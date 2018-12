eMAG reduceri. 4 electrocasnice ca sa ai casa curata ca-n palma de sarbatori

eMAG reduceri electrocasnice. A mai ramas foarte putin timp pana la Craciun si Anul Nou, asa ca e timpul sa va ganditi de pe acum la curatenia de sarbatori.

In campania eMAGIA sarbatorilor, magazinul emag.ro are reduceri la o multime de electrocasnice moderne si performante care va vor fi de mare ajutor in curatarea locuintei inainte de sarbatori.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

In campania eMAGIA sarbatorilor sunt incluse aspiratoare cu sac, aspiratoare fara sac, aspiratoare de mana, aspiratoare cu spalare, statii de calcat, fiare de calcat etc.

eMAG reduceri electrocasnice aspiratoare

1. Un aspirator cu sac Philips PowerGo FC8244/09, 750 W, cu o capacitate de 3 litri, de culoare gri, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Aspiratorul beneficiaza de clasa A pentru performanta de curatare pe suprafete dure si de clasa A pentru emisiile de praf.

Filtrul antialergic retine 99,9 % din particule, fiind certificat ECARF. Sistemul de filtrare pentru aer curat capteaza 99,9 % din praful fin – inclusiv polen, par de animale si acarieni.

Sacii s-bag pot fi folositi cu pana la 50 % mai mult si asigura o putere maxima de aspirare pana cand se umplu. Sacul este adecvat pentru toate modelele, avand un mecanism de etansare pentru golire usoara.

eMAG reduceri electrocasnice aspiratoare Philips

Raza de actiune mare, de 9 metri, iti permite sa ajungi mai departe fara a scoate aspiratorul din priza.



Capacitatea mare, de 3 litri, asigura mai putine inlocuiri ale sacului. Compartimentul pentru praf de mare capacitate poate colecta pana la trei litri inainte ca sacul sa fie inlocuit.



Aspiratorul dispune de accesorii integrate, mereu la indemana atunci cand aspiri, precum un accesoriu pentru spatii inguste. Puterea de aspirare este reglabila.

Tubul telescopic metalic din 2 piese poate fi reglat rapid la orice inaltime pentru curatare comoda.

eMAG reduceri electrocasnice statii de calcat Heinner

2. Statie de calcat Heinner HIS-D2400WB, 2400 W, fara boiler, de 1,8 litri, 50/ 80g/min, cu functie anti-picurare, abur ajustabil, functie de auto-curatare, de culoare alb/mov, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Statia are un rezervor de apa detasabil de 1, 8 litri, suficient cat sa-ti permita calcatul unui volum mai mare de haine, fara a-ti face griji ca activitatea va fi intrerupta pentru reumplerea acestuia.



Talpa ceramica a fierului este durabila si antiaderenta, astfel incat aluneca usor si are grija de tesaturile tale. In plus, materialul ceramic ofera rezistenta la zgarieturi si este foarte usor de curatat.



Aburul poate fi ajustat pentru a netezi cu usurinta cutele de pe haine.

eMAG reduceri electrocasnice statii de calcat

Statia beneficiaza si de functia oprire automata, care are grija ca aparatul sa isi inceteze activitatea daca nu este utilizat timp de 8 minute.



Iar functia de auto-curatare elimina depunerile de pe talpa sau din orificiile pentru abur, protejeaza si mentine performanta aparatului, prelungindu-i durata de viata.



Cu design compact, statia de calcat HEINNER LINARIA HIS-D2400WB este prevazuta cu un suport special pentru depozitarea cablului, pentru a se incadra cu usurinta in orice spatiu.

eMAG reduceri electrocasnice fiare de calcat

3. Fierul de calcat Daewoo DSI3000R, 3000 W, cu talpa ceramica, abur vertical, anti-calcar, functie de auto-curatare, 280 ml, 40 gr/min, oprire automata, de culoare rosu/negru, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Fierul de calcat Daewoo foloseste puterea aburilor pentru a calca si pentru a inmuia materialele, rezultand haine cu aspect neted si ingrijit.

Este un produs usor de manevrat, compact si ergonomic, ce nu va ocupa mult din spatiul pentru depozitare. Rezervorul de apa suporta 280 ml de apa, fiind usor de alimentat.



Aburul este variabil – pana la 40 g de abur pe minut pentru a umezi si inmuia tesaturile, asigurand o calcare perfecta.

Functia de oprire automata se activeaza atunci cand fierul detecteaza inactivitate timp de 60 de secunde, fiind o optiune de siguranta ce previne accidentele nedorite.

eMAG reduceri electrocasnice fiare de calcat Daewoo

Puterea nominala de 3000 W a fierului va asigura un calcat usor, rapid si perfect in cel mai scurt timp. Faciliteaza timpul de incalzire si performantele oferite, fiind o putere situata la echilibrul intre eficienta si consum. Oricum, indiferent de puterea fierului de calcat, este important sa alegeti temperatura adecvata articolului de imbracaminte calcat.



Anti picurare – acest sistem previne cu succes varsarea apei din fier chiar si atunci cand acesta sta in pozitie orizontala, evitand patarea hainelor in timpul calcarii.



Talpa ceramica asigura o alunecare usoara pe toate tipurile de tesaturi datorita dimensiunii si texturii talpii. O talpa cu un strat suplimentar din ceramica imbunatateste simtitor experienta calcatului, plus ca este rezistenta la zgarieturi, se incalzeste uniform si este foarte usor de curatat. Talpa este extrem de importanta, deoarece este suprafata ce intra in contact direct cu materialul hainelor.



eMAG reduceri electrocasnice aspiratoare cu spalare

4. Cei care isi doresc o curatare ca al carte a locuintei pot cumpara un aspirator cu spalare Aquawelt Zelmer ZVC 762 ZK, 2.5 l, cu filtru Hepa. In campania eMAG reduceri electrocasnice, aspiratorul cu spalare are o reducere de 20%.

Aquawelt Plus este un aspirator care are un design modern care va permite sa aspirati normal (aspirare uscata), sa colectati lichide si chiar sa spalati carpete. Are un sistem de filtare dublu ce contine filtru HEPA 10 si filtru pentru apa.

Caracteristici:

- aspirator multifunctional: colectare lichide, spalare carpete, aspirare normala (uscata), aspirare cu ajutorul sistemului de filtrare prin apa;

- utilizare cu sau fara sac;

- filtru HEPA lavabil; acesta capteaza particule de praf cu dimensiuni de 0.3 micrometri.

Functii: Spatiu depozitare accesorii, Functie aspirare uscata, Functie colectare lichide, Functie spalare, Functie EcoPower

