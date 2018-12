eMAG reduceri. 3 laptopuri excelente sub 1.000 de lei cu ocazia Craciunului

eMAG reduceri laptopuri. Daca ai asteptat pana la sfarsit de an pentru a-ti cumpara un laptop, ai luat o decizie excelenta. In aceasta perioada emag.ro are reduceri foarte mari la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am gasit 3 laptopuri foarte bune, de la branduri celebre, care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Acer

1. Laptopul Acer Aspire 3 A315-33-C0ZA cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Linux, Rocco Red, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Touchpad-ul Precision este mult mai responsiv decat touchpad-urile traditionale si te ajuta sa lucrezi mai eficient.

De asemenea, ai spatiu suficient. Cu 500GB spatiu pe hard drive, poti stoca si partaja toate datele si proiectele tale importante.



Laptopul asigura fara probleme o conexiune Wi-Fi puternica si constanta, cu antena wireless 802.11ac amplasata strategic.

eMAG reduceri laptopuri Acer Aspire

Ecranul filtreaza lumina albastra obositoare si astfel vei putea lucra confortabil pentru mai mult timp. Imaginile vor fi clare si realiste la rezolutie HD 720p.

Tehnologia BlueLightShield reduce expunerea la lumina albastra care poate fi daunatoare, prin ajustarea intensitatii culorilor si a luminozitatii.

Conceputa pentru eleganta si confort, tastatura Chiclet iese in evidenta prin tastele cu colturi rotunjite.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri Dell

2. Laptopul Dell Inspiron 3573 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala generoasa de 15,6 inchi, memorie RAM 4GB, spatiu de stocare 500GB, DVD-RW, Intel® UHD Graphics 600, Ubuntu, de culoare neagra, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul de 15 inchi este prevazut cu procesoare de top, afisaj TrueLife elegant si baterie cu autonomie mare de functionare.

Afisajul HD TrueLife va ofera o imagine clara, luminoasa, care nu oboseste ochii. Laptopul este dotat cu unitate DVD. Unitatea DVD integrata va ofera un plus de flexibilitate si spatiu de stocare suplimentar.

Laptopul poate fi expus pe termen scurt unor conditii extreme de caldura, de pana la 65 °C (149 °F). Balamalele sunt de incredere si raman la fel de stranse si dupa 20.000 de deschideri si inchideri ale capacului.

Tastele cel mai des utilizate sunt testate pentru a rezista fara probleme la 10 milioane de apasari, iar butoanele touchpadului la 1 milion de apasari.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

3. Laptopul ASUS A541NA-GO180 cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 Ghz, cu diagonala de 15,6 inchi, cu memorie RAM de 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 500, Endless OS, Chocolate Black, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptop-urile ASUS din seria A sunt echipate cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 2 kg, fiind solutia ideala pentru utilizare portabila. Finisajul sau premium va atrage cu siguranta atentia.

Pentru a-ti oferi doar imagini de o calitate excelenta, tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde. Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

Noua interfata reversibila USB Tip-C usureaza semnificativ conectarea dispozitivelor periferice si va ofera acces la viteze de transfer USB 3.1 Gen 1 foarte ridicate, de pana la 5Gbit/s, astfel incat transferul unui film cu dimensiunile de 2GB dureaza mai putin de 2 secunde.

Design-ul foarte compact al port-urilor de conectivitate ajuta de asemenea la mentinerea profilului ultra-subtire al sistemelor din Seria A541. Modelele includ in continuare interfetele traditionale USB 3.0 si USB 2.0, pentru a asigura o compatibilitate perfecta cu toate dispozitivele voastre USB.

A541 ofera optiuni de conectivitate suplimentare, cum ar fi port-urile HDMI si VGA pentru conectarea unor afisaje externe, cititor de card-uri, un port Ethernet RJ-45 si o unitate optica DVD Super Multi.

Pretul este AICI.

