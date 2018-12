eMAG reduceri. 4 telefoane fabuloase mai ieftine si cu 46%, cadoul ideal la final de an

eMAG reduceri telefoane. A mai ramas foarte putin timp pana la Craciun, asa ca daca vrei sa iei un cadou prin care sa impresionezi persoana iubita, un telefon de ultima generatie poate fi raspunsul.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

Bineinteles, un telefon de ultima generatie, cu un design superb si o camera foto performanta, poate fi si cadoul ideal pe care ti-l faci tie la sfarsit de an.

In campania eMAGIA Sarbatorilor emag.ro are reduceri la numeroase telefoane foarte performante. Reducerile sunt ca de Black Friday si sar chiar si de 40%.

Am analizat oferta si am identificat cateva preturi foarte bune.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy A8 (2018), Dual SIM, 32GB, 4G, Black, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri telefoane.

Ecranul telefonului Galaxy A8 cu Infinity Display este un ecran mare. Liniile sale fine creeaza o aderenta confortabila, ergonomica - este un telefon frumos pe care nu vei vrea sa-l lasi din mana.

Te vei simti complet captivat de ceea ce este pe ecran, multumita proportiei de 18.5.9 a Ecranului Infinity. Cel mai mare ecran pentru telefoanele Galaxy A de pana acum ofera o vedere orizontala larga, furnizand o experienta cinematografica uimitoare.

Display-ul Infinity este de asemenea mai lung decat ecranul modelului anterior, astfel incat poti citi si naviga cu mai putina glisare. Fie ca iti verifici notificarile din social media sau citesti stirile, vei vedea mai mult odata si le vei da degetelor tale o pauza.

eMAG reduceri telefoane Samsung

Sa faci fotografii uimitoare pe telefonul Galaxy A8 este la fel de usor precum atingerea butonului declansator. Camera frontala duala inoveaza selfie-urile si wefie-urile, punand focus pe tine si prietenii tai astfel incat sa poti fotografia momentele intr-un mod nou. Iar cu camera din spate de 16 MP, scena din jur va iesi clara si stralucitoare.

Fie ca esti afara noaptea sau te-a prins intunericul, vei fotografia scena clar cu capacitatea noua de imbunatatire a luminii scazute cu camera din spate a telefonului Galaxy A8. Obiectivul stralucitor F 1.7, 1,12㎛ pixeli si senzor mai mare de 1/2,8” aduc lumina din mediu pentru a face fotografii clare si detaliate.



Pretul este AICI.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Huawei

2. Telefon mobil Huawei P20 Lite, Dual SIM, 64GB, 4G, Midnight Black, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri telefoane.

Conceput pentru o viata activa si fara compromisuri, HUAWEI P20 lite are o forma compacta dedicata aproape in intregime ecranului Full HD de 5,84 inch.

HUAWEI P20 lite depaseste granitele traditionale ale culorii. Iti permite sa te adancesti in Klein Blue, o nuanta radianta care incorporeaza o uimitoare textura, ce reflecta lumina la nivel nanometric. Este disponibil si pe Midnight Black, care contrasteaza cu intensitatea ecranului Full HD, pe clasicul rafinat Platinum Gold si pe Sakura Pink, cu tonul sau perlat, luxuriant.

eMAG reduceri telefoane

Huawei P20 lite are un ecran FHD+, 2280 x 1080, cu o gama super-extinsa de culori, 96% NTSC. Asta inseamna ca tot ce vedeti pe acest ecran, de la fotografii la jocuri video si aplicatii, este cat se poate de intens, vibrant si detaliat.

Huawei P20 lite are o noua camera frontala, cu un unghi mai larg si o calitate mai ridicata a imaginii. Cu 16 megapixeli (un pixel avand dimensiunea de 1,0 μm) si cu un FOV de 78°, aceasta camera e conceputa sa surprinda momente cu prietenii si familia, dar si sa realizeze cele mai bune selfie-uri. Cu apertura larga F2.0 si cu functiile de retusare 3D, care folosesc recunoasterea inteligenta si maparea faciala pentru a ajusta luminile si umbrele, poti conta pe portrete si prim-plan-uri extraordinare.

Fotografierea in conditii de luminozitate scazuta a fost intotdeauna cea mai mare provocare a camerelor smartphone. Acum, Huawei P20 lite, cu noua tehnologie LCD lumina-inteligenta, elimina fotografiile neclare si de slaba calitate. Indiferent de lumina, fiecare imagine devine clara si luminoasa, datorita spectrului de 11 temperaturi de culoare, care reechilibreaza inteligent lumina iin diferite moduri de iluminare, cu 4-in-1 light fusion.

eMAG reduceri telefoane ieftine

Camera dual-lens a telefonului Huawei P20 lite bifeaza toate cerintele si chiar le depaseste. Optica de ultima ora, de 16 MP (cu o dimensiune a pixelilor de 1,12 μm si apertura F2.2) este proiectata sa capteze mai multa lumina si sa masoare adancimea campului, permitandu-va sa faceti fotografii clare si rapide in orice conditii. Datorita lentilei ce permite obtinerea unui efect Bokeh profesionist si a lentilelor 5P + 3P pentru obiecte si fundal, fotografiile sunt uimitoare.

Noua versiune EMUI 8.0 a telefoanelor Huawei dispune de o interfata fina care utilizeaza AI pentru a optimiza viteza si performanta, mentinand rapiditatea si buna functionare a telefonului HUAWEI P20 lite pentru mai mult timp.

Telefonul beneficiaza de functia de deblocare prin recunoastere faciala. Huawei P20 lite se deschide dintr-o privire. Va uitati la ecran si in mai putin de o secunda puteti accesa telefonul rapid si in singuranta. Algoritmii complecsi si datele de comparare faciala care garanteaza recunoasterea fetei asigura un grad inalt de protectie a pozelor si filmarilor impotriva intrusilor. Asta inseamna ca telefonul nu poate fi deblocat cand dormi sau prin intermediul unei fotografii.

Incarcarea sigura de mare viteza este o caracteristica exceptionala a telefonului Huawei P20 lite. Tehnologia de incarcare rapida de inalta tensiune 9V2A va permite sa reincarcati rapid si in siguranta, atunci cand va grabiti. Datorita renumitei tehnologii Huawei de alocare a resurselor, pierderile de energie sunt reduse la minimum, iar durata de viata a bateriilor este extinsa.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S9

3. Telefonul mobil Samsung Galaxy S9, Dual SIM, 64GB, 4G, Black, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri telefoane.

Cu acest telefon poti sa captezi imagini uimitoare in lumina de zi naturala si lumina foarte slaba.

Obiectivul inovator cu diafragma duala se adapteaza la fel ca ochiul uman. Este capabil sa se adapteze automat, cu usurinta, la diferite conditii de iluminare, facand fotografiile sa arate excelent, indiferent daca este lumina sau intuneric, zi sau noapte.

Cu doua moduri f-stop, diafragma dubla inovatoare se adapteaza in mod automat la lumina puternica si lumina super scazuta, ca si ochiul uman. Si poti sa iti exersezi latura artistica incercand diferite aperturi pentru a crea anumite ambiante.



Telefonul are si functie de scanare inteligenta: camera te recunoaste imediat. Functia de Scanare inteligenta este o noua tehnologie ce imbina recunoasterea faciala si scanarea irisului, pentru a facilita deblocarea telefonului, chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

eMAG reduceri telefoane la oferta

Telefonul te inconjoara in sunet surround Dolby Atmos, la difuzoare stereo AKG: vei auzi actiunea cu claritate, datorita sunetului pur al difuzoarelor stereo AKG. Actiunea se aude mai clar si mai tare pe difuzoarele stereo AKG. Acestea ofera un sunet pur care este cu 1,4x mai puternic decat pe telefoanele Galaxy anterioare.

Nu te incurca in cabluri atunci cand trebuie sa reincarci telefonul. Plaseaza telefonul pe incarcatorul wireless pentru a porni cu usurinta. Si pentru ca sustine telefonul la un unghi confortabil, poti sa transmiti si sa trimiti mesaje text in continuare.

Nu in ultimul rand, designul telefonului este impecabil. Ecranul si cadrul se contopesc pentru a forma un design fara margini. Intre timp, scanerul pentru iris este ascuns in partea superioara a cadrului pentru a evidentia Infinity Display.

Telefonul are un design frumos, facut pentru a se potrivi confortabil in mana ta. Camera se afla la acelasi nivel cu carcasa telefonului, pentru un aspect neted. Iar senzorul de amprenta digitala este amplasat ergonomic pentru a iti permite deblocarea cu o miscare usoara.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane iPhone

4. Telefon mobil Apple iPhone 8, 64GB, 4G, Space Grey, are o reducere de 20%.

iPhone 8 introduce un design complet nou din sticla.



Potrivit producatorului, aceasta este cea mai rezistenta sticla folosita vreodata pentru un smartphone, in fata si in spate. Telefonul are si o banda laterala asortata cromatic din aluminiu de calitate inalta.

Este proiectat cu precizie pentru a rezista la apa si praf si beneficiaza de incarcare wireless.

Tehnologia True Tone ajusteaza automat balansul de alb in functie de iluminarea inconjuratoare, pentru o experienta de vizualizare superioara in diverse medii. Cu o gama cromatica extinsa, continutul afisat pe ecran are un aspect mai stralucitor si mai vibrant.

Pixelii de domeniu dual permit vizualizarea excelenta a ecranului din aproape orice unghi.

eMAG reduceri telefoane Apple

iPhone 8 include o camera de 12 MP mai avansata, cu un senzor mai mare si mai rapid, un nou filtru de culoare, pixeli cu adancime superioara si stabilizare optica a imaginii pentru fotografii si filmari. Modul Portret de pe iPhone 8 Plus este acum si mai bun, pentru prim-planuri mai clare si fundaluri estompate intr-un mod mai natural.

Cele doua camere si noile tehnologii de topografie faciala creeaza in modul Portret efecte de iluminare dramatice, similare celor de studio. Obiectivele supraangular si telefoto de pe iPhone 8 Plus permit efectuarea de zoom optic, precum si de zoom digital de pana la 10x pentru fotografii si 6x pentru filmari.

Noul procesor A11 Bionic are patru nuclee de eficienta, cu pana la 70 la suta mai rapide decat A10 Fusion, si doua nuclee de performanta, care sunt cu pana la 25 la suta mai rapide.

Un controller de performanta din a doua generatie furnizeaza mai multa putere atunci cand este nevoie, in aceleasi conditii de autonomie excelenta a bateriei.

Fara a necesita un cablu de incarcare, iPhone 8 este cu adevarat conceput pentru un viitor wireless si pentru o lume fara fire. Poate fi incarcat cu statii si suporturi de incarcare wireless din hoteluri, cafenele si aeroporturi din intreaga lume.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.