eMAG reduceri. 3 laptopuri cu diagonala mare, sub 950 lei, chiar si in rate fara dobanda

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente in aceasta perioada la laptopuri cu diagonala mare.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit laptopuri cu diagonale foarte generoase, de 15,6 inchi, dar care costa sub 950 de lei.

In plus, unul dintre laptopuri poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

eMAG reduceri laptopuri HP

1. Un laptop HP 15-ra060nq cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 400, FreeDOS, Black, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Obtineti zilnic un randament ridicat, cu un laptop elegant, creat pentru a va mentine conectat si a va permite sa detineti controlul asupra activitatilor zilnice. Beneficiind de performante fiabile si de un acumulator cu durata mare de viata, este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

Acest laptop elegant ofera performante fiabile si o durata mare de viata a acumulatorului, astfel incat va este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

Cele mai recente procesoare Intel va garanteaza performantele fiabile de care aveti nevoie pentru lucru si divertisment. Bucurati-va de o durabilitate ridicata, pe un laptop conceput pentru a face cu usurinta ceea ce doriti.

Bucurati-va de divertisment si ramaneti conectat cu prietenii si familia, gratie unui afisaj bogat, HD sau FHD la anumite modele si unei camere HD la anumite modele. In plus, stocati cu usurinta si va bucurati de muzica, filmele si fotografiile preferate.

Fiind frumos conceput, atat in interior, cat si la exterior, acest laptop HP cu diagonala de 39,6 cm (15,6") se potriveste perfect cu stilul dumneavoastra de viata. Modelele vesele, texturile unice si balamaua placata cu crom (la anumite modele) adauga un strop de culoare fiecarei zile.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

2. Laptopul ASUS X543MA cu procesor Intel® Celeron™ N4000 pana la 2.60 GHz Gemini Lake, 15.6", HD, 4GB, 500GB HDD, Intel® HD Graphics 600, Free DOS, Star Gray, are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul are un procesor Celeron N4000 cu 2 nuclee si cu o frecventa turbo boost de 2,6 GHz. Formatul displayului este HD (rezolutie 1366 x 768).

Capacitatea memoriei este de 4GB, iar hard disk-ul are o capacitate de stocare de 500 GB.

Laptopul mai are camera WEB de tip VGA, difuzoare stereo si numeroase porturi:

2 x USB 2.0

1 x USB 3.1

1 x HDMI

1 x Audio Out/Microfon

Sistemul de operare este Endless OS, iar laptopul are o greutate de doar 1,9 kg.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

3. Laptopul Lenovo V130-15IGM cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, 15.6", 4GB, 1TB, Intel® UHD Graphics 600, Free DOS, Iron Grey, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri laptopuri.

De asemenea, laptopul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Laptopul Lenovo V130 pentru afaceri mici este foarte portabil, cantarind doar 1,8 kg - totusi, dispune de o procesare puternica, deci este perfect pentru a lucra oriunde. Bucurati-va de siguranta deplina datorita tehnologiei TPM si declansatorului camerei web care se asigura ca aceasta este obturata atunci cand camera este oprita; nici o sansa de a fi spionat de hackeri.

Nu conteaza din ce unghi privesti. Cu ecranul antiglare, V130 ofera culori bogate indiferent de ceea ce faci, fie ca lucrezi la un proiect sau urmaresti un film. Ecranul se deschide la 180 de grade, facandu-l usor de impartit cu ceilalti.

Cu difuzoarele stereo si Dolby Audio™ indiferent de ceea ce asculti, esti sigur ca suna la fel de bine cum arata.

eMAG reduceri laptopuri cu diagonala mare

Tastatura ergonomica de dimensiuni mari de pe V130 a fost conceputa pentru confort si precizie de scriere. Touchpad-ul mare face chiar mai usor sa fii productiv oriunde te afli fara a avea nevoie de un mouse, iar designul dintr-o bucata arata elegant. Aceasta tastatura este, de asemenea, rezistenta la varsare astfel incat puteti sa va ocupati de afacerea dvs. fara a avea grija micilor neplaceri ale vietii de zi cu zi.

Laptopurile din seria V se supun unor verificari de fiabilitate si durabilitate pentru a se asigura ca functioneaza fara probleme pentru multi ani. De la rezistenta la socuri si vibratii, la indurarea rigorilor de folosire zilnica. De la testarea balamalelor, fiabilitatea ventilatoarelor si temperaturii de functionare, la teste de presiune si multe altele.

