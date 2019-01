eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD ce costa si sub 900 de lei

eMAG reduceri televizoare. Magazinul online emag.ro desfasoara in acest weekend o campanie de reduceri la diferite produse, inclusiv la televizoare 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Unele televizoare au preturi foarte mici, de sub 900-1.000 de lei.

In campanie sunt incluse televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD de la branduri celebre precum Samsung sau Philips.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 de cm, 40NU7122, rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare.

Televizorul 4K UHD are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate.

Cu tehnologia PurColour vei putea viziona continutul tau preferat exprimat in culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca si cele reale. Vei avea parte de o experienta de vizionare mai colorata. Iar functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Televizorul are un design subtire, modern si elegant, care umple in mod natural spatiul tau, adaugand o nota aditionala de rafinament.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD

O modalitate inteligenta de a te bucura de televizorul tau smart

Poti obtine divertismentul mai repede, mai usor si intr-un mod inteligent: vei avea un asistent personal la dispozitia ta, o singura telecomanda pentru a controla totul si un hub simplu pentru a controla toate dispozitivele.

De asemenea, poti profita la maximum de Samsung Cloud: conecteaza facil dispozitivele tale smart de la Samsung pentru a sincroniza fotografii. Acum poti distribui fotografiile usor si le poti viziona pe televizor.

In plus, poti sa savurezi jocurile PC cu actiune rapida pe televizor prin Steam Link. Poti aduce jocurile tale preferate de pe calculator pe marele ecran fara sa fie nevoie sa te concentrezi asupra unui monitor mic.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

2. Televizorul LED NEI, cu diagonala de 109 cm, 43NE6000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri televizoare.

Pretul este de sub 900 de lei.

La acest televizor puteti sa urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

Putei sa partajati continutul droit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI.



Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. In campania eMAG reduceri televizoare sunt incluse si televizoare de la indragitul brand Philips.

Astfel, televizoru LED Smart Philips, cu diagonala de 108 cm, 43PUS6503/12, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 44% in campania din acest weekend de pe emag.ro.

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Te vei putea bucura de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final consta in aspecte esentiale mai stralucitoare, contrast mai bun, o gama mai larga de culori si detalii mai atractive ca niciodata.



Noul suport subtire a fost proiectat pentru a crea spatiu sub televizor, in locul unde ar fi fost un suport traditional, oferind o experienta de vizionare mult mai captivanta.

Cu o rezolutie de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD conventionala, Ultra HD iti aduce ecranul la viata cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution. Vei savura imagini imbunatatite indiferent de continutul original si vei beneficia de o imagine mai clara, cu adancime, contrast, miscare naturala si detalii vii de nivel superior.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Frumusetea televizorului 4K Ultra HD consta in savurarea fiecarui detaliu. Motorul de procesare Philips Pixel Precise Ultra HD converteste orice imagine de intrare in rezolutie UHD exceptionala pentru ecran. Vei avea parte de imagini in miscare line si clare, cu contrast exceptional.

De asemenea, vei descoperi un negru mai intens, un alb mai stralucitor, culori vii si tonuri de piele naturale – de fiecare data si din orice sursa.

Micro Dimming Pro optimizeaza contrastul televizorului, in functie de conditiile de iluminat din camera, in combinatie cu un software special care analizeaza imaginea in 6400 de sectiuni diferite, astfel incat sa te poti bucura de contrast si calitate incredibile ale imaginii, avand parte de o experienta vizuala realista - indiferent daca este zi sau noapte.



Saphi simplifica optiunile complexe ale televizorului inteligent. Acum, nu trebuie decat sa selectezi butonul „Home” de pe telecomanda pentru un sistem de meniuri clar si intuitiv, care iti permite sa gasesti mai rapid optiunea dorita.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Galeria de aplicatii Philips este o colectie larga de aplicatii online pe care le poti accesa imediat ce Smart TV-ul este conectat la internet. Este cat se poate de usor: nu trebuie decat sa pornesti televizorul, sa il conectezi la internet si sa savurezi o intreaga lume noua de divertisment online.

Basul este adanc, iar dialogul se aude extrem de clar. DTS HD optimizeaza procesarea sunetului, pastrand continutul de sunet original, astfel incat sa te poti bucura de sunet mai bun prin difuzoare si de dialog extrem de clar.

