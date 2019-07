eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD grozave, in rate fara dobanda

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada reduceri excelente la televizoarele cu cea mai buna rezolutie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am gasit televizoare de top care au acum preturi accesibile. In plus, ele pot fi cumparate in rate fara dobanda.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul LED Curbat Smart Samsung, cu diagonala de 123 cm, 49NU7302, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Bucura-te de imagini clare cu televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena.

Vizualizeaza continut HDR cu o claritate mai buna si o expresie a culorii detaliata. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate.

Functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise, iar functia Auto Depth Enhancer regleaza nivelurile de contrast multi-strat pentru imagini mai reale.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

Televizorul este subtire, elegant, cu forme curbate inspirate de natura. Liniile curbate naturale si fluide iti vor captiva simturile vizuale si vor completa decorul tau interior. Designul modern si elegant umple in mod natural spatiul tau cu o nota aditionala de rafinament.

Poti obtine divertismentul mai repede, mai usor si intr-un mod inteligent. One Depth aduna o varietate de continut pentru tine pe un singur ecran. Vei obtine acces usor la continut si poti consulta previzualizarile inainte de a te lasa prins in experienta de vizionare.

Cu Samsung Cloud poti sa conectezi facil dispozitivele tale smart de la Samsung pentru a sincroniza fotografii. Acum poti distribui fotografiile usor si le poti viziona pe televizor.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizor LED Smart LG, cu diagonala de 108 cm, 43UK6200PLA, rezolutia 4K Ultra HD, poate fi cumparat in rate fara dobanda in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul LG UHD are de patru ori rezolutia unui televizor Full HD.

Imagini consecvente din orice unghi - Televizorul LG UHD mentine o culoare mai precisa si permite tuturor persoanelor sa se bucure de o imagine magnifica indiferent de locul de unde vizioneaza.

Procesorul quad core functioneaza neincetat pentru a reduce zgomotul, imbunatati claritatea, chiar si in timpul amplificarii imaginilor de rezolutie mai redusa la o calitate vizuala aproape de 4K.

HDR (High Dynamic Range) este noul standard pentru calitatea imaginilor. Acesta furnizeaza detalii delicate si culori realiste cu o gama mai larga de contrast. LG UHD TV accepta mai multe formate HDR, inclusiv HDR10 Pro si HLG Pro.

Tehnologia multicanal - Televiziunea excelenta merita si un sunet excelent. Aceasta tehnologie de sunet creeaza canale multiple virtuale care produc efectul ultra surround.

Sofisticat la interior si la exterior - Rama cu design metalic plin de stil face designul si mai impresionant prin aspectul modern.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Sistemul webOS redefinit si Magic Remote va poarta intr-o lume infinita de continut premium de la cei mai populari furnizori de divertisment. Telecomanda Magic Remote poate fi inclusa in pachet in functie de model.

Poti sa descarci continut suplimentar pentru Smart TV: jocuri, surse de stiri si alte aplicatii din LG Content Store.

Unghiul de vizionare poate fi controlat dinamic cu ajutorul LG Magic Remote prin point & click, drag & drop iar cu ajutorul scroll-ului de pe telecomanda poti chiar controla zoom-ul de pe imagine.

Magic Zoom - Aceasta functie permite zoom pe un subiect selectat cu ajutorul Magic Remote. Cu ajutorul aceste functii esti sigur ca vezi toate detaliile din zona ta de interes. Magic Zoom functioneaza pe orice sursa video si are diferite moduri de utilizare de la o lupa rotunda dinamica la un chenar ce poate fi pozitionat fix sau dinamic. Acum poti chiar sa inregistrezi doar continut marit cu Magic Zoom.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. Televizorul Smart Android Philips, cu diagonala de 108 cm, 43PUS7303/12, rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Extinde-ti experienta de vizionare cu Ambilight pe 3 laturi. Televizorul Philips duce emotia dincolo de ecran cu iluminare ambientala care se potriveste perfect fiecarei scene. Vezi cum filmul preferat prinde viata in culori vii pentru o sarbatoare vizuala cu adevarat captivanta.

Daca iti place streamingul de continut, atunci vei aprecia procesorul P5. Este cel mai recent motor Philips 5-in-1 de procesare a imaginii si a fost creat pentru a optimiza claritatea, culorile, contrastul si miscarea. Reduce chiar defectele si optimizeaza imaginea pentru a aduce cea mai buna calitate a imaginii de pe ecran, indiferent de sursa. HDR Plus.

Contrast, culori si claritate imbunatatite - High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Bucura-te de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final consta in aspecte esentiale mai stralucitoare, contrast mai bun, o gama mai larga de culori si detalii mai atractive ca niciodata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Android Philips

Treci dincolo de programele TV traditionale cu Magazinul Google Play si Galeria de aplicatii Philips. Beneficiaza de nenumarate filme, televiziune, muzica, aplicatii si jocuri online.

Rama este subtire, suportul metalic: acest televizor ultra-subtire se integreaza perfect in sufrageria ta.

Cu o rezolutie de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD conventionala, Ultra HD iti aduce ecranul la viata cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution. Savureaza imagini imbunatatite indiferent de continutul original si beneficiaza de o imagine mai clara, cu adancime, contrast, miscare naturala si detalii vii de nivel superior.

Procesorul Philips Quad Core intalneste puterea Android pentru a-ti oferi o experienta de joc captivanta. Iar avand Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicatii si vei juca in mod super rapid, super intuitiv si super distractiv.

Micro Dimming Pro optimizeaza contrastul televizorului tau, in functie de conditiile de iluminat din camera, in combinatie cu un software special care analizeaza imaginea in 6.400 de sectiuni diferite, astfel incat sa te poti bucura de contrast si calitate incredibile ale imaginii, avand parte de o experienta vizuala realista - indiferent daca este zi sau noapte.

