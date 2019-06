eMAG reduceri. 3 masini de spalat sub 850 de lei, in prag de vacanta

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Vara este aici, iar vacanta mare incepe peste doua zile. Copiii vor petrece tot mai mult timp afara, la joaca, de dimineata pana seara, iar parintii vor avea mult de furca din cauza petelor de pe hainute. Insa magazinul online emag.ro are reduceri la masini de spalat rufe in aceasta perioada.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de masini de spalat rufe de pe emag.ro si am descoperit masini de spalat foarte bune, cu o capacitate de incarcare suficienta, care costa sub 850 de lei.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080E, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 RPM, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Iata caracteristicile principale ale acestei masini de spalat:

Viteza de stoarcere: 800 rpm

23 de programe de spalare

Program rapid: 15, 30, 45 min

Functie “Finalizare program in: 3H, 6H, 9H”

Functie blocare acces copii

Functie operare silentioasa

Sistem detectare spuma

Blocare automata a usii

Incarcare frontala

Putere: 1950W

Nivel de zgomot la spalare: 59 dB

Nivel de zgomot la stoarcere: 74 dB

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Albatros

2. Masina de spalat rufe Albatros AWM852A+, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 RPM, de culoare alba, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Masina de spalat rufe are un consum annual de energie de 141 kWh si face parte din clasa de eficienta energetica A+.

Are o adancime de 47 de cm si o viteza maxima de centrifugare de 800 rpm. Nivelul de zgomot la centrifugare este de 75 dB, iar la spalare de 65 dB.

Cuva este facuta din poliplex, iar hubloul se deschide spre dreapta. Panoul de comanda este mecanic.

Masina de spalat beneficiaza de 23 de programe de spalare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Samus

3. Un pachet alcatuit dintr-o masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 rpm, clasa A+ de eficienta energetica, latime 59,5 cm, functie Auto-echilibrare tambur, de culoare alba, si un fier de calcat cadou de la Albatros Jasmine, cu talpa ceramica, cu o putere de 1800 W, de culoare violet, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.