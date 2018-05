eMAG reduceri. 4 televizoare bune cu preturi de la 550 de lei

eMAG reduceri televizoare Stock Busters. Magazinul online emag.ro are reduceri foarte bune la televizoare in aceste zile.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG reduceri televizoare si am descoperit televizoare la preturi foarte mici, chiar si de sub 600 de lei.

Iata cele mai atractive oferte eMAG reduceri televizoare Stock Busters:

1. Un televizor LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 de cm, 40MU6102, 4K Ultra HD, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters.

Cu acest televizor vei experimenta detalii vii cu rezolutia de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD. Tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters Samsung

Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii. UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect.

Cu un design slim elegant si rafinat, televizorul ofera un aspect desavarsit indiferent de locul unde il asezi. Nu ai nevoie decat de o singura telecomanda pentru a controla toate dispozitivele conectate. De asemenea, ai si control vocal.

eMAG reduceri televizoarer Stock Busters Philips

2. Televizorul LED Philips, cu diagonala de 108 cm, 43PFT4112/12, Full HD, are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters, iar pretul este foarte accesibil.

Televizorul are caracteristici superioare de sunet: Incredible Surround, Sunet Clar, Smart Sound Mode, Echilibrare automata a volumului și Control bass.

Televizorul are display plat și rezoluție Full HD (1920 x 1080). Luminozitatea este de 260 cd/m². De asemenea, televizorul are si caracteristici superioare de imagine: Digital Crystal Clear.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters LG

3. Televizorul LED LG, cu diagonala de 80 de cm, 32LJ500U, HD, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters.

Datorita sistemului smart avansat webOS 3.5, poti patrunde intr-o lume infinita de continuturi premium de la cei mai populari furnizori de divertisment.

Poti sa descarci continut suplimentar pentru Smart TV: jocuri, surse de stiri si alte aplicatii din LG Content Store.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters LED LG

Tehnologia unica de procesare a televizorului LG nu doar accentueaza culorile, ci regleaza in acelasi timp saturatia, nuanta si luminozitatea. Culorile prind viata, devenind mai intense si mai pline de profunzime.

Datorita inaltei rezolutii Full HD care dubleaza nivelul de definitie al imaginii fata de televizoarele HD, modelul Full HD 1080p afiseaza culori si detalii mai bogate, oferind o calitate imbunatita si o experienta de vizionare mai placuta.

Te vei bucura de orice imagine cu tehnologia de amplificare a rezolutiei Resolution Upscaler de la LG, care imbunatateste si optimizeaza orice imagine, indiferent de calitatea sa. Virtual Surround Plus imbunatateste in mod semnificativ propagarea directionala a sunetului, pentru o experienta sonora realista, care te invaluie.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters Star-Light

4. Televizorul LED Star-Light, de 80 de cm, 32DM3500, HD, are o reducere de 35% si un pret extraordinar de mic: 549,99 lei.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, veti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 32DM3500.

Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters la oferta

Va ofera cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita celor 2 intrari HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor.

