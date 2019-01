eMAG reduceri. 4 aspiratoare sub 150 de lei care te scapa de praful si mizeria aduse de-afara

eMAG reduceri aspiratoare. In ultimul timp am avut mult de furca din cauza vremii neprietenoase de afara si, foarte probabil, casele noastre s-au umplut de praful si noroiul aduse din strada. Insa emag.ro are reduceri foarte bune in aceasta perioada la aspiratoare.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit cateva aspiratoare foarte bune care costa sub 150 de lei.

eMAG reduceri aspiratoare Albatros

1. Un aspirator Albatros Novara ECO, cu tub din plastic, puterea de 1200 W, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Aspiratorul Albatros Novara-Eco are un design modern si placut si este destinat uzului casnic, pentru aspirarea prafului. Acesta este un aspirator cu sac textil, cu o capacitate de colectare de 1,5 litri.

Aparatul are o putere nominala de 1200 W, iar puterea de aspirare este de 250 W ofera performante inalte pentru o curatenie rapida si eficienta. Este un aspirator usor de manevrat, avand o greutate de 6 kg, cordon de alimentare cu lungimea de 5 metri.

Este prevazut cu un sistem de rulare a cablului.

Alte caracteristici principale si beneficii:

Eco-type;

clasa de energie E;

tuburi din plastic (2 buc.);

perie pentru covoare si podele;

accesoriu pentru locuri inguste (2 in 1);

sac textil (1.5 litri);

rotatie furtun la 360º;

protectie motor la supraincalzire.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aspiratoare verticale

2. Un alt aspirator care ne-a atras atentia este aspiratorul vertical ZILAN 1235, cu o putere de 800 W, fara sac, cu un recipient pentru praf de 2 litri, de culoare bleu/negru. Acesta are pretul redus aproape la jumatate in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Aspiratorul vertical ZILAN poate fi folosit in orice colt al casei datorita talpii rotative in forma de triunghi. Manerul este usor de manevrat, acesta fiind si detasabil.

Se alimenteaza din retea, la o sursa de 220-240V. Puterea de absorbtie este de 210 W. Recipientul de colectare a prafului este de 2 litri, iar cordonul electric de 5 metri.

Se poate depozita atat orizontal, cat si vertical. Un alt mare avantaj este ca se poate folosi si ca aspirator de mana demontand manerul metalic.

Greutatea aspiratorului este de 4 kilograme.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aspiratoare Heinner

3. Aspiratorul cu sac Heinner HVC-MTB700YL, cu o putere de 700 de W, 2 litri, cu sac textil, de culoare galbena, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Cu un motor de doar 700 W, aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este suficient de puternic pentru a-ti permite sa faci curat in toata casa, rapid si simplu, ajutand, in acelasi timp, la economisirea consumului de energie.

Aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este prevazut cu un filtru HEPA 10, care retine impuritatile aerului si iti asigura un mediu mai curat in casa.

Aspiratorul are un sac textil de 2 litri, reutilizabil, ceea ce inseamna ca vei economisi bani si timp, nemaifiind nevoie sa cauti si sa achizitionezi saci de hartie.

Clasa energetica A asigura un consum redus de energie si performanta ridicata de aspirare pe suprafetele dure.

Lungimea cablului de alimentare este de 5 metri, iar greutatea aspiratorului de 5 kilograme.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aspiratoare Samus

4. Un alt aspirator care are un pret excelent in campania eMAG reduceri aspiratoare este aspiratorul Samus 2 in 1 Sticky&Handy Eco, cu o putere de absorbtie 149 W, filtru HEPA, de culoare rosie.

Aspiratorul are o reducere de pret de 25%.

Aspiratorul este vertical, iar aspirarea realizata este de tip uscat. Greutatea aspiratorului este foarte mica, de 1,5 kilograme.

Aparatul electrocasnic are si urmatoarele accesorii: perie standard si accesoriu pentru spaii inguste.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.