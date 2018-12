eMAG reduceri. 4 televizoare excelente sub 500 de lei de Craciun

eMAG reduceri televizoare. In perioada sarbatorilor de iarna, magazinul online emag.ro desfasoara campania eMAGIA Crazy Days, care vine cu reduceri majore la o multime de produse, inclusiv la televizoare.



Am analizat oferta si am descoperit televizoare foarte bune, de la branduri faimoase, care costa chiar si sub 500 de lei.

eMAG reduceri televizoare Full HD

1. Un televizor LED, Vision Touch VTTV A2201, cu diagonala de 56 de cm, Full HD, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri televizoare.



Televizorul are caracteristici superioare de sunet (NICAM Stereo), are ecranul plat si rezolutia de 1920 X 1080 pixeli.



Contrastul dinamic este de 3000:1, iar luminozitatea de 200 cd/mp. Timpul de raspuns este de 5 ms. Unghiul de vizibilitate este de 178 de grade.



Televizorul are urmatorii conectori: intrare PC (D-sub 15 pini), o intrare USB, o intrare video composite, o intrarea Scart (RGB), minijack casti si un port HDMI.



eMAG reduceri televizoare Horizon

2. Televizorul LED, Horizon 24HL5320H, cu diagonala de 60 de cm, rezolutie HD Ready, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri televizoare.



Cu acest televizor te poti bucura de o imagine clara, plina de lumina si culori vibrante, ce aproape ca iti taie rasuflarea. Experienta ta vizuala se transforma intr-un spectacol de neuitat.

Combinand rata de reimprospatare a ecranului cu procesarea unica a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) ofera o claritate de exceptie a imaginilor in miscare.

Renunta la decodorul clasic si simplifica experienta de televiziune digitala cu ajutorul cartelelor CI+ ale furnizorilor de cablu. Astfel, te conectezi mai usor, eliminand o buna parte din cabluri, schimbi programele direct din telecomanda televizorului HORIZON si pastrezi un consum energetic redus.



eMAG reduceri televizoare Star-Light

3. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 60 de cm, 24DM3500, HD, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare.



Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, puteti sa descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 24DM3500.



Daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 176°, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarii HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc: datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor.

eMAG reduceri televizoare la oferta

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie sa faceti doar doua insurubari in perete, asa ca veti avea foarte putin de lucru cand va veti hotari sa il mutati in alta parte.



eMAG reduceri televizoare Nei

4. Televizorul LED Nei, cu diagonala de 61 de cm, 24NE5000, Full HD, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri televizoare.



Urmariti la rezolutie maxima (HD, 720p) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.



Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.



