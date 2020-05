eMAG reduceri. 3 pachete din cuptoare + plite incorporabile sub 1.050 de lei

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la plite si cuptoare incorporabile.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile – Toate ofertele sunt AICI.

Daca va ganditi sa va innoiti electrocasnicele de gatit sau pur si simplu doriti niste produse de calitate, care sa va permita sa gatiti preparate la fel de delicioase precum cele de la restaurant, atunci puteti arunca o privire pe cuptoarele si plitele aflate la oferta in cel mai mare magazin online din Romania.

Am analizat si noi oferta si am descoperit 3 pachete alcatuite din plita + cuptor care costa fiecare sub 1.050 de lei.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Arctic

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC22130XD, cu un volum de 71 de litri, 4 functii, Timer + Plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, 60 cm, din inox, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Produsul beneficiaza si de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

APRINDERE INTEGRATA - Permite aprinderea arzatorului printr-o simpla apasare, fara a fi nevoie de chibrituri. Aprinzi plita pe loc.

SAFETY PLUS - Opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.

VOLUM INTERIOR 71 LITRI - Cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete. Alegi volumul potrivit nevoilor tale si ale familiei tale.

CLASA ENERGETICA A - Ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti cuptorul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

4 FUNCTII DE GATIRE- 4 functii speciale ce simplifica gatitul traditional.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile clasa A+

TIMER- Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

AQUA DROP CLEAN- Permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior. Cureti cuptorul, simplu, rapid si cu minim de efort.

GRILL - Activeaza elementul de incalzire superior. Obtii friptura perfecta, fara efort.

INCALZIRE INFERIOARA - Activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

STATIC - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.

LOW GRILL - Activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului. Gatesti sau gratinezi rapid preparate sanatoase si gustoase.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile ieftine

2. Pachetul alcatuit dintr-un cuptor incorporabil MAGLA A6-S2 Black, de 56 de litri, plita pe gaz MAGLA LX-410 BF Black, are un pret excelent in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Descriere:

Cuptor MAGLA A6-S2 B:

Tip aparat: Electric

Capacitate neta: 56 de litri

Timer: Nu

Putere: 2000 W

Clasa eficienta energetica: A

Plita pe gaz MAGLA LX-410 BF:

Tip plita: Gaz

Numar zone de gatire: 4

Valve de gaz cu sistem special de siguranta

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Samus

3. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Samus SC616GTXV si o plita incorporabila Samus PSG-64SX1 are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Produsul beneficiaza si de livrare pana in casa.

Descriere

Cuptor incorporabil Samus SC616GTXV + Plita incorporabila Samus PSG-64SX1 Cuptor incorporabil Samus SC616GTXV

• panou control din inox

• capacitate 62 litri

• 5 functii

• putere totala 2200 W

• ventilator

• timer mecanic 0-90 min.

• ventilatie tangentiala de racire

• temperatura 40-240ºC

• clasa energetica A

• sistem de curatare pe baza de abur

• 1 tava, 1 gratar, iluminare interioara, geam Low-E la cuptor

• butoane ergonomice gri-inchis, maner metalic

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile la oferta

Plita incorporabila Samus PSG-64SX1

• suprafata din inox

• 4 arzatoare pe gaz

– 1 arzator WOK(3,4 kW)

– 2 arzatoare medii(1,8 kW)

– 1 arzator mic(1,1 kW)

• panou de control frontal

• sisteme de siguranta la arzatoare

• aprindere electrica la o mana

• montata pentru gaz natural(diuze separat pentru butelie)

• Gratar fonta

