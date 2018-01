eMAG reduceri laptopuri. 6 preturi mai mici si cu 23%

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de reduceri eMAG la laptopuri si am ales 6 produse care au preturi foarte bune.

eMAG reduceri laptopuri Acer

1. Laptopul Acer Aspire 1 A114-31-C0F3 cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, cu diagonala de 14 inchi, 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics 500, sistemul de operare Microsoft Windows 10 S gata instalat, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Windows 10 S este creat pentru a avea perfomante si securitate sporite, fara a fi nevoit sa te gandesti la detaliile tehnice. Aplicatiile sunt disponibile exclusiv prin Microsoft Store, fiind potrivit sa fie folosit zi de zi.

Fiecare aplicatie este verificata Microsoft, astfel computerul tau este protejat de atacuri cibernetice. Proiectat pentru performanta superioara care dureaza, PC-ul tau va porni rapid de fiecare data.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

2. Pasionatii de gaming care isi cauta un laptop nou in aceasta perioada pot alege laptopul de Gaming ASUS ROG GL553VE-FY022 cu procesor Intel® Core™ i7-7700HQ pana la 3.80 GHz, Kaby Lake, cu o diagonala generoasa de 15,6 inhi, Full HD, 8GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti 4GB, Endless OS.

Laptopul are o reducere de 11% in campania eMAG reduceri laptopuri.

ROG Strix GL553 vine cu un procesorul quad-core Intel Core i7 de Generatia a 7-a, o placa video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti pentru un nivel ridicat de performanta si imagini de o calitate perfecta in jocuri.

ROG Strix GL553 va ofera o experienta deosebit de realista in jocuri datorita procesorului Intel Core i7 de Generatia a 7-a si a placii video dedicate NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. ROG Strix GL553 este facut pentru jocuri si perfect pentru a iti permite sa-ti dezlantuit creativitatea. A venit momentul sa experimentezi jocurile si aplicatiile favorite la un nivel de calitate nemaiintalnit.

eMAG reduceri laptopuri Acer Aspire

3. Laptopul Acer Aspire 3 A315-21G-96VB cu procesor AMD Dual-Core® A9-Series A9-9420 pana la 3.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 4GB, 1TB, AMD Radeon™ 520 2GB DDR5, Linux, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Finisajul delicat al carcasei confera eleganta si stil, iar touchpad-ul Precision este mult mai responsiv decat touchpad-urile traditionale si te ajuta sa lucrezi mai eficient.

Cu 2TB spatiu pe hard drive, poti stoca si partaja toate datele si proiectele tale importante.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Laptopul poate si sa filtreze lumina albastra obositoare si lucreaza confortabil pentru mai mult timp. Imaginile clare si realiste prind viata la rezolutie Full HD 1080p, iar tehnologia BlueLightShield reduce expunerea la lumina albastra care poate fi daunatoare, prin ajustarea intensitatii culorilor si a luminozitatii.

Tehnologia Bluetooth permite comunicatii wireless de mare viteza, cu raza scurta de actiune, intre mai multe dispozitive si permite conectarea la un grup de produse mai diversificat.

Conceputa pentru eleganta si confort, tastatura Chiclet iese in evidenta prin tastele cu colturi rotunjite.

eMAG reduceri laptopuri ASUS la oferta

4. Un pret excelent are si laptopul ASUS X540YA-XX017D cu procesor AMD Dual Core E1-7010 1.50GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, AMD Radeon R2, Free DOS, care are o reducere de 120 de lei in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, pana la 12GB de memorie RAM, X540 sunt platforma ideala pentru utilizarea zilnica.

Noua interfata reversibila USB Tip-C usureaza semnificativ conectarea dispozitivelor periferice; si va ofera acces la viteze de transfer USB 3.1 Gen 1 foarte ridicate, de pana la 5Gbit/s, astfel incat transferul unui film cu dimensiunile de 2GB dureaza mai putin de 2 secunde. Design-ul foarte compact al port-urilor de conectivitate ajuta de asemenea la mentinerea profilului ultra-subtire al sistemelor din Seria X540.

Modelele X540 includ in continuare interfetele traditionale USB 3.0 si USB 2.0, pentru a asigura o compatibilitate perfecta cu toate dispozitivele voastre USB. X540 ofera optiuni de conectivitate suplimentare, cum ar fi port-urile HDMI si VGA.

eMAG reduceri laptopuri HP

5. Laptopul HP 250 G6 cu procesor Intel® Celeron N3060 pana la 2.48 GHz, 15.6", 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Free DOS, are o reducere de 11% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Conectati-va cu avantajosul PC portabil HP 250 si finalizati activitatile de afaceri cu tehnologia Intel, instrumentele de colaborare esentiale, incarcate pe HP 250. Sasiul durabil al notebook-ului face fata rigorilor zilnice. Designul mobil durabil va va convinge ca HP 250 poate tine pasul cu sarcinile complexe. Sasiul durabil va protejeaza computerul portabil.

Finalizati cu incredere proiectele cu puterea celor mai recente procesoare Intel Core/Pentium/Celeron, cu memorie DDR4 optionala.

eMAG reduceri laptopuri HP la oferta

Instrumente pentru o experienta rafinata HP, un lider mondial in tehnologia PC-urilor, va ajuta sa va echipati cu un notebook complet functional, gata de conectare la toate perifericele si conceput pentru cerintele de afaceri. Managementul IT bazat pe cloud s-a simplificat HP Touchpoint Manager cu Always On Remote Management ofera utilizatorilor instrumente si servicii simple, de la o singura solutie bazata pe cloud, pentru gestionarea datelor si a securitatii.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

6. Laptopul 2 in 1 Lenovo YOGA 300-11IBR cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 11,6 inchi, 4GB, 500 GB, Touchscreen, Intel HD Graphics, Microsoft Windows 10 Home, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Lenovo IdeaPad Yoga 300 este accesibil, portabil si convertibil.

• Adaptabil: Laptop, Stand, Cort si Tableta;

• Portabil: design usor si ergonomic;

• Flexibil: ecran lat multitouch antireflexie;

• Inteligent: software cu raspuns rapid integrat;

• Disponibil in urmatoarele culori: negru abanos sau alb creta;

• Sunet de calitate, cu functionalitati audio imbunatatite. Design Flip-and-Fold la 360°

Laptopul este PC atunci cand aveti nevoie de el, tableta atunci cand doriti. Comutati rapid intre cele patru moduri – Laptop, Stand, Cort si Tableta. Secretul sta in ecranul tactil si designul unic al modelului Lenovo Yoga 300 de 11 inchi. Ecranul se poate roti la 360 de grade in jurul axei, ceea ce inseamna ca puteti selecta modul de utilizare in functie de ce alegeti sa faceti.