eMAG reduceri. 3 frigidere ca sa ai sorici si piftie proaspete de Craciun

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro a inceput campania eMAGIA Sarbatorilor, in cadrul careia sunt incluse mii de produse la oferta, inclusiv frigidere de diferite tipuri.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

In oferta sunt incluse frigidere potrivite pentru toate gusturile si nevoile: frigidere cu doua usi, cu un volum mai mic, pentru persoanele care locuiesc singure sau pentru cuplurile aflate la inceput de drum, combine frigorifice pentru familii si frigidere side by side pentru familiile numeroase.

Am analizat oferta si am ales cateva dintre cele mai atractive frigidere la oferta.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

1. Combina frigorifica Star-Light CRFV-286A+, cu un volum de 286 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 180 de cm, de culoare alba, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces.

Frigiderul are un consum anual de 264 kWh si un nivel de zgomat de 40 dB. Usile sunt reversibile, are un compartiment pentru fructe si legume, suport pentru oua si tava pentru gheata.

Frigiderul are un volum net de 202 litri, 4 rafturi din sticla si 4 rafturi pe usi. Congelatorul are un volum net de 84 de litri si 3 compartimente. Sistemul de dezghetare al congelatorului este si el automat.

Capacitatea de inghet a congelatorului este de 4 kg / 24 de ore.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Arctic

2. Frigiderul cu doua usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 146,5 litri, de culoare alba, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul are un compartiment Garden Fresh spatios, dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.



Termostatul este ajustabil. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare!



Frigiderul are si garnitura antibacteriana. Aceasta garnitura a usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere side by side

3. In campania eMAG reduceri frigidere magazinul online emag.ro are oferte si la frigidere de mari dimensiuni, cele side by side.

De exemplu frigiderul Heinner HSBS-H430NFBK+, cu un volum de 429 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, sistemu Full No Frost, display LED Touch, cu adancime redusa, cu inaltimea de 177 de cm, de culoare neagra, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri frigidere.

Sistemul Full No Frost permite o circulare omogena a aerului rece care, fiind lipsit de umiditate, evita formarea ghetii pentru o pastrare perfecta a alimentelor. Nu va mai fi necesara dezghetarea frigiderului sau congelatorului si astfel vei economisi timp.



Datorita clasei de eficienta energetica A+ beneficiezi de un consum optim de energie electrica si de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

eMAG reduceri frigidere Heinner

Cu o dimensiune de 59 cm, mai mica decat cea a side by side-urilor obisnuite, side by side-ul HEINNER este mai simplu de integrat in bucatariile de dimensiuni medii. In plus, ofera avantajul de a nu depasi dimensiunile mobilierului standard, de 60 cm, oferind astfel un aspect unitar bucatariei tale.



Capacitatea de incarcare de 429 de litri este suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.



Daca doresti sa congelezi alimente intr-un timp scurt, ai posibilitatea sa activezi una dintre functiile “Super freezing / Super cooling”. Cu ajutorul functiei Smart, aparatul seteaza temperatura din cele doua compartimente in mod automat, in functie de temperatura interioara si de cea ambianta.



Poti alege sa economisesti energie electrica, fara a renunta la facilitatile aparatului tau. Utilizand modul ECO, aparatul isi adapteaza modul de functionare, astel incat sa ajute la reducerea consumului de energie.

eMAG reduceri frigidere side by side Heinner

Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al aparatului frigorific.



Functionalitati:

4 rafturi din sticla frigider si 2 sertare pentru fructe si legume

4 rafturi si 2 sertare congelator

Frigiderul beneficiaza de blocarea impotriva actionarii de catre copii. Prin apasarea butonului “Lock” va asigurati ca setarile aparatului frigorific vor ramane neschimbate, chiar daca cei mici se vor distra atingand butoanele.



Daca usa frigiderului sau cea a congelatorului ramane deschisa pentru mai mult timp, aparatul va emite un semnal sonor continuu de avertizare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.