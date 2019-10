eMAG reduceri. 3 frigidere sub 750 de lei, ca sa-ti pastrezi mancarea proaspata

eMAG reduceri frigidere. Toamna si-a intrat in drepturi, iar gospodinele pregatesc delicioasele preparate traditionale de sezon, de la gemuri si dulceturi la zacusca si alte produse din legume. Magazinul online emag.ro le vine in ajutor cu oferte foarte bune la frigidere.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere performante ce costa sub 750 de lei.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

1. Frigiderul cu doua usi Star-Light FDDV-213A+, cu un volum de 213 litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 144 de cm, de culoare alba, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata. Este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica. Asta pentru ca, spre deosebire de modelele anterioare, frigiderul Star-Light FDDV-213A+ consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+.

Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ dispune de spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra. Compartimentele va ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate. Rafturile ajustabile, usa reversibila sau spatiul suficient pentru sticle, de pe usa, va permit o depozitare eficienta.

Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere Arctic

2. Frigiderul cu doua usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 146,5 cm, de culoare alba, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri frigidere.

Garden Fresh - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

Mix Zone - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri.

XXL Bottle - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.

Garnitura antibacteriana - Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

eMAG reduceri frigidere Heinner

3. Frigiderul cu doua usi Heinner HF-205A+, cu un volum de 205 litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu iluminare LED, inaltimea de 143,4 cm, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri frigidere.

Datorita clasei energetice A+ beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

Capacitatea neta de 205 litri este o capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice ale intregii familii.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

Frigiderul are 3 rafturi de sticla, fiind compartimentat spatios si convenabil.

Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

