, in timp ce al doilea sistem este folosit pentru spumarea laptelui. Ambele sisteme functioneaza simultan, pentru ca rezultatul obtinut in ceasca sa fie unul perfect.

Prepara simultan 2 bauturi

Espressorul ofera posibilitatea de a prepara 2 cafele in acelasi timp, pentru a economisi timp.

Savureaza in fiecare ceasca, un espresso cu aceeasi aroma bogata si crema de culoarea alunei.

Sistemul De'Longhi fara tuburi reduce la minimum cantitatea de cafea macinata ce ramane in rasnita, astfel incat pentru prepararea fiecarui espresso este folosita doar cafea proaspat macinata.

Bucura-te de o interactiune usoara, gratie noii interfete intuitive a ecranului LCD. Ecranul mare cu fundal negru asigura un grad ridicat de confort vizual si imagini stabile si clare, atunci cand espressorul este in functiune sau in timp ce alegeti bauturi cu o singura atingere sau personalizati retetele de bauturi.

Apasand butonul “cleaning”, espressorul va efectua un ciclu automat de curatare.

De asemenea, carafa este extrem de practica si usor de depozitat in frigider.

Usor de intretinut - Toate espressoarele automate De’Longhi au fost proiectate pentru a simplifica procesele de intretinere. Informatii suplimentare se gasesc pe canalul educativ de Youtube dedicat.

Carafa cu functie de auto-curatare - Pentru a garanta o igiena impecabila, carafa are un sistem integrat de curatare: activati functia dupa prepararea laptelui si toate componentele care au intrat in contact cu laptele vor fi curatate cu apa fierbinte si abur.

Curatare in profunzime - Carafa de lapte se dezasambleaza usor, iar toate componentele pot fi curatate, in siguranta, in masina de spalat vase.

Pentru a prelungi durata de viata a espressorului si a obtine un gust perfect in ceasca, recomandam folosirea accesoriilor De’Longhi pentru curatare si intretinere.

Decalcifiera, efectuata ori de cate ori este solicitata de espressor, este esentiata. Espressorul are un proces automat de decalcifiere si este recomandat sa folositi doar decalcifiantul De’Longhi EcoDecalk.

Pentru procesul de decalcifiere, adaugati pur si simplu 100ml de solutie EcoDecalk in rezervorul de apa, completati cu apa rece, proaspata si urmati instructiunile simple indicate de espressor.

Decalcifiantul EcoDecalk este puternic, rapid, ecologic si contine doar ingrediente naturale.

Filtrul de apa De’Longhi protejeaza espressorul de formarea depozitelor de calcar si ajuta la eliminarea impuritatilor din apa, imbunatatind gustului cafelei. In conditii normale de uz se poate utiliza timp de 2 luni, apoi este necesara inlocuirea cu un filtru nou, reducand astfel frecventa decalcifierii espresorului.

Pretul este AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice de bucatarie - blendere

2. Blender Philips HR2100/00, 400W, 1.25 l, 2 viteze, Alb/Bej.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Motor de 400 W puternic pentru amestecare usoara.

ProBlend 4 - Noua lama va amesteca si va taia eficient ingredientele si va va oferi un smoothie perfect pentru dumneavoastra si familie.

Design nou al gurii de scurgere - Noul design al gurii de scurgere va preveni scurgerea dupa turnarea in pahar.

Maner confortabil pentru degetul mare - Noul maner are o pozitie de prindere cu degetul mare pentru mentinerea si transportarea usoara a vasului.

Impuls pentru amestecare - Puteti apasa butonul cu impulsuri pentru a controla in mod adecvat gradul si durata de amestecare.

Mai multe viteze - Amestecati la viteze si grade diferite, conform gamei de setari oferite.

Indicator de blocare - Acest indicator de blocare simplu si usor de recunoscut va va arata cand se poate utiliza in siguranta aparatul.

Vas rezistent - Evitati spargerea cu acest vas rezistent la socuri.

Pretul este AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice de bucatarie - storcatoare

3. Storcator de fructe si legume Heinner XF-1000SS, 1000 W, Recipient suc 1 l, Recipient pulpa 2 l, 2 Viteze, Tub de alimentare 75 mm, Inox.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Putere 1000W - Bucura-te oricand de un suc de fructe proaspat, natural, fara conservanti, aditivi alimentari sau coloranti. Storcatorul de fructe si legume Heinner XF-1000, cu motor putenic de 1000W, te ajuta sa extragi simplu si rapid sucul din fructe si legume si sa iti asiguri sursa zilnica de vitamine si antioxidanti.



Recipiente pentru suc de 1L si pentru pulpa de 2L - Recipientul pentru suc cu o capacitate generoasa de 1L se va umple cu suc proaspat de fructe sau legume pentru intreaga familie, iar pulpa va fi colectata intr-un singur loc, in recipientul pentru pulpa, de 1.5L, usor de curatat.



2 viteze pentru fructe moi si tari - Ai panou de control confortabil cu 2 trepte de viteza de procesare, pentru fructe si legume moi, respectiv pentru cele tari. Astfel, alimentele vor fi sectionate mai usor si mai rapid, in functie de consistenta, iar motorul va fi solicitat mai putin, prelungind durata de viata a aparatului.



Tub de alimentare 75 mm - Tubul larg de alimentare iti permite sa introduci in storcator fructe si legume de dimensiuni variate, intregi, fara a le marunti in prealabil.





Sita din inox - Sita storcatorului este realizata din inox, care ofera confort in utilizare si rezistenta in fata trecerii timpului, pentru a scoate ce e mai bun din fructe si legume.



Protectie supraincalzire - Protectie impotriva supraincalzirii pentru o durata de viata indelungata. Storcatorul de fructe Heinner este dotat cu protectie impotriva supraincalzirii, care sa-l tina mereu in siguranta. Atunci cand motorul se incalzeste excesiv, dupa o folosire continua, fara pauze, acesta se opreste automat. Puteti folosi produsul in siguranta in continuare dupa ce ajunge la temperatura optima.

Pretul este AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice de bucatarie - fierbatoare

4. Fierbator Digital Star-Light FEG-1822GS, 2200W, 1.8L, Control Temperatura, Iluminare LED, Sticla/Inox.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Indiferent de ora la care il savurezi, fie dimineata, fie la pranz, fie seara dupa ora 17:00 ca englezii, o ceasca de ceai este binevenita din multe puncte de vedere.

In acest sens Star-Light iti aduce fierbatorul FEG-1822GS, cu nenumarate avantaje fata de multe alte produse din categoria sa, pentru a-ti prepara un ceai asa cum se cuvine.

Puterea sa de 2200 W il ajuta pe acesta sa aduca temperatura apei la 100°C in aproximativ 6 minute de la pornire, grabind astfel timpul de preparare al ceaiului.

Acesta are o capacitate de 1.8 L suficienta pentru a realiza aproximativ 10 cesti de ceai, nefiind nevoit sa prepari de doua ori in situatia in care ai invitati sau doresti sa servesti mai multe cesti.

Fie ca iti doresti sa servesti prietenii sau pe cei din familie, pentru o manevrabilitate si amplasare usoara, fierbatorul FEG-1822GS este dotat cu o baza rotativa 360°.

Fierbatorul contine un filtru anti-calcar, pentru al proteja de depunerile de calcar, prelungindu-i astfel durata de viata.

Control electronic cu setari de temperatura (60/70/80/90/100°C) - Fie ca ne dorim sa preparam un ceai sau doar sa il incalzim, fierbatorul este echipat cu un panou de control electronic, de unde putem seta temperatura la una din valorile urmatoare: 60, 70, 80, 90 sau 100°C in functie de nevoile noastre.

De asemeni aparatul poate mentine constanta temperatura de 100°C timp de doua ore.



Confectionat din materiale de calitate, filtrul de ceai este detasabil si poate fi curatat cu usurinta.

Baza fierbatorului este echipata cu iluminare LED ce isi schimba culoarea in functie de temperatura apei, astfel vei putea ajusta mai usor temperatura ceaiului.



Bobina pentru cablu, depozitare usoara - Baza fierbatorului contine un spatiu pentru depozitarea cablului, pentru o “incadrare” mai usoara in “peisajul” bucatariei.

Pretul este AICI.

5. Cafetiera digitala Heinner HCM-D915, 900W, 1.5L, Timer, LCD, Negru-Inox.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Control electronic cu afisaj LCD - Setezi simplu si rapid functiile cafetierei cu ajutorul controlului electronic cu afisaj LCD.



Timer - Simte mirosul de cafea proaspat pregatita dimineata chiar de cand intri in bucatarie. Cu ajutorul timerului care permite pornirea intarziata a aparatului, poti programa ora la care vrei sa fie gata cafeaua in fiecare dimineata.



Filtru detasabil si lavabil - Filtrul cafetierei este detasabil si lavabil si il poti spala si clati rapid cu apa calda, dupa ce arunci zatul de cafea.





Capacitatea sa mare de 1.5L este extrem de utila pentru a pregati pana la 15 cesti de cafea, pentru intreaga familie si pentru musafirii din timpul weekend-ului.



Functie anti-picurare - Aceasta functie iti ofera posibilitatea de a intrerupe picurarea, oricand doresti sa torni o ceasca de cafea. O supapa opreste automat scurgerea cafelei, impiedicand astfel murdarirea suportului cafetierei sau a suprafetei pe care este asezata.



Pretul este AICI.