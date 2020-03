eMAG reduceri. 3 laptopuri mai ieftine si cu 34% de Stock Busters

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters. Magazinul online emag.ro a lansat campania Stock Busters, care are oferte excelente la o multe de electronice si electrocasnice.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am gasit 3 laptopuri performante, cu diagonale mari, de 15,6 inchi, si care au preturile mai mici chiar si cu 34%.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - HP

1. Laptopul HP 15-db1028nq cu procesor AMD Ryzen™ 3 3200U pana la 3.50 GHz, 15.6", Full HD, 8GB, 256GB SSD, Radeon™ Vega 3, Free DOS, Grey, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

De asemenea, laptopul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Designul modern si elegant iti permite sa iei acest laptop atractiv oriunde. Cu o tastatura frumos lustruita si o balama in culoarea potrivita, laptopul HP de 39,6 cm (15,6"), proiectat inteligent, arata foarte bine si functioneaza foarte bine.

Ramai conectat si binedispus cu un acumulator cu incarcare rapida HP Fast Charge si durata lunga de viata, precum si cu un ecran ce ofera grafica de calitate. In plus, stochezi cu usurinta si te bucuri de muzica, filmele si fotografiile preferate, gratie optiunilor de stocare de mare volum.

Atingi performante impresionante pentru un notebook. O noua arhitectura revolutionara, cu o durata de viata remarcabila a acumulatorului, care asigura o procesare complexa exceptionala, precum si grafica Vega, pentru activitati multimedia intense.

Disponibila cu capacitati de pana la 256GB, solutia de stocare flash bazata pe PCIe este de pana la 17x mai rapida decat o unitate de disc de laptop traditionala, de 5400 rpm.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters – cu diagonala mare

Incanta-ti simturile cu cele mai recente motoare de calcul grafic de la AMD, pentru imagini rapide, puternice si fluide. Combina-le cu cele mai recente materiale multimedia, pentru performante remarcabile.

Cu cea mai populara conexiune USB din lume, puteti sa conectati simplu oricare dintre dispozitivele USB existente si sa beneficiati de viteze de transfer al datelor de zece ori mai mari decat cu USB 2.0.

Cresteti volumul pentru muzica, filmul sau jocul preferat. Cand sunetul este directionat catre dumneavoastra, nimic nu intervine intre dumneavoastra si divertisment. Camera HD HP TrueVision

Purtati conversatii video foarte clare, chiar si in lumina scazuta si transformati fiecare conversatie intr-o experienta fata in fata, ca un mod mai bun de a tine legatura.

Cand aveti o conexiune wireless slaba, puteti sa conectati rapid cablul Ethernet pentru a obtine o experienta de Internet cursiva, cablata care evita orice problema wireless.

Pur si simplu introduceti un card SD sau microSD si cresteti spatiul de stocare al dispozitivului pentru mai multe filme, fotografii si muzica sau accesati simplu orice continut pe care l-ati stocat pe un card existent.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters ASUS

2. Laptopul ASUS VivoBook 15 X512UA cu procesor Intel® Core™ i3-7020U Kaby Lake, 15.6", Full HD, 4GB, 128GB SSD, Intel® HD graphics 620, Windows 10 Home S, Slate Gray, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Clientii pot cumpara acest laptop si in rate fara dobanda si, in plus, primesc o reducere de 50% la Office365.

Asus VivoBook 15 X512UA - Cel mai mic ultrabook de 15" din lume

Fie la locul de munca, fie ca va jucati, ASUS VivoBook 15 este un laptop compact care va scufunda in tot ceea ce va propuneti sa faceti. Noul display NanoEdge pe patru fete are un cadru ultraslim de 5,7 mm, oferind un raport uimitor de 88% ecran-body pentru imagini vizuale extrem de imersive. Noul design al balamalelor ErgoLift inclina si tastatura pentru o tastare mai confortabila. VivoBook 15 este alimentat de un procesor Intel® Core™ i3 cu posibilitate de stocare duala pentru a va ajuta sa rezolvati sarcinile cu cel mai mic de tam - tam. Mai mult, este disponibil in patru finisaje unice care se potrivesc stilului tau.

VivoBook 15 impinge limitele a ceea ce este posibil, inspirandu-va sa faceti la fel. Noul design NanoEdge cu patru margini, ofera VivoBook 15 un afisaj aproape fara limite, cu imagini vizuale extrem de imersive, pentru munca si joc. Chiar si cu rama ultra subtire, o camera HD placuta este adapostita in rama superioara pentru apeluri video cu familia si prietenii.

Noul display NanoEdge cu patru fete, aproape fara rama, reduce dimensiunile la minimum, oferind VivoBook 15 o amprenta care este considerabil mai mica decat predecesorul sau. Este nevoie de mai putin spatiu pe birou, lasand mai mult spatiu pentru dvs.

Viata se misca repede, si veti avea nevoie de un laptop care sa nu va traga in jos. VivoBook 15 are dimensiuni compacte, potrivite pentru calatorie, si greutate redusa - pur si simplu puneti-l in geanta pentru putere de calcul oriunde v-ati deplasa.

VivoBook 15 este disponibil in diferite finisaje pentru a va potrivi stilului. Slate Gray ofera un aspect elegant si sofisticat.

Deschideti VivoBook 15 pentru o lume a productivitatii si a posibilitatilor. Balamaua ErgoLift construita cu precizie are o actiune duala foarte lina care tine ecranul in siguranta la orice unghi si adauga o inclinare a tastaturii de 2 grade pentru a va oferi o pozitie perfecta de tiparire de fiecare data.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters VivoBook

VivoBook 15 are instrumentele necesare pentru a va ajuta la fiecare pas. Cu cel mai recent Intel Core i3, sunteti pregatit pentru ceea ce se afla inainte, fie ca este vorba de multitasking productiv, editare multimedia sau gaming casual. De asemenea, cu dual-band Wi-Fi (802.11ac), va veti bucura de o experienta super-rapida online, cu viteze de pana la 867Mbps.

VivoBook 15 are un design dual-storage care va paote oferi atat performante de date super-rapide, cat si o capacitate mare de stocare. Instalati aplicatii pe SSD pentru raspuns rapid si incarcare de aplicatii si utilizati un HDD optional pentru a stoca fisiere mari, cum ar fi filme, biblioteci muzicale si albume foto.

VivoBook 15 este echipat cu portul reversibil USB-C, care ofera un design care face conectarea dispozitivelor sa fie cat mai usoara posibil. Acesta ofera, de asemenea, viteze de transfer de date care sunt de pana la 10 ori mai mari decat cele USB 2.0! X512UA are de asemenea porturi USB 3.1 si USB 2.0, lesire HDMI si un cititor de carduri microSD - astfel incat sa puteti conecta cu usurinta toate perifericele, monitoarele si proiectoarele dvs. cu zero efort.

VivoBook 15 va mentine productiv mai mult timp datorita unei baterii litiu-polimer de inalta calitate pentru utilizare zilnica. Tehnologia integrata exclusiva ASUS pentru incarcarea bateriilor va ajuta sa va protejati bateria de supraincarcare, pentru a prelungi durata de viata a acesteia si pentru a reduce sansele de deteriorare, pastrand acumulatorul in conditie optima.

ASUS SonicMaster este o combinatie de tuning hardware si software audio proiectat cu scopul de a va oferi cea mai buna experienta audio. Un codec de calitate profesionala asigura codarea si decodificarea audio exacta, in timp ce amplificatoarele, difuzoarele mari si camerele de rezonanta perfect adaptate pentru VivoBook 15 asigura o transmisie audio putemica si un bas mai profund. Prelucrarea suplimentara a semnalelor si reglarea va ajuta sa auziti cele mai fine detalii, sa filtrati zgomotul si sa imbunatatiti claritatea pentru a obtine un sunet cu adevarat imersiv.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Acer

3. Laptopul Acer Aspire 3 A315-55G-55VH cu procesor Intel® Core™ i5-10210U pana la 4.20 GHz Comet Lake, 15.6", Full HD, 8GB, 1TB SSD, nVidia GeForce MX230 2GB, Free DOS, Charcoal Black, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Laptopul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Urmareste videoclipuri rapid si fara intreruperi, navigheaza pe internet sau indeplineste-ti sarcinile cu procesorul Intel® Core™ i5 de generatia a 10-a si placa grafica NVIDIA® GeForce® MX230.

Aplicatiile se incarca mai rapid, elementele grafice au performanta mai buna si poti rezolva sarcini multiple simultan cu aceasta combinatie puternica si cei 8GB de memorie DDR4.

Culorile clare, realiste, prind viata la rezolutia FHD. Profita de un monitor mai mare pentru aceste elemente vizuale uimitoare cu afisajul de 15.6” si design-ul de cadru ingust. Filtreaza lumina albastra care oboseste ochii si lucreaza confortabil pentru mai mult timp cu tehnologia Acer BlueLightShield™.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Full HD

O varietate de culori vii si un sasiu stilat, atractiv si placut la atingere. La o greutate de pornire sub 2 kg, Aspire 3 te poate acompania oriunde trebuie sa mergi, si cu o autonomie a bateriei de pana la 9 ore, are suficienta putere sa ramana activ pentru intreaga zi.

Puterea modului wireless - Mentine un semnal wireless puternic si constant cu antena Wi-Fi 5 (802.11ac) wireless amplasata strategic. Camera web digitala si microfonul optimizat te ajuta sa fii mereu conectat si iti ofera precizie audio si claritate vizuala uimitoare.

Porturi pentru toate ocaziile - Indiferent de ce instrumente ai nevoie pentru a te conecta, Aspire 3 are tot ce trebuie. Realizeaza mai mult cu gama completa de porturi, inclusiv USB3.1, USB2.0, HDMI si multe altele.

