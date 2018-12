eMAG cadouri femei. Parfumuri, cosmetice, machiaj – mai ieftine si cu 64%

eMAG cadouri femei. emag.ro a dat startul campaniei eMAGIA sarbatorilor, care vine cu oferte atractive la mii de produse care se pot transforma in cadouri minunate pentru cei dragi.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

Daca aveti de gand sa cumparati un cadou pentru o doamna, fie ca este vorba de sotia, mama, fiica sau sora dumneavoastra, atunci va venim in ajutor cu o serie de idei.

Reducerile ajung pana la 64%.

eMAG cadouri femei de Craciun

1. O placa de intins parul Remington S9600, LCD, 240 grade, cu invelis ceramic, temperatura variabila, oprire automata, de culoare rosie, are o reducere de 43% in campania eMAG cadouri femei.

Cu aceasta placa vei obtine un par drept si matasos si vei elimina electrizarea parului. Display-ul digital ajuta la indicarea temperaturii optime pentru parul tau, intre 150 si 253°C. In plus, functia turbo boost duce temperatura la 240°C pentru 30 de secunde, permitandu-ti indreptarea suvitelor rebele.

Colectia Silk de la Remington ajuta la crearea unor stiluri luxoase, cu aparate profesionale, pentru ca tu sa-ti poti crea coafuri cu aspect de salon la tine acasa.

Invelisul ceramic avansat Silk cu design cu efect 3D matasos este insuflat cu proteine din matase care ajuta placile lungi si subtiri sa alunece fara efort pe par.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG cadouri femei ondulatoare

2. Un ondulator automat Rowenta Expertise So Curl CF3710, 230 grade, cu 3 trepte de temperatura, cu invelis ceramic si mineral de tourmalina, rotire alternativa, de culoare negru/orange, are o reducere de 50% in campania eMAG cadouri femei.

Cu un singur ondulator poti crea stiluri diferite, de la bucle lejere, la onduleuri sau bucle bine definite.

Sistemul “INSTANT CURLING” infasoara automat firul de par in jurul elementului de incalzire, pentru a crea usor si rapid bucle frumoase. Timer-ul integrat controleaza timpul de ondulare. Semnalul sonor va permite sa stiti cand bucla este gata.

Aparatul are 3 setari de temperatura in functie de tipul de par: subtire, normal sau gros.

Invelisul ceramic si mineralul de tourmalina ofera parului stralucire, evitand in acelasi timp electricitatea statica si formarea aspectului cret.

Aparatul se opreste automat dupa 1h de nefolosire. Temperatura scade la 150°C dupa 20 de min de nefolosire.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG cadouri femei parfumuri

3. Un alt cadou perfect pentru o doamna este un parfum. Si acestea sunt acum la reducere in campania eMAG cadouri femei.

De pilda, apa de parfum Christian Dior, Joy, de 50 de ml, are o reducere de 22%.

Joy by Dior de Christian Dior este un parfum Floral Lemnos Mosc de dama. Acesta este un parfum nou Joy by Dior, ce a fost lansat in 2018. Creatorul acestui parfum este Francois Demachy.

- Notele de varf sunt bergamot si mandarina;

- Notele de mijloc sunt trandafir de Grasse, iasomie, coacaze si piersica;

- Notele de baza sunt lemn de santal, cedru, mosc alb, paciuli si rasina benzoica.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG cadouri femei apa de parfum

4. Apa de Parfum Versace Crystal Noir, pentru femei, de 90 de ml, are o reducere de 39% in campania eMAG cadouri femei.

Crystal Noir de la Versace este un parfum oriental - floral pentru femei. Crystal Noir a fost lansat in 2004, creatorul acestui parfum fiind Antoine Lie. Parfumul fructat-oriental ofera o experienta magica atat celei care il poarta, cat si persoanelor din jur. Primele note sunt tonuri proaspete, de portocale, urmate de note de gardenie si bujor, toate aceste elemente combinandu-se armonios, seducator, cu notele lemnoase.

Versace Crystal Noir lasa impresia unui moment unic, somptuos, pe care veti dori sa il repetati.

- Notele de varf: ghimbir, cardamom si piper;

- Notele de mijloc: floare de portocal african, gardenie, bujor si nuca de cocos;

- Notele de baza: mosc, lemn de santal si ambra.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG cadouri femei cosmetice

5. Trusele de machiaj pot fi si ele un cadou perfect de sarbatori. Un set Rimmel Priviri WOW si buze irezistibile: Paleta de farduri MagnifEyes, Tus de ochi Glam'Eyes, Ruj lichid Provocalips 410, Creion de sprancene Fill& Sculpt, Pudra pulbere Match Perfection, Mascara Wow Wings, are o reducere de 64% in campania eMAG cadouri femei.

Cu paleta pentru ochi Magnif’Eyes Eye Contouring Palette de la Rimmel poti crea machiaje infinite: smoky, vibrant, discret, electric.

Iesit din comun este specificul etnic al paletei – culorile sunt special create pentru a fi adecvate oricarei nuante ale pielii. Magnif’Eyes Eye Contouring Palette are 12 farduri moderne de pleoape si un aplicator cu dublu capat cu buretel si pensula.

De la straluciri uimitoare, la efecte satinate sau mate, imaginatia ta poate fi de neoprit in alcatuirea look-urilor de zi si de seara. Formula imbunatatita a fardurilor de ochi este foarte fina si densa, nu se aduna in pliul pleoapei, si nu se estompeaza, ci mentine culoarea timp indelungat.

Fii creativ si experimenteaza look-uri fara limite, cu noua Magnif’Eyes Eye Contouring Palette.

- 12 nuante bogate, autentice;

- Look-uri variate de la stralucire, la efecte satinate si nuante mate;

- Creat special pentru toate nuantele de piele;

- Formula imbunatatita;

- Culori cu rezistenta indelungata, care nu se aduna in pliul pleoapei si nu se estompeaza;

- Aplicator cu dublu capat: buretel si pensula.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG cadouri femei machiaj

6. Un set cadou de machiaj Technic Advent Calendar Body Collection Cosmetics are o reducere de 63% in campania eMAG cadouri femei.

Sunt incluse in set urmatoarele elemente:

- 6 x Fard de ochi;

- 2 x Fard de pleoape;

- 1 x Mascara;

- 2 x Lacuri pentru unghii;

- 2 x Rujuri;

- 2 x Lipgloss;

- 1 x Creion pentru buze;

- 1 x Balsam de buze;

- 1 x Ascutitoare;

- 1 x Oglinda;

- 1 x File de unghii;

- 1 x Agrafa;

- 1 x Banda de par;

- 2 x Blush;

- 2 x Aplicatoare;

- 1 x Despartitor degete.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri femei – Toate ofertele sunt AICI.