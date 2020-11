eMAG reduceri. 3 cuptoare sub 600 de lei, ca să gătiți cei mai apetisanți cozonaci de Crăciun

eMAG reduceri cuptoare incorporabile. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la cuptoare incorporabile.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile – Toate ofertele sunt AICI.

A mai ramas aproximativ o luna pana la sarbatorile de iarna, moment in care cu totii vom dori sa gustam din preparatele traditionale de Craciun si de Anul Nou, fie ca este vorba de sarmale cu mamaliguta sau de cozonaci apetisanti.

Din fericire, eMAG are reduceri chiar si de peste 50% la cuptoare performante care va vor ajuta sa gatiti, cu usurinta, tot ce va doriti.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile Zanussi

1. Cuptorul incorporabil Zanussi ZOB442XU, Electric, 57 l, Clasa A, Grill, Inox antiamprenta, are o reducere de 55% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Acest cuptor multifunctional face gatitul mai usor, indiferent de meniu. Ofera o selectie a celor mai utile functii de gatit, incluzand incalzirea sus si jos, grill si ventilatie. Se incalzeste rapid, asigura o temperatura uniforma si ofera posibilitatea de a gati la temperature mai scazute, atunci cand este necesar.

Gratarul face ca rumenirea painii prajite sa fie rapida si usoara. Este cea mai buna modalitate de a rumeni painea prajita servita la micul dejun, de a prepara kebab si legume si de a face toppingurile mai crocante.



Stratul anti-amprente al acestui cuptor tine murdaria departe si mentine un aspect imaculat in bucatarie fara sa depui eforturi pentru a-l curata.

Gata cu frecatul cuptorului! Acest cuptor are o usa a carei panouri de sticla pot fi demontate intr-o clipita.



Pozitia inteligenta a ventilatorului distribuie caldura in mod uniform in cuptor, astfel incat alimentele nu mai trebuie intoarse.



eMAG reduceri cuptoare incorporabile ieftine

2. Cuptorul incorporabil MAGLA A6-S2 X are un pret excelent in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Cuptorul incorporabil dispune de:

- Lampa

- Termostat

- Element de incalzire

Functii:

- element de incalzire superior + lampa

- element de incalzire inferior + lampa

Energie:

220-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni cutie:

640*660*630 mm

Greutate:

26.7 kg

eMAG reduceri cuptoare incorporabile Heinner

3. Cuptorul incorporabil Heinner HBO-V656G-IX, Electric, 72 l, 6 functii, Grill, Timer, Clasa A, Inox, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Caracteristicile cuptorului:

- 6 functii;

- Grill;

- Timer mecanic;

- Lumina cuptor;

- Geam dublu detasabil.

Heinner ofera o gama variata de electrocasnice ce vine in intampinarea nevoilor cotidiene din orice casa, sincronizand cerintele tehnologice si confortul clientilor nostri.

Produsele se caracterizeaza prin design compact si ergonomic, completat de functii multiple pentru usurinta, eficienta si confort in utilizare. Heinner reprezinta combinatia perfecta dintre confort, utilitate, ergonomie si functionalitate, pentru a va oferi tot ceea ce aveti nevoie intr-un singur loc.