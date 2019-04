eMAG reduceri. 3 electrocasnice de top pentru curatenia de primavara

foto: Pixabay.com

eMAG reduceri electrocasnice. A mai ramas foarte putin timp pana la Pasti, asa ca daca vreti ca in curand sa faceti curatenia de dinainte de sarbatori, puteti beneficia de ofertele la produse de curatenie de pe emag.ro.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

In campanie sunt incluse o multime de electrocasnice pentru curatenie, de la masini de spalat rufe, la aspiratoare si fiare de calcat.

Am analizat oferta si am gasit produse ce au preturile reduse si cu o treime.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat

1. Masina de spalat rufe SLIM Star-Light WMS-610A++, cu o capacitate de 6 kg, 1000 RPM, clasa de eficienta energetica A++, display LED, de culoare alba, beneficiaza de reduceri de 30% in campania eMAG reduceri electrocasnice pentru curatenie.

Aceasta masina de spalat rufe curata in profunzime, protejand totodata tesatura.



Unul dintre avantajele masinii de spalat Star-Light WMS-610A++ este ca are o capacitate mare, de 6 litri.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat rufe Star-Light

Aceasta masina de spalat rufe contine 15 programe concepute special pentru nevoile de zi cu zi, pentru a proteja tesatura si a curata in profunzime cele mai murdare rufe. Iata cateva dintre programele masinii de spalat rufe: Articole Bebelusi, Bumbac 90°, Eco 20°, Delicate, Articole Sportive, Rapid 15min., Lana etc.

Aflata in categoria A++, masina de spalat rufe Star-Light functioneaza la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste eficienta consumului energetic, spalarea si respectiv uscarea rufelor.

Masina de spalat rufe este inclusa si in campania Buy Back, prin care daca oferiti la schimb un aparat electrocasnic mare vechi primiti un voucher de 100 de lei pe care sa il folositi la achizitionarea masinii de spalat.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice - aspiratoare

2. Un aspirator cu sac Philips Performer Expert FC8722/09, cu o capacitate de 5 litri, cu un tub telescopic metalic, 650 W, HEPA 13, de culoare albastra, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri electrocasnice pentru curatenie.

Noul Philips Performer Expert asigura cele mai ridicate rate de aspirare a prafului de pe toate tipurile de podele datorita tehnologiei Airflow Max si capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile mari de praf.

Aspiratorul face parte din clasa de eficienta energetica A.

Iata cateva din caracteristicile sale:

- Tehnologie AirflowMax pentru performanta extrema.

- Motor eficient energetic pentru rezultate puternice.

- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 in 1 maximizeaza colectarea prafului.

- Performanta clasa A pe suprafete dure. Extraordinara comoditate - Raza de actiune lunga de 11 m pentru curatare comoda.

- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curatare mai indelungata.

- Cuplaj SmartLock pentru setarea usoara a fiecarei sarcini de curatare.

- Setari variabile de putere. Sistem antialergic integrat Poate fi utilizat de catre persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF.

eMAG reduceri electrocasnice – aspiratoare cu sac

HEPA13 cu HEPA AirSeal retine peste 99% din praf, iar s-bag Ultra Long Performance capteaza chiar mai multe particule fine de praf.

Acest aspirator este conceput sa atinga performanta maxima cu clasa de eficienta energetica A.

Capul de aspirare TriActiveMax cu actiuni de curatare 3 in 1 acopera perfect podeaua pentru a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide usor covorul cu talpa speciala, pentru a indeparta praful pana in profunzime. 2) Aspira elemente mari cu orificiul mare din partea frontala. 3) Sterge praful si murdaria de pe mobila si de pe pereti cu cele doua perii laterale.

Cuplajul Philips unic SmartLock permite capului de aspirare si tubului telescopic sa se conecteze si deconecteze usor in timpul curatarii. SmartLock va permite sa ajustati tubul telescopic la lungimea preferata.

Tehnologia Airflow Max optimizeaza fluxul de aer, permitand desfacerea uniforma a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar si pe masura ce sacul se umple.

Raza de actiune de 11 m va permite sa curatati suprafete mai mari fara a fi nevoiti sa schimbati priza.

eMAG reduceri electrocasnice – aspiratoare Philips

Compartimentul de praf de 5 l special conceput va permite sa utilizati optim sacul de praf pentru o curatare mai indelungata.

Setarile variabile de putere va permit sa selectati nivelul optim de aspirare in functie de tipul de suprafata.

Motorul eficient energetic a fost perfectionat, pentru a folosi mai putina energie astfel incat sa genereze un debit de aer mai mare.

eMAG reduceri electrocasnice – fiare de calcat

3. Fierul de calcat Tefal FV9834E0 Ultimate Pure, 3000 W , 0-55g/min, jet de abur 240g/min, functie anticalcar, în culorile albastru și negru, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri electrocasnice de curatenie.

Fierul de calcat cu abur Tefal Ultimate Pure ofera un abur puternic si un sistem exclusiv pentru protectie impotriva calcarului, pentru sesiuni de calcat perfecte si de durata. Noua tehnologie exclusiva Micro-Calc Filter previne aparitia petelor si reziduurilor, in timp ce aburul variabil de pana la 55 g/min asigura eficienta maxima, iar jetul de abur de pana la 240 g/min indeparteaza pana si cele mai dificile cute.

* retine particulele de calcar > 0.2 mm

Fierul de calcat cu abur Tefal Ultimate Pure este capabil de a stopa depunerile de calcar pentru a asigura rezultate perfecte de fiecare data. Noul sistem Micro-Calc Filter filtreaza 100% aburul, oferind protectie impotriva depunerilor de calcar si a reziduurilor pentru sesiuni de calcat cu performante de top. Puterea de 3000 W ofera o incalzire rapida si un abur variabil de pana la 55 g/min ce asigura sesiuni de calcat eficiente, in timp ce jetul de abur de 240 g/min ofera o putere sufiecienta pentru a indeparta pana si cele mai dificile cute. Fierul de calcat beneficiaza de talpa Nr. 1 in alunecare, Durilium AirGlide Autoclean ce nu necesita o intretinere regulata si, de asemenea, de o gama variata de caracteristici inteligente pentru confort maxim. Filtru exclusiv 2 in 1 Micro-Calc Filter: ofera un abur 100% filtrat pentru a preveni aparitia petelor pe tesaturi.

eMAG reduceri electrocasnice – fiare de calcat Tefal

Noul sistem exclusiv Micro-Calc Filter: stopeaza depunerile de calcar, oferind astfel un abur 100% filtrat pentru tesaturi perfecte. Filtrul Micro-Calc este detasabil si usor de curatat. Bucura-te de sesiuni de calcat fara griji si rezultate exceptionale.

*retine particulele de calcar > 0.2 mm Fier de calcat ultra puternic

Fierul de calcat dispune de o putere de 3000 W pentru incalzire rapida si performante inalte.

Fierul de calcat dispune de un abur variabil de pana la 55 g/min, ideal pentru a indeparta eficient pana si cele mai dificile cute.

Fierul de calcut beneficiaza de un jet de abur de pana la 240 g/min, perfect pentru a calca rapid si eficient tesaturile groase si pentru a indeparta pana si cele mai dificile cute.

Tehnologia Durilium AirGlide asigura cea mai buna alunecare pentru sesiuni de calcat rapide si fara efort. De asemenea, aceasta garanteaza o difuzie optima a aburului pentru rezultate perfecte. Invelisul catalitic Autoclean inventat de Tefal ajuta la mentinerea curata a talpii pentru o perioada indelungata.

Fierul se opreste automat dupa 8 minute de inactivitate daca este lasat in pozitie verticala si dupa 30 de secunde daca este lasat pe talpa.

Trebuie doar sa selectezi temperatura in functie de tipul de material, iar cantitatea de abur este ajustata automat.

Sistemul antipicurare previne scurgerile de apa si elimina riscul aparitiei petelor pe tesaturi.

Capacitate de 350 ml a rezervorului de apa pentru sesiuni de calcat neintrerupte.

