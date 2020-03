eMAG reduceri. 3 electrocasnice de gatit mai ieftine si cu 75%

eMAG reduceri electrocasnice. In aceasta perioada, magazinul online emag.ro are reduceri foarte mari la electrocasnice de bucatarie.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit că reducerile la electrocasnicele de bucatarie ajung si la 75% din pret.

eMAG reduceri electrocasnice - blendere

1. Un blender cu filtru pentru smoothie-uri, CECOTEC POWER TITANIUM, Functie Turbo, bol din sticla turnata, cu rezistenta mare, 1250 W, Gri, are o reducere de 75% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Descriere:

Cutit de tocare cu 6 lame cu invelis din titaniu

Capac cu inchidere ermetica, orificiu cu dop de masurare (45 ml) pentru introducerea ingredientelor si filtru pentru servire

Security Check System: functionare numai cu paharul in pozitia corecta

Capacitate: 1,8 L

5 viteze + turbo

Functie Turbo: marunteste si macina la viteza maxima

Spargator de gheata

Ulcior din sticla turnata cu rezistenta mare

Filtru pentru smoothie-uri

Manevrare simpla si intuitiva

Baza din otel inoxidabil

Picioare antialunecare

Tensiune: 220-240 V

Frecventa: 50-60 Hz

Putere: 1250 W

Cablu de alimentare: 115 cm aprox.

Masuri aprox. (diametru x inaltime): 17 x 42 cm

eMAG reduceri electrocasnice – roboti de bucatarie

2. Robotul de bucatarie Heinner HFP-550IX, 550W, 2 viteze + Pulse, Discuri din inox, Negru/Inox, are o reducere de 67% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Cu ajutorul robotului de bucatarie HEINNER HFP-550IX, cu un vas de procesare de 1.2L, pregatesti orice reteta, simplu si rapid.

Accesorii incluse: blender de 1.5L, rasnita, accesorii pentru razuire si feliere, accesorii pentru tocare si framantare, disc pentru unt.

Setul de accesorii extinde posibilitatile de utilizare ale aparatului, astfel ca poti pregati mancare si prajituri deopotriva, poti rasni, razui, taia, amesteca sau framanta complet ingredientele, pentru a obtine acele preparate gustoase care ii vor bucura pe cei dragi. Blenderul cu o capacitate de 1.5L este perfect pentru smoothie-uri sau supe creme.

eMAG reduceri electrocasnice Heinner

Lamele robotului si blenderului sunt realizate din inox si gandite sa taie si sa amestece eficient ingredientele oferind, in acelasi timp, confort in utilizare si rezistenta in fata trecerii timpului.



Ai panou de control confortabil cu 2 trepte de viteza + functia Pulse care tureaza instant motorul robotului de bucatarie la viteza maxima. Astfel ai control total pentru realizarea oricarui preparat si o treapta de viteza adecvata, indiferent ca prepari aluatul pentru paine, bati frisca, oua sau toci ceapa, carne sau legume.

Cu o putere de 550W, robotul de bucatarie poate fi utilizat pentru o multime de operatiuni in orice bucatarie, simplificandu-ti considerabil munca.



Aparatul vine si cu spatiu pentru depozitarea accesoriilor, astfel incat sa iti organizezi bucataria cat mai eficient si sa economisesti spatiu.

eMAG reduceri electrocasnice – aparate de gatit

3. Aparatul de gatit Sous-Vide GN 1/1 Hendi, 600 W, Termostat, Argintiu, are o reducere de 50% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Aparatul de gatit va ofera un sistem culinar in care produsul alimentar sigilat in vid este gatit la o temperatura controlata cu precizie. Rezultatele sunt in mod constant de inalta calitate.

Descriere:

- Termostat de inalta precizie (0,1°C) reglabil de la 45° la 90°C

- Carcasa realizata in intregime din otel inoxidabil

- Poate fi sigilat ermetic, capacul este prevazut cu banda din silicon

- Echipat cu manere si robinet de scurgere

