eMAG reduceri. 3 combine frigorifice de top, inclusiv în rate fără dobândă

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit 3 combine frigorifice performante care au reduceri excelente.

De asemenea, unele dintre ele pot fi cumparate in rate fara dobanda.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

1. Combina frigorifica Arctic AK60406NFMT++, 362 l, Clasa A++, Full No Frost, Fast Freeze XL Zone, Fresh Max 0°C, H 203, Metal Look, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

In plus, combina frigorifica beneficiaza de 10% extrareducere si de 5 ani garantie.

Aparatele frigorifice in clasa energetica A++ consuma cu pana la 29% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A+.

EFI Line reprezinta noua gama de aparate frigorifice Arctic, unul dintre atributele esentiale fiind eficienta energetica (A++) ce confera acestei game un consum optim de energie. Produsele beneficiaza de un design inovator, semi-incorporabil, contribuind astfel atat la eficientizarea spatiului in bucatarie, precum si la crearea unui aspect unitar si compact. Incastrarea condensatorului in peretii laterali si sistemul de deschidere a usii la 90º permit integrarea perfecta a combinei frigorifice in bucataria ta, fara a iesi din linia mobilierului.

FULL NO FROST - Sistem de racire ce impiedica formarea ghetii in cele doua compartimente ale combinei si mentine un nivel optim de umiditate cu ajutorul curentilor de aer. Te poti bucura de un plus de confort pentru ca elimina nevoia dezghetarii periodice. Te vei bucura de alimente mereu proaspete, fara efort.

SEMI-INCORPORABIL - Combina frigorifica independenta poate fi acum incorporata in mobila de bucatarie. Sistemul de deschidere a usii la 90º permite integrarea perfecta a combinei frigorifice in bucataria ta, fara a iesi din linia mobilierului.

CONDENSATOR INTEGRAT - Incastrarea condensatorului in peretii laterali permite eficientizarea spatiului in bucataria ta.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A++

AIR FLOW DUAL TECH - Tehnologia de racire pe baza de curenti de aer multidirectional mentine calitatea si prospetimea alimentelor pentru o perioada indelungata. Distribuirea uniforma a temperaturii si umiditatii in cele doua compartimente frigorifice impiedica amestecul mirosurilor intre acestea si previne deshidratarea alimentelor. Pastrezi alimentele mereu proaspete, gustoase si aromate.

FAST FREEZE ZONE - Compartiment superior al congelatorului ce ofera posibilitatea congelarii rapide. Alimentele tale vor fi congelate intr-un timp mult mai scurt.

FRESH MAX 0°C - Compartiment special cu temperatura apropiata de 0°C. Pastreaza si asigura conditiile optime a alimentelor perisabile, precum carne sau lactate. Ofera metoda optima pentru depozitarea sau decongelarea in siguranta a alimentelor, pentru ca tu sa le prepari exact atunci cand ai nevoie.

RAFTURI SAFETY GLASS - Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.

GARDEN FRESH - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

MIX ZONE - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi combina frigorifica astfel incat sa fie spatiu suficient.

ECO LED - Ofera lumina mai puternica, cu mai putina caldura degajata si consum energetic de 7 ori mai mic, comparativ cu sistemele de iluminare traditionale. Ai compartimente perfect iluminate cu un consum redus de energie.

eMAG reduceri combine frigorifice cu termostat ajustabil

ECO BUZZ - Sistem de avertizare sonora in cazul in care usa nu este inchisa corect sau sta deschisa mai mult de 1 minut. Astfel, poti preveni cresterea temperaturii in interiorul aparatului tau frigorific, economisind consumul de energie electrica si pastrand alimentele in siguranta. Poti uita de grija usilor deschise.

VENTILATOR - Ventilatorul amplasat in interiorul racitorului ajuta la distributia uniforma a temperaturii si a umiditatii in interiorul compartimentului. Temperatura dorita de tine se va mentine constanta.

XXL BOTTLE - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.

TERMOSTAT AJUSTABIL - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

USI REVERSIBILE - Combinele frigorifice Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

eMAG reduceri combine frigorifice Beko

2. Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, Dispenser apa, H 201 cm, Alba, are o reducere de 23% in camapania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica poate fi cumparata si in rate fara dobanda de pe siteul emag.ro.

Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+ de 325 l face parte din gama de aparate frigorifice Confortech Line de la Beko, care imbina caracteristici performante precum dezghetare automata, display electronic, voice recorder si tehnologia SmartBlue, cu un design elegant care se potriveste perfect in orice bucatarie.

Afisajul electronic si functia Voice Recorder iti vor fi mereu la indemana oricand vei dori sa verifici functiile combinei frigorifice sau sa inregistrezi un mesaj.

Incastrarea combinei frigorifice este de tip standard, avand dimensiunile nete: 201 x 59.5 x 60 cm (H x L x A). Incastrarea de acest tip va asigura ca puteti utiliza aparatul frigorific in orice spatiu, nefiind necesara incorporarea in mobilier.

Deschiderea usilor este pe partea dreapta, iar balamelele cu design inovativ sunt reversibile pentru a facilita o utilizare confortabila indiferent de restrictiile spatiului.

Clasa de eficienta energetica a combinei frigorifice este A+ si are un consum mediu anual de 281 kWh; aparatele frigorifice din clasa A+ consuma mai putina energie decat cele din clasele inferioare si asigura o functionare economica.

Nivelul de zgomot emis este de 42 db, acest nivel asigurand o operare silentioasa si confortabila in orice incapere.

Volumul net total al combinei frigorifice este de 325 l, astfel fiind destul de spatioasa pentru toate alimentele dvs; compartimentul frigider are un volum de 235 l si este impartit in 4 rafturi din sticla securizata, 1 sertar dedicat pentru fructe si legume cu tehnologia Active Fresh Blue Light si 7 rafturi pe usa.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Compartimentul congelator are un volum de 90 l si 3 sertare spatioase, cel superior fiind dotat cu un ventilator ce asigura o congelare cu pana la 10% mai rapida fata de rafturile inferioare.

Sistemul de racire static si dezghetarea automata pentru compartimentul frigider asigura un nivel optim de umiditate in interior - astfel incat puteti uita de grija dezghetarii periodice.

Dozatorul de apa montat in exteriorul aparatului frigorific va asigura apa rece si proaspata cu o singura apasare.

Combina frigorifica este dotata cu functia Active Fresh Blue Light, care consta in mentinerea efectului de fotosinteza pentru compartimentul de fructe si legume, cu ajutorul unei lumini albastre. Astfel, durata de conservare a fructelor si legumelor este sporita cu 30% fata de un compartiment standard.

Gama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost, safety glass, active seal guard. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific. Rafturile din sticla sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Aparatele frigorifice din clasa energetica A+ consuma cu pana la 24% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A.

Voice recorder - Display-ul inteligent integrat in usa combinei frigorifice are de asemenea functia de inregistrare si redare mesaje vocale (pana la 60 secunde), ceas si alarma. Cutie legume si fructe

Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.

Rafturi Safety Glass - Rafturile din compartimentul frigider sunt fabricate din sticla securizata si suporta o greutate de pana la 25 kg.

Compartiment congelare rapida - Compartimentul superior din congelator este dotat cu un ventilator dedicat ce asigura recircularea aerului rece si reduce timpul de congelare cu 10% fata de rafturile inferioare.

Termostat reglabil - Consumul mic de energie si reglajul temperaturii sunt asigurate de un termostat aflat la indemana si pozitionat ideal astfel incat sa nu fie actionat din greseala.

Iluminare interioara - Aparatul frigorific este dotat cu iluminare interioara, astfel incat veti gasi cu usurinta alimentele dvs. in orice conditii.

eMAG reduceri combine frigorifice Samsung

3. Combina frigorifica Samsung RB31FSRNDSA, 310 l, Clasa A+, No Frost, Compresor Digital Inverter, H 185 cm, Metal graphite, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Ea poate fi cumparata si in rate fara dobanda de pe emag.ro.

Noul frigider Samsung a fost proiectat inteligent pentru a utiliza eficient spatiul. Caracteristici cum ar fi Easy Slide Shelf si Full Open Box va ajuta sa reduceti timpul de stocare, organizare si scoatere a alimentelor din frigider. Toate caracteristicile sunt flexibile si concepute in mod exceptional pentru a va asigura confortul multi ani datorita compresorului Digital Invertor. Acesta va ajuta sa economisiti energie, fiind sustinut de o garantie de 10 ani.

Easy Slide - Sa cauti intr-un frigider pentru a lua un iaurt din spate este deseori o cursa cu obstacole, pe traseu fiind nevoit sa treci de un tort cu 7 straturi sau de un borcan de muraturi. O miscare gresita ar putea insemna glazura turtita sau sticla sparta pe podea. Datorita balamalelor batante, raftul Easy Slide va permite sa organizati eficient si totodata sa accesati cu usurinta alimentele, inclusiv pe cele stocate in partea din spate.

Compresorul Digital Inverter si garantia de 10 ani - Spre deosebire de compresoarele conventionale, care au doar doua moduri, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 5 cicluri diferite de miscare, bazate pe nivelurile de umiditate si modurile de utilizare. Acest lucru ajuta la mentinerea unei temperaturi constante, reduce uzura compresorului asigurand o mai mare durabilitate si mentine zgomotul la minimum. Va veti bucura, de asemenea, de facturile mai mici la electricitate si de o garantie de 10 ani.

eMAG reduceri combine frigorifice cu sistem No Frost

Full Open Box (Congelator complet deschis) - Cu o deschidere mai mare decât a sertarelor congelatoarelor convenționale, congelatorul complet deschis facilitează organizarea și scoaterea obiectelor - chiar a alimentelor voluminoase, cum ar fi o cutie de înghețată de 11 kg. Congelatorul se deschide la maxim pentru o utilizare optimă a spațiului și, datorită designului sertarului, puteți deschide congelatorul chiar dacă ușa frigiderului este deschisă doar la 90 de grade.

Rafturi Big Guard - Potrivite pentru familiile insetate, rafturile Big Guard sunt mai adanci decat rafturile din frigiderele conventionale. Acum puteti stoca recipiente mari de lapte si suc in usa, impreuna cu doua randuri de cutii de bauturi si sticle. Dati o petrecere? Folositi rafturile Big Guard pentru a raci sticle mari de apa, suc sau alte bauturi racoritoare.

LED in partea superioara - Mai eficient din punct de vedere energetic decat becul conventional, LED-ul din partea superioara este mai luminos decat un LED obisnuit Samsung. Acesta lumineaza in totalitate frigiderul si va ajuta sa gasiti mai usor alimentele Gasiti mai usor alimentele, astfel incat sa nu tineti usa deschisa prea mult - economisind timp si energie.

True No Frost - Tehnologia True No Frost de la Samsung asigura o racire uniforma pentru a impiedica depunerile de gheata. Acum puteti sa va mentineti toate alimentele perisabile proaspete si hranitoare. Mai mult, mentinand o temperatura constanta, tehnologia True No Frost necesita mai putina energie, crescand astfel durabilitatea sistemului de racire.

