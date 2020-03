eMAG reduceri. 2 televizoare 4K Ultra HD sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la televizoare cu rezolutia 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit doua televizoare care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

1. Un televizor LED Star-Light, cu diagonala de 109 cm, 43DM7000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 43DM7000.

Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED slim cu ecran Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Cursivitatea imaginilor, claritate din orice pozitie - Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata am reusit sa marim unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat dumneavoastra veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor.

Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV, simplu si mereu la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Slot CI+, usurinta in utilizare - Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal.

Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Usor de instalat sau de montat - Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Rezolutie 4K Ultra HD - Priveste filmele preferate la cea mai mare rezolutie disponibila astazi. 3840 x 2160 pixeli pentru cea mai clara experienta video. Iar cu ajutorul optiunii Smart ai si continut suficient pentru a te delecta zi de zi cu aceasta calitate superba a imaginii.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

2. Televizorul LED Smart NEI, cu diagonala de 101 cm, 40NE6505, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Prezenta in Romania din 1993, marca NEI readuce televizoarele de ultima generatie la preturi convenabile. Acum calitatea este accesibila tuturor, adunand intreaga familie pentru a se bucura de emisiunile si filmele indragite.

Urmariti la rezolutie maxima (Ultra HD, 4K) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

O lume intreaga pe ecranul televizorului tau SMART. Aplicatiile favorite (Netflix®, Facebook®, Twitter®, YouTube® s.a.) si browser web, direct pe televizor, pentru un continut variat, oricand doresti.

Conectare rapida si facila pentru accesarea continutului preferat, direct pe televizor, fara fire sau setari greoaie. Acum ai acces la dispozitivele mobile si internet usor si confortabil.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.