eMAG reduceri. Laptop sub 700 de lei, cu Windows 10 inclus în preț

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters. Au mai ramas numai cateva ore din campania emag.ro Stock Busters, in cadrul careia va puteti cumpara laptopuri foarte ieftine.

Am analizat oferta si am descoperit laptopuri foarte bune care costa sub 1.000 de lei. Unul dintre ele costa doar 699,99 lei si are si sistemul de operare Windows inclus in acest pret.

Reducerile ajung pana la 46%.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - Kiano

1. Laptopul ultraportabil Kiano SlimNote 14.2 cu procesor Intel® Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 Ghz, cu diagonala de 14,1 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel® HD Graphics, sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata inclus, de culoare Silver, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Pretul este cu adevarat unul excelent. Laptopul costa doar 699,99 lei, ceea ce inseamna ca este aproape gratis, daca luam in considerare ca numai sistemul de operare Microsoft Windows 10 costa in jur de 600 de lei.

Cu acest produs veti gasi puterea unui laptop intr-o carcasa subtire si usoara. Ecranul de 14.1" de tip Glosy garanteaza culori stralucitoare in timp ce urmariti filme si vizualizati fotografii.

Are doua porturi USB, un mini-HDMI si un cititor de carduri, microfon dual, mini jack port si difuzoare stereo. O baterie cu capacitate de 10000 mAh permite lucrul pe laptop timp de ore intregi fara a trebui sa fie reincarcat. Un touchpad de dimensiuni mari si o tastatura separata adauga comoditate la modul dvs. de lucru.

Windows include caracteristici de securitate care va mentin in siguranta. Astfel, puteti sa scanati si va protejati dispozitivul in timp real, impotriva oricarei amenintari.

Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware. Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar.

Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - ASUS

2. Un alt laptop cu un pret excelent este laptopul ASUS A540MA-GO354 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala generoasa de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel UHD Graphics 600, Endless OS, Chocolate Black.

Laptopul are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Laptop-urile din Seria ASUS A540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare Intel®, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu solutie video integrata si un controller avansat pentru modulele de memorie RAM, A540 reprezinta platforma ideala pentru utilizarea zilnica.

Modelele A540 includ in continuare interfetele traditionale USB 3.0 si USB 2.0, pentru a asigura o compatibilitate perfecta cu toate dispozitivele voastre USB. A540 ofera optiuni de conectivitate suplimentare, cum ar fi port-ul HDMI.

O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook.

Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund. Elementele suplimentare de procesare a semnalului audio ajuta la optimizarea performantelor componentelor hardware, filtrand zgomotul si imbunatatind claritatea audio astfel incat sa va puteti bucura de un sunet de o claritate exceptionala pe modelele voastre din Seria A.

A540 este echipat cu difuzoare rotunde ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase si zgomot redus. Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.

ASUS A540 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste aproximativ 1.9kg – fiind solutia ideala pentru utilizare portabila. Finisajul sau premium va atrage cu siguranta atentia.

Pentru a-ti oferi doar imagini de o calitate excelenta, tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde.

Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton. Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

Majoritatea panourilor LED emit lumina albastra – principala cauza a problemelor retinei si a fenomenului de degenerare maculara. Modul ASUS Eye Care reduce in mod eficient nivelul de lumina albastra cu 33%, oferind astfel un nivel ridicat de confort la citire si protejandu-va impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme ce pot aparea.

Tastarea este mai confortabila ca niciodata cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1.8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.

Tehnologia ASUS Smart Gesture utilizeaza o combinatie inteligenta de componente hardware si optimizare la nivel software pentru a va oferi o precizie ridicata in controlul dispozitivului.

Utilizarea unor tehnici sofisticate de productie, imprumutate de la ecranele tactile pentru smartphone-uri, face posibila atingerea unui nivel foarte ridicat de sensibilitate at touch pad-ului, ce va permite sa faceti zoom sau sa navigati printre diferitele pagini web cu foarte mare usurinta.

Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor din Seria A un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme. Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - Lenovo

3. Un alt laptop pe care il inscriem pe lista noastra de recomandari este laptopul Lenovo V110-14IAP.

Cu un procesor Intel Celeron Dual Core N3350, ecran de 14 inchi, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Intel HD Graphics, cu sistemul de operare Windows 10 Profesional gata instalat, de culoare neagra, acest laptop are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

