eMAG reduceri. 3 combine frigorifice excelente mai ieftine cu peste 30%

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro a lansat o companie de reduceri foarte mari la combine frigorifice de la diferite branduri.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifce performante care au reduceri chiar si de 40%.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

1. Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291 l, Clasa A+, Garden Fresh, H 181.2 cm, Alb, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Aparatul frigorific beneficiaza si de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod conventional spatiul necsar pastrarii alimentelor. In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.



Fast Freeze Zone - Compartiment al congelatorului ce ofera optiuni multiple de congelare, inclusiv congelarea rapida. Poate fi folosit pentru toate alimentele congelabile.



Garden Fresh - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata!



Clasa energetica A+ - Ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu produsele din clasa A. Te bucuri de functiile produsului tau, cu un consum optim de energie electrica!



Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare!

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Rafturi ajustabile - Permit folosirea eficienta a spatiului din frigider, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale. Tu decizi cum iti organizezi frigiderul pentru a avea spatiu suficient!



Mix Zone - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi frigiderul astfel incat sa fie spatiu suficient!



XXL Bottle - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana!



Usi reversibile - Frigiderele Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.



Rafturi Safety Glass - Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele.

eMAG reduceri combine frigorifice Beko

2. Combina frigorifica Beko RCSA400K30XB, 380 l, Clasa A++, Active Fresh Blue Light, Compartiment 0°-3°C, H 201 cm, Argintiu, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Aparatul frigorific beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Functia speciala Active Fresh Blue Light mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent in interiorul frigiderului. Astfel, durata de conservare a legumelor si fructelor creste cu 30% fata de un compartiment standard.



Gama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost, safety glass, active seal guard. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific. Rafturile din sticla sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.



Eficienta energetica A++ - Aparatele frigorifice in clasa energetica A++ consuma cu pana la 29% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A+.



Zona 0°-3°C - Aparatul frigorific este prevazut cu o zona speciala deasupra compartimentului de legume si fructe, zona in care temperatura este cuprinsa intre 0°C - 3°C si este ideala pentru carne proaspata, peste si alimente cu o durata de viata mai scurta.

Big freezer - Un compartiment spatios, pentru depozitarea alimentelor si recipientelor voluminoase in compartimentul congelator.

Certificare TUV - Congelatoarele orizontale Beko sunt certificate TUV, confirmarea faptului ca respecta toate standardele de constructie si siguranta specifice categoriei.



Rafturi Safety Glass ajustabile - Rafturile ajustabile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A++

LED lighting - Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.



Termostat reglabil - Sistemul de racire functioneaza impecabil cu un consum minim de energie iar temperatura poate fi reglata cu ajutorul unui termostat aflat la indemana si bine pozitionat pentru a nu fi actionat din greseala.



XXL Bottle Holder - Raft special pentru sticlele si recipientele cilindrice de dimensiuni mari.



Usi reversibile - Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.



Cutie legume si fructe - Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.



Materiale neinflamabile - Materialele din care sunt construite congelatoarele Beko le ofera o siguranta sporita in utilizare si protectie impotriva factorilor de mediu.



Rafturi usa compartiment racitor - Rafturile pozitionate pe usa aparatului frigorific te ajuta sa-ti organizezi alimentele si bauturile intr-un mod ergonomic, astfel incat sa le poti accesa cu usurinta.



Tava cuburi de gheata - Una dintre principalele griji pe care le ai atunci cand organizezi o petrecere este gheata pentru bauturi. Simplu si rapid, tava pentru cuburi de gheata este solutia ideala.



eMAG reduceri combine frigorifice Hotpoint

3. Combina frigorifica Hotpoint ENBGH19223FW, 450 l, Clasa A+, Full NoFrost, H 195.5, Inox, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Total No Frost - Tehnologia inovatoare care contribuie la menținerea controlului temperaturii constante și oferă cea mai bună recuperare a temperaturii, pentru o conservare excelentă a alimentelor.



Hygiene Advance - O buna igiena a frigiderului este cea mai importanta conditie pentru pastrarea optima a alimentelor. Hygiene Advance este un tratament cu ioni de argint a peretilor interior ai frigiderului. Este o solutie naturala, permanenta ce previne formarea mucegaiului si a bacteriilor, asigurand in acelasi timp mediul ideal pentru pastrarea optima a alimentelor.

Raft vinuri - Raftul pentru sticle faciliteaza gestionarea spatiului din frigider si este cel mai bun sistem pentru pastrarea in conditii de siguranta a sticlelor.

eMAG reduceri combine frigorifice No Frost

High Definition - Racirea la inalta definitie: nu asigura numai pastrarea alimentelor, ci si atmosfera ideala pentru pastrarea prospetimii alimentelor si a calitatii naturale a acestora. Tehnologia Active Oxygen (oxigen activ) pastreaza prospetimea alimentelor din prima zi pana la 9 zile, prevenind formarea bacteriilor cu pana la 90% si a mirosurilor neplacute cu pana la 70%.

Tehnologia Air Tech Evolution pentru modelele independente si Air Technology pentru incorporabile garanteaza performante superioare in ceea ce priveste pastrarea alimentelor. Tehnologia Hygiene Advance asigura cel mai sigur mediu pentru alimente. Inalta definitie: pastrare remarcabila a alimentelor!

Zona de protectie alimentare - Acesta este locul ideal pentru păstrarea, la o temperatură de aproximativ 0 ° C, a unor produse delicate cum ar fi carnea și peștele, menținându-le calitățile senzoriale intacte de la prima zi până la 7 zile.

