eMAG reduceri. 3 frigidere ca sa ai caltabos si sarmale super-proaspete

eMAG reduceri frigidere. A venit perioada sarbatorilor de iarna, in care bucatariile noastre se vor umple de mirosul delicioaselor preparate traditionale de Craciun. Din acest motiv, este extrem de important ca toate aceste feluri de mancare sa fie pastrate in conditii perfecte.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Emag.ro are reduceri la o multime de frigidere si aparate frigorifice de la branduri celebre. Reducerile sunt mari, ajungand chiar si la peste 40%.

Am analizat oferta si am ales cateva produse atractive.

eMAG reduceri frigidere Hotpoint

1. Un frigider cu doua usi Hotpoint ENXTMH 19212 F, sistem Full No Frost, cu un volum de 456 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 190,5 cm, de culoare alba, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri frigidere.

O buna igiena a frigiderului este cea mai importanta conditie pentru pastrarea optima a alimentelor.

Iar acest frigider beneficiaza de Hygiene Advance, un tratament cu ioni de argint a peretilor interiori ai frigiderului. Este o solutie naturala, permanenta, ce previne formarea mucegaiului si a bacteriilor, asigurand in acelasi timp mediul ideal pentru pastrarea optima a alimentelor.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

Frigiderul are un compartiment dedicat pentru a crea o temperatura de pastrare in jur de 0°C (-1°C/+2°C): temperatura ideala pentru carne si peste, pentru pastrarea unei maxime prospetimi pentru alimentele delicate.

In plus, Safe Defrost, decongelare sigura, introduce o decongelare delicata a alimentelor, mentine mai bine consistenta originala si proprietatile nutritive si asigura rezultate mai bune atunci cand alimentele sunt gatite.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Heinner

2. Un frigider Heinner HF-270A+, cu un volum de 270 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 170 de cm, de culoare alba, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri frigidere.

Prin clasa energetica A+ beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.



Capacitate neta totala de 270 de litri este suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.



Frigiderul are control mecanic cu termostat ajustabil. In acest mod poti sa setezi simplu si rapid temperatura din interiorul frigiderului.



Cele 3 rafturi din sticla din frigider sunt spatioase si convenabile.

De asemenea, acest frigider are usi reversibile. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului frigorific, prin urmare le poti monta asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Arctic

3. Un pachet alcatuit dintr-un frigider cu doua usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 146,5 cm, de culoare alba, si un set de 5 boluri din sticla Heinner cu capace, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul are un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. In acest fel alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.



Termostatul ajustabil este usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.



eMAG reduceri frigidere cu doua usi Arctic

Aparatul frigorific este dotat cu rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tot pe usa este pozitionat si XXL Bottle, un raft dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni.



Foarte important de mentionat, frigiderul are garnitura antibacteriana. Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.