eMAG reduceri laptopuri. 6 oferte cu prețuri imbatabile: laptop la 850 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada o campanie de reduceri la laptopuri de la diferiti producatori.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de reduceri la laptopuri si am identificat mai multe produse care au reduceri chiar si de peste 30%.

Cei care vor sa isi cumpere un laptop pot gasi acum unul la un pret foarte bun. Un astfel de laptop costa doar 849,99 lei.

eMAG reduceri laptopuri – lista de oferte:

eMAG reduceri laptopuri Acer

1. Cea mai mare reducere din campania eMAG reduceri laptopuri o are laptopul de gaming Acer Nitro 5 AN515-31-56Z7 Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz, Kaby Lake R, 15.6" FHD, 4GB DDR4, 256GB SSD, nVidia GeForce MX150 @4GB, Linux, Negru).

Laptopul cu diagonala de 15,6 inchi are o reducere de 41% pe siteul emag.ro.

Laptopul mentine un semnal wireless puternic si constant, cu antena 802.11ac wireless amplasata strategic1 si 2x2 MIMO1.



Cu Dolby Audio™ Premium te vei bucura de un sunet incredibil, iar afisajul IPS Full HD ofera culori realiste. Placa grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti1 te va duce fix in mijlocul actiunii.

Atunci cand utilizarea solicitanta necesita un imbold suplimentar, poti sa preiei controlul asupra procesului de racire cu Acer CoolBoost™.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP

2. Laptopul HP EliteBook 850 G2 i5-5300U 500GB+32GB 4GB Win7Pro HD Fingerprint, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Procesorul Intel i5 model 5300U are o arhitectura Broadwell, tehnologie 14 nm si o frecventa nominala de 2300 MHz.

Ecranul cu diagonala de 15,6 inchi este HD si are functie anti-glare. Rezolutia este de 1366 X 768. Hard diskul HDD are o capacitate de stocare de 500 GB. Memoria de 4 GB are doua sloturi si o frecventa de 1600 de MHz.

Laptopul are si placa video integrata,camera WEB, microfon integrat, difuzoare stereo integrate. Un alt avantaj al acestui laptop este ca are o greutate foarte mica, de doar 1,83 kg.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

3. Laptopul 2 in 1 Lenovo YOGA 300-11IBR cu procesor Intel® Celeron N3060 pana la 2.48 GHz, diagonala de 11,6 inchi, Touchscreen, 4GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics 400, Microsoft Windows 10 Home, Snow White, are o reducere de 32% pe siteul emag.ro.

Laptopul 2 in 1 Lenovo YOGA 300-11IBR Design Flip-and-Fold la 360º este PC atunci cand aveti nevoie de el si tableta atunci cand doriti. Comutati rapid intre cele patru moduri – Laptop, Stand, Cort si Tableta.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo Yoga

Secretul sta in ecranul tactil si designul unic al modelului Lenovo Yoga 300 de 11 inchi. Ecranul se poate roti la 360 de grade in jurul axei, ceea ce inseamna ca puteti selecta modul de utilizare in functie de ce alegeti sa faceti.

Laptopul ofera performanta impresionanta pentru lucru si distractie. Cu noul procesor Intel Pentium veti experimenta o performanta extraordinara a PC-ului atunci cand realizati mai multe activitati in acelasi timp: comunicati cu prietenii si familia, va bucurati de divertisment si duceti treaba la bun sfarsit. Obtineti performanta si calitatea impresionanta pe care o asteptati de la un procesor Intel Pentium.

Laptopul este ultrasubtire, usor si portabil. Greutatea incepe de la 1,36 kg. Are 2,15 cm grosime, iar modelul Yoga 300 este ultraportabil, perfect pentru cei carora le place sa lucreze in cafenele sau bistrouri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Asus

4. Laptopul 2 in 1 ASUS T102HA-GR046T cu procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, Cherry Trail, cu diagonala de 10,1 inchi, 2GB, 64GB eMMC, Intel® HD Graphics, cu sistemul de operare Windows 10 gata instalat, are o reducere de 31% pe siteul emag.ro.

Sistemul portabil de 10,1 inchi ASUS Transformer Mini, ultra-subtire si foarte usor, reprezinta de fapt o combinatie a doua dispozitive. Construit dintr-un aliaj de magneziu si aluminiu si cantarind mai putin de 800g, modelul 2-in-1 ultraportabil cu diagonala de 10,1 inchi ofera o autonomie a bateriei de pana la 11 ore si suporta cele mai noi si mai bune functii din sistemul de operare Windows 10.

eMAG reduceri laptopuri ultra-subtiri

Construit dintr-un aliaj de magneziu si aluminiu, e foarte rezistent dar incredibil de usor. Transformer Mini este ultra-subtire si deosebit de usor, fiind echipat cu un modul tableta ce dispune de o grosime de doar 8,2 mm si o greutate de doar 530 de grame.

Chiar si in cazul atasarii tastaturii, laptopul este foarte usor de transportat, avand o grosime de doar 13,9 mm si o greutate de sub 800 de grame, astfel incat nu veti mai avea nicio scuza sa va lasati acasa unitatea Transformer Mini. Munca (sau jocurile) portabile nu au fost niciodata mai usoare.

Utilizand un design inteligent al balamalei, ce ii ofera suportului libertate de miscare de pana la 170°, Transformer Mini va permite sa ajustati pozitia ecranului sub orice unghi v-ati dori.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Acer

5. Un alt laptop 2 in 1 ce ne-a atras atentia este laptopul Acer One 10 S1003-197U cu procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 1.44 GHz, diagonala de 10,1 inchi, IPS, Touchscreen, 2GB, 32GB eMMC, Intel® HD Graphics, sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat.

In campania eMAG reduceri laptopuri aparatul are o reducere de 30%.

Uneori aveti nevoie de o tableta, alteori aveti nevoie de un laptop. Nu trebuie sa alegeti intre cele doua variante, deoarece cu Acer One 10 le aveti pe ambele. Are un mod special pentru orice situatie: lucru, jocuri sau partajare.

eMAG reduceri laptopuri Acer One

Indiferent daca lucrati sau urmariti videoclipuri cu prietenii, Acer One 10 va pune la dispozitie un mod dedicat. Alegeti unul dintre cele patru moduri: modul Notebook pentru tastare, modul Pad pentru utilizarea functiilor tactile si modurile Tent si Display pentru divertisment.

Comutarea intre moduri este simpla. Modelul Acer One 10 are o balama magnetica fara fixare, datorita careia trecerea de la un mod la altul este foarte simpla. Acest design elimina conectorii mecanici incomozi pentru a putea conecta tableta si tastatura una de cealalta sau le puteti separa fara niciun efort.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Allview

6. Ultima noastra recomandare este laptopul Allview Allbook L cu procesor Intel® Atom® Quad-Core x5 Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 14 inchi, 2GB, 32GB, Intel® HD Graphics, sistemul de operare Microsoft Windows 10 Home instalat.

Laptopul este perfect pentru cei care vor o diagonala generoasa fara sa plateasca foarte mult. In campania eMAG reduceri laptopuri pretul sau este foarte mic, fiind redus cu 29%.

Ai un stil de viata activ? Notebook-ul AllBook L iti va fi mereu alaturi in sedinte, deplasari sau chiar in concediu, pe plaja. Indiferent de situatie, AllBook L este instrumentul perfect care iti va oferi acces la toate informatiile importante.

eMAG reduceri laptopuri – notebook Allview

Laptopul are un display generos pentru toate sarcinile tale. Datorita ecranului generos de 14 inchi, vei putea realiza concomitent mai multe sarcini de lucru. Astfel, le vei putea finaliza pe toate la timp si vei uita de deadline-uri intarziate si proiecte reprogramate.

Notebook-ul AllBook L iti asigura mobilitatea pe care o cauti, fara a te conditiona de prezenta prizelor si a incarcatoarelor. Autonomia AllBook L poate ajunge pana la 7 ore. Datorita design-ului compact si dimensiunilor potrivite, AllBook L te va insoti pretutindeni. Cu o grosime de doar 17,8 mm si o greutate de doar 1,15 kg, AllBook L este usor de transpotat atunci cand calatoresti.