eMAG reduceri. 3 cuptoare incorporabile excelente sub 700 de lei

Am analizat oferta si am descoperit 3 cuptoare incorporabile eficiente si performante ce costa fiecare sub 700 de lei.

1. Un cuptor incorporabil Heinner HBO-S624LTG-IX, Electric, 62 l, 4 functii, Grill, Clasa A, Inox, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

De asemenea, produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Volum: 62L

Clasa energetica: A

Clasa de energie superioara = consum mic de energie

4 functii de gatire (static)

Multitudinea de functii te ajuta sa prepari meniuri diverse pentru familia ta. Ai la indemana nenumarate posibilitati, pentru experiente culinare de neuitat.

Functii: Incalzire inferioara, incalzire superioara, Grill, Grill cu suprafata mica

Grill - Cuptor si grill in acelasi timp, pentru rumenirea rapida si simpla a preparatelor.

Timer - Precizie in stabilirea duratei de preparare. Prin ajustarea butonului timer, ai siguranta ca preparatele vor fi gatite perfect la ora dorita.

Lumina cuptor - Ai vizibilitate in tot interiorul cuptorului. Prezenta luminii in cuptor te ajuta sa supraveghezi alimentele pe toata perioada de preparare.

Geam cuptor detasabil pentru curatare usoara - Stropii si murdaria din colturile greu accesibile sunt acum usor de eliminat. Usa aragazului este dotata cu un geam detasabil care permite curatarea completa si mai rapida a acestuia.



2. Un cuptor incorporabil Candy FCS100N/E, Electric, 71 l, Clasa A, Negru, are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Produsul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

Inteligent - Creat pentru cei care prefera simplitatea, cuptoarele inteligente se caracterizeaza printr-un design modern si esential, facand un echilibru perfect intre cele doua materiale: sticla si otel.

Simplitate - Un design esential care se potriveste perfect cu fiecare stil de bucatarie.



Usa din sticla - Noua usa din sticla are o temperatura medie de doar 55°C, in timp ce in interiorul cuptorului are 200°C. Faptul ca intreaga suprafata de sticla nu are suruburi vizibile il face simplu si usor de curatat.



Rafturi anti-inclinare - Noul design si noua forma a rafturilor anti-inclinare permit o stabilitate perfecta in timpul gatitului si, de asemenea, atunci cand scoateti vasele din cuptor.



3. Cuptorul incorporabil Hansa BOEI68162, 62 l, 8 Functii, Grill, Clasa A, Inox, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Produsul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

8 functii ale cuptorului

Grill, incalzire in partea superioara si inferioara + ventilator, incalzire in partea superioara + grill (supergrill), decongelare, incalzire in partea inferioara, preincalzire rapida, incalzire in partea superioara + grill + ventilator, incalzire in partea superioara + inferioara (conventional).



Clasa de eficienta energetica A - Aparatele sunt acum disponibile cu clasa de eficienta energetica A. Aceasta presupune un consum de energie electrica mai redus.



Grill + Supergrill - Datorita celor 2 functii, puteti prepara pe grill bucati mai mari de carne, avand siguranta ca acestea vor fi fragede in interior, iar la exterior vor avea o crusta crocanta delicioasa.



Decongelare

Preincalzire rapida cuptor - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.



Incalzire asistata de ventilator - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.



CoolDoor3 - Usa cuptorului este dotata cu 3 geamuri – geamul interior reflecta caldura, prevenind incalzirea excesiva a geamului exterior. Asigurati siguranta in bucatarie a tuturor membrilor familiei dumneavoastra.



Iluminare standard - Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul cuptorului.

Butoane standard - Butoanele elegante si ergonomice va permit sa mentineti curat panoul de comanda.



Email EasyClean - Pentru a facilita curatarea acestuia, interiorul cuptoarelor de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara.



Sistem de curatare usoara a usii - Datorita acestui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.

