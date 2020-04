eMAG reduceri. 3 combine frigorifice sub 1.000 de lei, ca sa fii pregatit de Pasti

eMAG reduceri combine frigorifice. A mai ramas foarte putin timp pana la sarbatorile de Pasti, asa ca daca doriti sa aveti un aparat frigorific performant si incapator, care sa va protejeze delicioasele preparate tradionale pe care le veti gati, in magazinul online emag.ro gasiti o multime de oferte.

Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice care au reduceri si de 39%.

eMAG reduceri combine frigorifice Star-Light

1. Combina frigorifica Star-Light CRFV-286A+, 286 l, Clasa A+, H 180 cm, Alb, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

De asemenea, cei care cumpara aceasta combina frigorifica beneficiaza de livrare pana in casa.

Spune adio consumului ridicat de energie electrica. Combina frigorifica Star-Light CRFV-286A+ imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata. Este ideala pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica. Asta pentru ca, spre deosebire de modelele anterioare, CRFV-286A+ consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+.

Spatiu generos de stocare - Aceasta dispune de un spatiu de stocare generos, avand 8 compartimente in total si o capacitate de 286 l. Compartimentele iti ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate astfel incat sa poti stoca cu usurinta, o cantitate cat mai mare de alimente.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Dezghetare automata - Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces; in schimb, puteti petrece clipe minunate alaturi de cei dragi.

Usi Reversibile - Directia de deschidere a usilor poate fi schimbata, fie din partea dreapta, fie din partea stanga, in functie de disponibilitatea spatiului in care este amplasata combina.

Nivelul de zgomot - Combina are un nivel de zgomot redus de 40db, mentinand astfel o atmosfera siletioasa si confortabila in timpul utilizarii, in orice incapere.



eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

2. Combina frigorifica Arctic AK54270+, 262 l, Clasa A+, Garden Fresh, H 170.5 cm, Alb, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri combina frigorifice.

Cei care o cumpara beneficiaza si de 10% extrareducere si de 5 ani garantie.

Organizarea nu a fost niciodata mai simpla! Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor. In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.

CLASA ENERGETICA A+ - Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

FAST FREEZE ZONE - Compartiment superior al congelatorului ce ofera posibilitatea congelarii rapide. Alimentele tale vor fi congelate intr-un timp mult mai scurt.

RAFTURI SAFETY GLASS - Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.

GARDEN FRESH - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

MIX ZONE - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi combina frigorifica astfel incat sa fie spatiu suficient.

XXL BOTTLE - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.

USI REVERSIBILE - Combinele frigorifice Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

RAFTURI AJUSTABILE - Permit folosirea eficienta a spatiului din frigider, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale. Tu decizi cum iti organizezi frigiderul pentru a avea spatiu suficient.

TERMOSTAT AJUSTABIL - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri combine frigorifice Samus

3. Combina frigorifica Samus SCW340A+, Clasa A+, Sistem dezghetare automat, H 176 cm, 273 l, Alb, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Tehnologie si eleganta - Combina frigorifica Samus incorporeaza tehnologia si eleganta intr-un produs fiabil, de dimensiuni mari, potrivit in bucataria casei tale, gata sa iti ofere in permanenta solutiile potrivite in ceea ce priveste depozitarea alimentelor si a bauturilor, pastrarea lor la cele mai optime temperaturi, economie in ceea ce priveste consumul de energie electrica, fiabilitate si usurinta in curatare.

Compartimentare generoasa - Cu o capacitate de 312 litri, combina Samus dispune de dimensiuni generoase care raspund cu incredere nevoilor tale si ale membrilor familiei.

Frigiderul are 223 litri si este inteligent compartimentat, pentru a putea depozita tot ceea ce ai nevoie. In interiorul acestuia se gasesc 4 rafturi din sticla rezistenta, 3 balcoane pe usa si un sertar special pentru fructe si legume.

In congelator exista 3 sertare transparente pentru o vizibilitate totala in interiorul acestuia.

Sertar pentru fructe si legume - Pentru un stil de viata sanatos introduce in meniul tau zilnic consumul de fructe si legume. Cu ajutorul sertarului special dedicat acestora, menti prospetimea fructelor si legumelor pentru o perioada mai indelungata de timp.

eMAG reduceri combine frigorifice eficiente

Clasa energetica A+ - Combina firgorifica incorporabia Samus este incadrata in clasa energetica A+, astfel tu vei economisi energie electrica, platind cu pana la 25% mai putin comparativ cu un produs similar de clasa A. Consumul anual al acestei combine este de 237 kWh/an.

Control electric - In interiorul combinei este situat termostatul cu ajutorul caruia setezi nivelul de temperatura pe care il vrei. Ai control absolut si te asiguri in permanenta ca alimentele tale sunt pastrate la numarul de grade optim.

Lumina interioara LED - Ai tot timpul alimentele la vedere. Becul LED situat in partea superioara asigura vizibilitate maxima in orice colt al frigiderului. In plus, sistemul LED te ajuta sa economisesti, comparativ cu un bec interior normal.

Usa reversibila, picioruse reglabile - Frigiderul Samus isi va face loc in orice parte a casei tale. Usa din componenta acestuia este reversibila, astfel ca tu o poti monta pe stanga sau pe dreapta, in functie de preferinta, iar piciorusele reglabile din dotare te ajuta sa montezi tot timpul corect aparatul in orice colt al casei tale.

